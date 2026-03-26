《中年好聲音4》陶枳樽做人妻！「翻版栢芝」火辣寫真流出 純白床照好震撼
廣告
《中年好聲音4》「舞界栢芝」之稱的36歲前女團HunterZ成員陶枳樽，宣布與同期參賽者黃藝輝訂婚，甜蜜告白瞬間洗版。提到陶枳樽早期嘅動態，唔少網民難忘佢一輯火辣寫真集！
「翻版栢芝」稱號由來 網名柏力芝爆紅
陶枳樽的知名網名「柏力芝」其實大有來頭，源於她初期與網絡紅人伍仔合作拍片時，因聲音沙啞被暱稱為「翻版栢芝」，其後演變為現時的「柏力芝」。她常在網上分享化妝、旅遊及搞笑短劇內容，憑藉姣好身材和親和力累積大批粉絲，成為網絡界的話題人物。參加《中年好聲音4》後更成為節目顏值擔當，人氣急升。
火辣寫真集流出 重塑經典電影造型
就在訂婚消息公布後，陶枳樽在10年前的寫真集《Cross✕Play》亦意外在網上重新出土，內容重新演繹多個經典電影造型，補完原著遺失的性感片段。寫真集中陶枳樽以不同角色造型出現，封面以一身純白內衣加恤衫示人，攤在床上姿勢超誘惑，身形好煞食的她完美駕馭各種風格，從清純到性感都能輕鬆切換！網民看後紛紛大讚「身材真係好」、「演繹得好到位」、「身材真係無得彈」、「每個造型都好靚」。
圖片來源：IG@crztoto、《Cross✕Play》、網上圖片資料或影片來源：原文刊於新假期