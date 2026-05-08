中年好聲音4｜35歲陳旭培唱《笑忘書》！瞞父母辭職追夢 台上收驚喜錄音淚崩
陳旭培台上獻唱《笑忘書》眼濕濕終落淚
「靚仔配音員」陳旭培選唱《笑忘書》出戰，坦言希望用豁達的態度去忘記過去，並跟過去的自己以及父母和解。他在台上全情投入演繹歌曲，期間一直眼濕濕，唱至尾聲終忍不住流下男兒淚。主持人車婉婉見狀，直指他背負著沉重包袱來參賽，旭培亦坦言包袱主要來自父母，但他隨即補充，強調父母其實非常愛錫他，除了唱歌這件事外，基本上會支持他所有的決定，言談間流露出對家人的愛。
車婉婉送驚喜禮物！陳旭培父母錄音全場淚崩
在陳旭培演唱完畢後，車婉婉表示有禮物要送給他，隨後大螢幕便播出他與父母的溫馨合照，更驚喜的是，節目組預先錄下了他父母的鼓勵錄音。當錄音播出時，旭培聽後即時忍不住情緒，當場淚崩，場面極度感人。車婉婉之後更賣關子，表示還有一份終極禮物要送給旭培，再度引爆全場淚腺與好奇心，想知道是甚麼驚喜，就要密切留意節目播出了。
35歲鼓起勇氣追夢！陳旭培瞞父母辭職參賽
原來陳旭培的追夢之路充滿掙扎。他賽前受訪時透露，小時候很多重要事情都由媽媽安排，雖然他很愛母親，亦會遵從對方決定，但他不禁反思：「點解我唔可以決定番自己條路點行呢？」旭培坦言一直熱愛唱歌，但母親不希望他拿前途作賭注。直至去年踏入35歲，他終於鼓起勇氣，決定為自己活一次，瞞着父母辭去正職，報名參加《中年好聲音4》。
陳旭培兼職證實力！父母態度軟化變力撐
父母最初得悉陳旭培辭職追夢後，既憤怒又擔心。不過，旭培在參賽期間，依然努力工作，不少舊老闆或親戚都會找他做Freelance，讓他維持穩定的收入。當父母知道兒子在財政上未有太大問題後，才終於放下心頭大石，態度亦從反對轉為支持，更開始會在親友面前驕傲地稱讚兒子唱歌好聽，昔日的矛盾終得以化解。
網民大讚感動：聽到都想喊！
節目播出後，陳旭培的故事感動大量網民，紛紛留言表示支持，大讚他非常有勇氣。不少網民留言指：「好感動！父母嘅支持係最大嘅動力！」「35歲先追夢真係好大勇氣，加油！」「聽到佢父母段錄音，我喺電視機前面都跟住喊。」「呢啲先係《中年好聲音》嘅精神！」「完全明白同屋企人有期望落差嘅感覺，佢唱出我心聲。」