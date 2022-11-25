中年好聲音｜賈名媛Chelffy邱芷微人氣拋離「屯門娜娜」 患癌男友鼓勵追夢
「賈名媛」35歲邱芷微：患癌男友鼓勵追夢 人生就是要不斷進步
35歲的邱芷微（Chelffy）近年憑處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「賈名媛」成功入屋，IG粉絲人數約3.5萬，人氣相當不錯。其實Chelffy於2007年參加歌唱比賽奪得季軍入行，2014年因拍攝紙巾廣告為人熟悉，更被網友封為「紙巾妹」。
Chelffy今次勇敢追夢，全靠患癌男友陳志忠鼓勵，她在IG感性留言：「佢（男友）認為人生需要有目標，而透過比賽才會發現自己有幾多進步與不足。人生就是要不斷進步，而唔係人到中年就唔會進步，唔可以追夢，甚至放下腳步等死。的確，病痛的經歷令到我們兩個在看人生觀念上有所改變，所以才希望在有生之年做更多無悔的事情，豐盛人生。」她又於IG戲言自己和其他參賽者絕非「人老珠黃」：
「我哋每位都精力充沛，一齊加油Enjoy the Stage。」
《中年好聲音》出有人歡喜有人愁
周日晚播出的首集睇頭十足，觀眾比較熟悉的參賽者將輪住登場，包括有「屯門娜娜」之稱的董幸兒、樂壇天后李玟的胞姐李思林、前港姐冠軍曹敏莉的胞妹曹敏寶、曾出道做歌手的周吉佩、組合E-kids成員郁禮賢等，當中有人歡喜有人愁。
新秀舊將首集登場
至於人氣榜NO.1的顏志恒亦會於首集登場，他在節目中透露：
「我其實都參加過大型歌唱比賽，好似新秀咁，但我就連複賽都入唔到，但我冇放棄，我真係好鍾意唱歌，我匿埋喺屋企廁所自己唱、日日唱，我一定要做到今日！」
志恒再度獻唱《一首歌一個故事》，其深情的演出獲評審一致好評，肥媽大讚他有Passion：「好唱到《一首歌一個故事》嘅故事。」就連出名要求高的張佳添都說：「我覺得你係黑馬嚟！」另首集還有很多感人追夢故事，內容充滿着洋蔥，敬請留意周日晚播出的《中年好聲音》。
《中年好聲音》人氣榜Top 3
《中年好聲音》自九月公開招募後引來不少回響，短短數周吸引約3,000人報名參加。經過多輪面試後，100強終於出爐，日前其中31位參賽者已率先現身記者會。為了延續「中年追夢熱」，無綫facebook專頁「See Saw先」日前（10日）發起畀Like大行動，測試100強參賽者人氣指數，活動反應熱烈，短短數天共吸逾13,800 Likes（數據截至15日中午12時），人氣暫時最高的頭三甲分別為邱芷微（396票）、潘世華（371票）及李泇霖（367票）。
常見問題
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