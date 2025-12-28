中年好聲音4｜36歲女將當場爆喊！直斥評審周國豐係陰影 肥媽幫拖寸爆？

《中年好聲音4》今晚播出的第六集火藥味十足！36歲參賽者陳穎詩在台上演唱完畢後，竟突然情緒崩潰，爆喊直斥評審周國豐是她多年的「心理陰影」，場面一度極為尷尬又充滿戲劇性。她重提二十多年前被對方狠批的往事，令全場起哄，究竟面對昔日「受害者」的當眾控訴，「手緊王」周國豐這次會否「屈服」撳燈？