中年好聲音4｜42歲前歌手陳逸璇回歸！獲前監製激讚 竟被71歲冠軍歌王搶Fo？
最新一集《中年好聲音4》戰況激烈，42歲前歌手陳逸璇（Jolie）強勢回歸舞台，以一曲《夜夜夜夜》洗甩昔日「唱歌冇感情」惡評，場面感人；但全晚焦點竟落在另一對「新加坡父女檔」身上，71歲爸爸唱功更被評審一致激讚？
陳逸璇露肩獻唱獲激讚 盼洗甩唱歌冇感情惡評
現年42歲的陳逸璇（Jolie）以性感露肩造型登場，深情演繹《夜夜夜夜》，其沉穩台風與收放自如的情感處理，獲得評審一致好評。曾於20年前為她監製歌曲的張佳添，更是對她的進步感到驚喜，大讚：「你呢首歌發揮得好好，比起二十年前多咗滄桑感。」肥媽亦表示：「你今日嘅說故事係打動到我，好似去飲咁，一早有定菜單，知道係食伊麵定炒飯。」面對讚賞，Jolie坦言今次重返舞台，正是希望證明自己說故事的能力，她感觸地說：「細個成日畀人話唱歌冇感情，希望大家今次聽到一個會講故事嘅陳逸璇。」
71歲郭哲宏登場技驚四座 周國豐幽默激讚：歡迎你全家參與
當晚另一亮點，絕對是來自新加坡的「父女檔」郭美汐與郭哲宏。女兒郭美汐首先登場，以溫柔聲線演唱《不想讓你知道》，當她唱到「微微笑」時，即時贏得三名評審撳燈，谷婭溦大讚：「好鍾意你把聲，天然嘅 Charm。」而71歲的爸爸郭哲宏壓軸登場，演唱《塵緣》盡顯功架，肥媽聽後即讚「好優雅」，更以美食比喻：「滾湯同老火湯真係爭好遠。」向來要求嚴格的周國豐，更罕有地大開玩笑，向郭哲宏表示：「郭前輩，你屋企仲有幾多人？其實我哋《中年好聲音》係歡迎你全家參與。」言下之意是激讚郭氏家族的音樂基因強大！
父女檔背景大起底 郭哲宏曾奪新加坡歌唱比賽冠軍
原來郭氏父女的音樂實力早已有跡可尋，兩人均在新加坡的歌唱比賽中取得過佳績。翻查資料，爸爸郭哲宏大有來頭，曾是音樂工程師的他，早在2005年已於新加坡《黃金年華》歌唱比賽中勇奪冠軍，歌王實力早已被認證。而女兒郭美汐亦不遑多讓，同樣在2005年參加過當地大型歌唱節目《絕對 SuperStar》，並成功殺入24強，當年的模樣相當活潑可愛。難怪兩人前後腳登場，都能憑著出色的歌唱實力，成功打動一眾「閹尖」評審。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期