中年好聲音4｜35歲陳旭培瞞父母辭職追夢！獻唱《笑忘書》台上突收驚喜淚崩

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35歲「靚仔配音員」陳旭培為追夢，竟瞞着父母辭去正職參加《中年好聲音4》！他在台上眼濕濕獻唱《笑忘書》盼與家人和解，沒想到節目組送上神秘大禮，令他當場淚崩，究竟父母說了什麼讓他情緒失控？

陳旭培35歲毅然辭職 瞞父母追夢爆發矛盾

「靚仔配音員」陳旭培賽前受訪時透露，從小很多重要事情都由媽媽安排，雖然知道父母的決定都是為他好，但他一直渴望能走自己的路。他坦言熱愛唱歌，但母親卻不希望他拿前途作賭注，讓他不禁反思：「點解我唔可以決定番自己條路點行呢？」結果在去年踏入35歲時，旭培終於鼓起勇氣，瞞着父母辭去正職，報名參加《中年好聲音4》追夢。父母得悉後既生氣又擔心，幸好旭培在參賽期間仍有兼職工作，舊老闆和親戚都會找他做Freelance，讓父母知道他財政上沒有太大問題後，才放下心頭大石，更開始轉為支持，經常在親友面前稱讚兒子唱歌好聽。

台上獻唱《笑忘書》 陳旭培眼濕濕盼與家人和解

陳旭培在台上選唱《笑忘書》，希望能以豁達的態度忘記過去，並跟過去的自己及父母和解。他在舞台上投入演繹，全程眼泛淚光，唱至結尾時終忍不住落淚。主持人車婉婉指出他似乎背負著包袱參賽，旭培坦言包袱來自父母，但隨即補充說父母其實非常愛錫他，除了唱歌這件事外，基本上都會支持他所有的決定。他的真情流露，讓現場觀眾也為之動容。

父母驚喜錄音現聲打氣 陳旭培秒速淚崩場面感人

在陳旭培分享完心路歷程後，車婉婉表示有禮物要送給他，大螢幕隨即播出他與父母的溫馨合照，緊接著更播放出父母預先錄下的鼓勵錄音。當聽到家人的聲音和支持時，一直強忍情緒的旭培再也撐不住，當場淚崩，場面極度感人。正當大家還沉浸在感動中，車婉婉又表示還有一份禮物要送上，再度引爆全場淚腺，為節目留下巨大懸念。

網民大呼感動：「完全明白嗰種壓力！」

節目預告一出，隨即引發網民熱烈討論，不少人對陳旭培的經歷感同身受。
「35歲先追夢真係好大勇氣！支持你！」
「聽到父母把聲嗰下，我都跟住喊咗，好感動！」
「完全明白嗰種來自家庭嘅壓力，希望佢可以行自己想行嘅路。」
「呢個故仔好勵志，期待佢之後嘅表現！」

中年好聲音4 陳旭培 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 陳旭培 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 陳旭培 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 陳旭培 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 陳旭培 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 陳旭培 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 陳旭培 （圖片來源：TVB）
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中年好聲音4 陳旭培 （圖片來源：TVB）
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圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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