中年好聲音4 ｜前TVB最索丫鬟陳婉婷現身海選 離巢6年首度公開表達這個心願
廣告
前TVB藝人陳婉婷以「最索丫鬟」稱號為人熟悉，自2019年離巢後已有6年時間沒有在無綫電視劇集中露面。日前她突然現身《中年好聲音4》海選現場，不但引起一眾網民熱議，更在訪問中首度公開表達想回歸拍劇的心願。這位曾經的TVB合約女演員在離開無綫後首次現身，今次參賽背後原來還有一個意想不到的原因。
陪朋友參賽變自己入圍
陳婉婷在接受訪問時透露今次報名參加《中年好聲音4》的真正原因，原來並非一開始就打算自己參賽。她坦言：「其實我原本打算陪朋友參加嘅，但佢就未有通知，咁就自己入咗嚟。」這個始料不及的轉折讓她從陪跑變成了正式參賽者，雖然唱歌並非她的強項，但她表示希望可以挑戰一下自己。這種「誤打誤撞」的參賽經歷也成為了網民討論的話題，不少人認為她的坦率表態很有趣。
離巢6年首度表達回歸心願
更值得注意的是，陳婉婷在訪問中首度公開表達了想回歸TVB拍劇的想法。她表示雖然唱歌不是自己的強項，但亦希望有機會可以再在TVB拍攝劇集。這是她離巢6年來首次如此明確地表達回歸的願望，對於一直關注她動向的粉絲來說無疑是一個重要信號。陳婉婷在TVB時期雖然多數飾演配角，但憑著「最索丫鬟」的稱號在觀眾心中留下深刻印象，她的回歸意願也讓不少網民期待她能重返螢幕。
離巢後多元發展
自2019年離開TVB後，陳婉婷並沒有完全退出演藝圈，反而開拓了不同的發展路向。她曾參與「微辣」網絡短片《每段緣份的背後總有它的因由》中有精彩表現。同時，她也轉戰ViuTV，2020年參演《地產仔》，在2021年參與綜藝《家務戰場》和《七救星》，亦有進行KOL直播，專注模特兒工作，經常在社交平台晒出靚靚婚紗相，好身材非常吸睛。
網民反應兩極分化
陳婉婷現身海選的消息在網上引起廣泛討論，網民反應呈現兩極分化。支持者認為她勇於嘗試新挑戰值得欣賞，「佢願意踏出呢一步已經好勇敢」、「希望佢可以成功入圍」等正面留言不斷湧現。不過也有網民對她的歌唱實力表示懷疑，「唱歌同做戲係兩回事」、「佢條線真係適合唱歌咩」等質疑聲音同樣存在。無論如何，她的出現確實為節目增加了話題性，也讓觀眾對她的表現更加好奇。
圖片來源：IG@hebechan0510、TVB娛樂新聞台、ViuTV《七救星》截圖資料或影片來源：原文刊於新假期