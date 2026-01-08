中年好聲音4｜42歲前歌手陳逸璇回歸！獲前監製激讚 竟被71歲冠軍歌王搶Fo？

最新一集《中年好聲音4》戰況激烈，42歲前歌手陳逸璇（Jolie）強勢回歸舞台，以一曲《夜夜夜夜》洗甩昔日「唱歌冇感情」惡評，場面感人；但全晚焦點竟落在另一對「新加坡父女檔」身上，71歲爸爸唱功更被評審一致激讚？