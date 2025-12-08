中年好聲音4｜35歲主播雷小雷唱功震撼全場！「手緊王」周國豐激讚：接近Hi-fi發燒
昨晚（7日）播出的《中年好聲音4》再掀高潮，35歲網絡音樂主播雷小雷憑超強唱功震撼全場，輕鬆橫掃5燈佳績！他一開聲已令評判溦溦驚訝撳燈，連向來「手緊」的周國豐都罕有地給予極高評價，究竟他的歌聲有何魔力，能讓一眾專業評判如此激動？
雷小雷昨晚獻唱唯一橫掃5燈
在昨晚播出的第三集《中年好聲音4 決戰大灣區》中，35歲的網絡音樂主播雷小雷選唱《唯一》，憑藉其超凡唱功贏盡好評。他才剛開口，其溫潤而富有穿透力的聲線已令評判溦溦忍不住發出驚嘆聲，並率先撳燈表示肯定。最終，雷小雷不負眾望，以壓倒性實力橫掃五燈，成為全場焦點，與前健美小姐朱珠一同榮升為5燈選手，場面墟冚。
周國豐罕有激讚雷小雷把聲接近Hi-fi發燒
雷小雷的完美演繹令一眾評判聽得如癡如醉，向來對參賽者要求極高的「手緊王」周國豐亦讚不絕口，給予極高評價：「今季暫時睇咗幾個賽區，都有好多把靚聲，你把靚聲唔係誇張，我會形容接近 Hi-fi 發燒，你把聲好靚喎！」溦溦更是激動表示：「Sorry，我好激動，我好 High 啊真係！因為我想用四個字送畀你『恰到好處』，你嗰種舒服嘅感覺係由第一句開始令到我哋同你一齊入到首歌入邊。」張佳添與肥媽亦分別大讚他技巧自然不炫技，演繹瀟灑，是聽覺上的一大享受。
