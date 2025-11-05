《中年好聲音4》玩到盡！兩大盲選玩法曝光 周國豐自爆「擋豐屏」機制

TVB《中年好聲音4》即將於本月正式播出，今季節目玩法大革新，不但參賽者要戴上動物面具進行「盲唱」，就連評審周國豐等導師面前都會設置巨型擋板，形成雙重「盲選」效果。節目更首次加入「TVB藝人賽區」，讓一眾無綫藝人同台較量歌藝，預料將掀起全新收視熱潮。