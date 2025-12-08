中年好聲音4｜35歲主播雷小雷唱功震撼全場！「手緊王」周國豐激讚：接近Hi-fi發燒

昨晚（7日）播出的《中年好聲音4》再掀高潮，35歲網絡音樂主播雷小雷憑超強唱功震撼全場，輕鬆橫掃5燈佳績！他一開聲已令評判溦溦驚訝撳燈，連向來「手緊」的周國豐都罕有地給予極高評價，究竟他的歌聲有何魔力，能讓一眾專業評判如此激動？