膠街架中村惡搞姜濤受賞識 取代游學修做廣告代言人

YouTube頻道《膠街架Plasticguys》創辦人兼微辣員工中村早前惡搞姜濤在叱咤暴走一幕，並將他的《鏡中鏡》改編做《吃中吃》，沒想到在改編歌詞中被提及的Pizza Hut反應極快，極速搵來中村取代《試當真》游學修，成為其新一任代言人，仲推出埋原創廣告歌！