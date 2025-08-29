中年好聲音4 ｜前TVB最索丫鬟陳婉婷現身海選 離巢6年首度公開表達這個心願

前TVB藝人陳婉婷以「最索丫鬟」稱號為人熟悉，自2019年離巢後已有6年時間沒有在無綫電視劇集中露面。日前她突然現身《中年好聲音4》海選現場，不但引起一眾網民熱議，更在訪問中首度公開表達想回歸拍劇的心願。這位曾經的TVB合約女演員在離開無綫後首次現身，今次參賽背後原來還有一個意想不到的原因。