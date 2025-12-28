中年好聲音4｜36歲女將當場爆喊！直斥評審周國豐係陰影 肥媽幫拖寸爆？
陳穎詩巨肺獻唱爆喊 公然向周國豐算帳
今晚《中年好聲音4》香港賽區選拔繼續進行，其中36歲參賽者陳穎詩憑著巨肺靚聲，在台上獻唱經典金曲《I Will always love you》，其極具穿透力的歌聲令評審張佳添聽到拍手叫好。然而，在分享感受環節，氣氛急轉直下，陳穎詩竟語出驚人，將矛頭直指評審席上的周國豐，更激動得當場落淚：「我個陰影就係周國豐！」原來她二十多年前參加歌唱比賽時，正正因為演唱同一首歌而被周國豐狠批「揀錯歌」，此事令她留下極大心理陰影，多年不敢再參賽。陳穎詩更坦言：「我已經諗緊周國豐老師唔會撳燈。」此話一出，全場嘩然，主持人車婉婉更即時加入戰團，指著周國豐笑罵：「你以前作孽太深喇應該！」
肥媽張佳添圍攻周國豐 寸爆手緊王
眼見陳穎詩淚灑當場，控訴周國豐帶來的陰影，同場的評審肥媽和張佳添立即挺身而出，力撐參賽者兼「圍攻」周國豐。肥媽率先向陳穎詩打氣：「呢首歌係難度歌，但 doesn’t mean 唔啱你唱咯！周國豐老師唔畀燈好出奇咩，你問吓啲觀眾。」一番話引來全場掌聲。張佳添亦對陳穎詩的勇氣表示激賞，更高呼：「首先我要為你唔聽周國豐嘅說話，偏偏要揀呢首歌喺呢個台上再唱一次而鼓掌」，並大讚她做到節目「眼前一亮」的主題。被兩位前輩左右夾擊的周國豐，只能連環露出「慚愧」、「尷尬」及「以笑遮醜」等搞笑表情，他最終會如何評價陳穎詩的表現，成為全晚最大懸念。
新秀冠軍何晶晶回歸 曾擊敗鄭俊弘
今集另一位焦點選手，是42歲的家庭主婦何晶晶，她獻唱鄭欣宜的《女神》，歌聲充滿故事感，原來她大有來頭，實力不容忽視。2001年：何晶晶曾參加《全球華人新秀歌唱大賽》香港區選拔賽，當年憑著超強實力贏得「金咪大獎」（冠軍），更擊敗了同屆參賽、現已為人熟悉的歌手鄭俊弘。賽後發展：不過，她獲獎後因種種原因未有在樂壇大展拳腳，反而轉戰配音界，直至數年前再轉為全職媽媽，暫別幕前工作。2025年：在兩名兒子的鼓勵下，何晶晶決心重踏舞台，她忍淚感嘆對舞台感覺「既熟悉又陌生」。今次她憑著一個完美順滑的飆高音，成功讓張佳添、谷婭溦及海兒三位評審同時撳燈，周國豐亦大讚：「你好懂得聲音運用，你好入咪，你把聲令人聽得好舒服。」
評審團反應激烈 張佳添海兒極投入
今集評審團的互動火花四濺，反應極為搶鏡，幾乎比參賽者更有戲。面對陳穎詩的當眾「控訴」，評審席明顯分為兩派，肥媽與張佳添聯手「圍攻」周國豐，令他哭笑不得，成為全晚高潮。張佳添對多位參賽者都給予高度評價，聽到陳穎詩演唱時更興奮得舉高雙手，對何晶晶亦讚不絕口：「你嘅感情係幫到你嘅，令我覺得你唱歌好有內心嘅思想、好有感覺。」另一邊廂，評審海兒雖然發言不多，但全程投入的「表情包」和搶鏡的黑絲美腿亦成為網民討論的亮點，而谷婭溦則與張佳添、海兒一同為何晶晶的完美高音而撳燈，可見評審們對真正好聲音的標準相當一致，他們之間的互動為緊張的比賽增添不少娛樂性。