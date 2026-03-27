中年好聲音 4｜殘酷換位賽開打！下弦白隊爆冷反擊 隨時全軍覆沒？
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《中年好聲音 4》戰況進入白熱化階段！本周日（29日）晚將播出「黑白榮耀換位賽」第二回，30強選手將進行一對一殘酷PK，勝者安坐榮耀寶座，敗者即跌入危險區面臨淘汰命運。繼上集上弦黑隊大獲全勝後，今集竟傳出有下弦白隊成員爆冷反擊成功，究竟殘酷賽制下誰能保住席位？黑隊又會否被逆轉，面臨全軍覆沒的危機？
殘酷賽制一對一PK！敗者即跌危險區面臨淘汰
今次的「黑白榮耀換位賽」賽制極為殘酷，30強選手根據往績排名，分成上弦黑隊及下弦白隊。佔有優勢的上弦黑隊可按分數高低，自由選擇出場次序；相反，下弦白隊則必須抽籤決定對戰位置，進行一對一PK賽。每場對決中，分數較高者即可穩坐榮耀寶座，而分數較低者則會跌入危險區。整個換位賽將分三集進行，比賽結束後評審們會「退庭商議」，在所有危險區的選手中淘汰兩人，換言之最終會有6人被淘汰出局。
今集十強歌單曝光！劉佩玥唱《喜歡你》硬撼強敵
本集出戰的十強歌單亦已曝光，戰況絕對值得期待！上弦黑隊派出的代表有陳旭培《Perfect》、戴藝《不必在乎我是誰》、尤淑情《愛》、尹景順《路過人間》和蔡宓婕《愛是永恆》。而力求反擊的下弦白隊則有科亞高巴《每天愛你多一些》、朱珠《祇有你不知道》、莫家淦《命運符號》、劉佩玥《喜歡你》和黎若雪《一生中最愛》。當中劉佩玥選唱經典金曲《喜歡你》，硬撼一眾實力唱將，叫人相當期待。
上集黑隊大獲全勝！今集下弦白隊絕地反擊
回顧上集的賽況，上弦黑隊憑著超強實力，在五局對決中大獲全勝，將五位白隊對手全數踢入危險區，可謂先拔頭籌，氣勢如虹。然而，根據最新消息，今集戰況將會出現驚人逆轉！一直處於劣勢的下弦白隊中，終於有隊員成功「反黑」，擊敗黑隊對手登上榮耀寶座。究竟是哪位白隊成員成功逆襲？會否引發骨牌效應，令黑隊優勢蕩然無存？
網民熱議賽果「想睇下弦大逆轉」
殘酷的賽制和充滿懸念的戰況，引發網民熱烈討論，紛紛預測賽果。
「個賽制好殘酷，一對一好刺激！完全冇得hea唱。」
「終於有白隊反擊成功！最想睇下弦大逆轉嘅劇本！」
「黑隊壓力都好大，守唔住就跌落危險區，隨時被foul。」
「劉佩玥唱《喜歡你》？好期待！希望佢成功反黑！」
「唔想有人被foul呀，個個都唱得好好，手心手背都係肉！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期