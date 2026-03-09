中年好聲音 4｜馬浩宜發姣發癲破魔咒！跳甩耳機獲尹景順神級救援 肥媽畀首個20分
廣告
《中年好聲音》系列一直有個「死亡魔咒」，就是選唱《夢中人》的參賽者幾乎都冇好下場！然而在最新一集，綠隊的馬浩宜與尹景順竟憑此曲打破宿命，更在發生舞台意外後上演「神級救援」，勇奪93分高分，到底他們是如何做到的？
馬浩宜忘我跳唱甩Ear Mon 尹景順即刻神救援
綠隊的尹景順與馬浩宜合唱《夢人中／Dreams》，演出期間，全情投入的馬浩宜因動作太大，不慎將Ear Mon（耳機）跳甩。面對突發意外，她非但沒有驚慌，反而秒速除下耳機繼續忘我跳唱，表現極之專業。身旁的尹景順見狀，亦立即作出「神級救援」，將自己的聲量收細，以免蓋過聽不到音樂的馬浩宜，兩人臨危不亂的默契與專業態度，令演出絲毫未受影響，順利完成並獲得全場掌聲。
肥媽激讚臨危不亂 豪畀全季首個20分
對於這次的舞台意外，評審肥媽給予極高評價，更大讚馬浩宜的應變能力及尹景順的「神級救援」，她表示：「景順一睇到佢跌咗 Ear Mon，佢即刻將自己把聲收細，冇咁放、冇咁 Push。」肥媽更因此給出了《中年好聲音 4》開播以來首個20分滿分，以示對兩人專業精神的肯定。這個滿分不僅是對他們歌藝的認可，更是對他們舞台上互相扶持的最高讚賞。
周國豐一改「找死」論 激讚兩人Perfect Match
《夢中人》這首歌過往在《中年好聲音》系列中，曾被評審周國豐狠批為「找死」之選，不少參賽者都因此慘敗。然而這次，尹景順與馬浩宜的演出卻令他徹底改觀，他坦言：「我有諗過係咪畀 19 分。」周國豐激讚兩人終於讓他擺脫「噩夢」，成功進入夢境，並稱讚他們的聲音是Perfect Match：「對我嚟講《夢中人》你唱唔到夢裏面好飄渺嘅感覺，我係一定畀唔到高分，但係今日你哋兩個完全做到。」成功打破魔咒！
導師張嘉銘賽前特訓 叫馬浩宜要夠癲
原來這次成功，與導師張嘉銘的賽前特訓不無關係。在練習期間，張嘉銘與尹景順都不約而同地認為，馬浩宜需要徹底解放自己，要「發姣、發癲」，才能唱出《夢中人》那種迷離、虛幻的感覺。最終馬浩宜努力沒有白費，在舞台上成功「發姣發癲」，配合尹景順空靈的歌聲，最終取得93分好成績，證明了導師的指導與自身的突破是成功的關鍵。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期