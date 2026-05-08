中年好聲音4｜35歲陳旭培唱《笑忘書》！瞞父母辭職追夢 台上收驚喜錄音淚崩

《中年好聲音4》最新一集充滿淚水！35歲「靚仔配音員」陳旭培為追夢，竟瞞着父母辭去正職參賽。他在台上獻唱《笑忘書》時已眼泛淚光，沒想到節目組送上驚喜，播出父母的鼓勵錄音，令他當場淚崩，究竟父母說了甚麼觸動他心弦？