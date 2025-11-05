《中年好聲音4》玩到盡！兩大盲選玩法曝光 周國豐自爆「擋豐屏」機制
廣告
TVB《中年好聲音4》即將於本月正式播出，今季節目玩法大革新，不但參賽者要戴上動物面具進行「盲唱」，就連評審周國豐等導師面前都會設置巨型擋板，形成雙重「盲選」效果。節目更首次加入「TVB藝人賽區」，讓一眾無綫藝人同台較量歌藝，預料將掀起全新收視熱潮。
動物面具盲唱成最大賣點
《中年好聲音4》今季最矚目的創新玩法，就是所有參賽者首次演唱時都要戴上不同款式的動物面具，完全隱藏身份進行表演。這個「動物面具盲唱」概念在節目宣傳片中已率先曝光，參賽者戴著各式各樣的動物頭套登台獻唱，令現場氣氛更加神秘刺激。節目製作單位表示，這種做法能讓評審和觀眾純粹以歌聲判斷參賽者實力，避免外貌或知名度影響評分，真正做到「以歌會友」的精神。
周國豐自爆導師擋板新機制
除了參賽者要戴面具，評審席同樣有重大變革。周國豐日前在社交平台透露，每位評審面前都會設置一塊巨型擋板，完全遮擋視線和樣貌，他更幽默地稱之為「擋豐屏」。周國豐解釋：「要評審撳咗燈，塊板先至會跌落嚟，等參賽者同觀眾見到評審。以我嘅track record，我應該大部份時間俾塊板擋住。」這個自嘲式的預告，暗示他在節目中將維持一貫的嚴格標準，大部分時間都不會為參賽者「翻牌」。
TVB藝人賽區首度登場
《中年好聲音4》今季另一大突破，是新增「TVB藝人賽區」，讓無綫旗下藝人參與競賽。據了解，共有10位TVB藝人加入今季比賽，與來自本地、大灣區、美加澳等地區的參賽者同台競技。節目在《TVB同行新世代節目巡禮2026》中公布這項安排時，現場反應熱烈，不少觀眾都期待看到平日在劇集中演戲的藝人，如何在音樂舞台上展現另一面才華。
網民熱議雙重盲選創意
周國豐公開新玩法後，網民反應相當正面，紛紛留言支持這個創新概念。有網民表示：「睇唔到你個樣，參賽者冇咁大壓力」、「屏風擋住周國豐，參賽歌手可放鬆」，認為這種安排能減輕參賽者的心理負擔。亦有網民調侃周國豐的嚴格形象：「你嚴謹到呢」、「確係！周Sir真係好了解自己」。部分觀眾更聯想到內地《中國好聲音》的經典「轉椅子」模式，認為TVB版本的雙重盲選概念更具創意和娛樂性，期待節目播出後能重現當年「好聲音」系列的收視佳績。
圖片來源：TVB、周國豐FB資料或影片來源：原文刊於新假期