膠街架中村惡搞姜濤受賞識 取代游學修做廣告代言人
膠街架中村 成廣告客戶新寵
早前中村在《膠街架》上載的《吃中吃》惡搞影片，第一句歌詞就係：「Pizza Hut，這刻講不！」影片推出即引來網民極大迴響，紛紛大讚木村的惡搞影片好高質，沒想到Pizza Hut反應都極快，極速搵來中村做代言。
網民：是咪已經超越咗姜B
游學修早在去年7月已成為Pizza Hut的代言人，早前他更與「大馬女神」林明禎及童星Bean Bean一齊拍廣告。今次換上中村成為Pizza Hut最新代言人，網民紛紛大讚他：「大癲，有廣告」、「中村終於取代班鏡成為廣告客戶新寵」、「姜總job都比你搶埋」、「搶先姜B接Pizza Hut廣告，是咪已經超越咗佢」、「有冇everybody斟斟斟」等等。
中村：今次付出真係有回報
Pizza Hut仲預告3月3日（本周五）將會有由中村所唱的全新原創歌《點解冇回報》，在《膠街架》及Pizza Hut跨平台發布，令網民都好期待，中村亦有在Pizza Hut的官網中留言表示：「今次付出真係有回報！」
重溫中村惡搞姜濤 改編《鏡中鏡》
早前微辣中村在《膠街架 PlasticGuys》專頁中上傳了一段惡搞姜濤的影片，片中可見中村與他的團隊將姜濤的《鏡中鏡》改編為《吃中吃》，歌詞夠抵死又搞笑。此外，中村在影片中更身穿全身白色服裝，邊唱歌邊跪地，抄足叱咤頒獎典禮中暴走的姜濤。
惡搞歌詞疑暗寸姜濤發福
姜濤在叱咤頒獎典禮除了暴走式的演出受到外界關注之外，受傷後發福不少的肥仔樣都嚇窒一班網民。今次中村團隊改編的《吃中吃》歌詞仲要唔係講Pizza就講炸雞，句句都提肥到爆燈的美食，令網民不禁懷疑中村是否想暗寸姜濤休息期間食太多搞到發曬福！
中村惡搞作品《吃中吃》歌詞 | 原曲：《鏡中鏡》
Pizza Hut
這刻講不
求脂肪消失
能否深呼吸 吃口Donut
(Let’s 食榚)
街邊的燒烤要加些喼汁 食蠔
點點心 點點心 這燒賣很精緻
薑絲 薑絲 加黑醋都可以
KFC Jolibee 口感也不一致
生啤 寫意 (酒飲)
減磅減到睇見胸骨
BigMac一個不過不失
減脂減到虛脫抑鬱
Crispy Thigh吃一世都得
若一餐食素 讓步 慢步
但不想食素 沒路 末路
以一身脂肪 血壓數字
𧶽我力量用力掃
魚皮和肉類落力掃
零糖和運動盡力素(陰功)
榴槤甜蜜蜜大力掃(Pancake)
最愛去吃喝玩樂日日掃
(Let’s 食榚)
繼續掃
博命掃
要食到
行街 隨便掃
吃到血壓有變數(升高)
轉吃素依然徒勞(糟糕)
我吃到身材如蟠桃(咪嘈)
新鮮青口已送到
牙齦疲勞 喉嚨疲勞
教教我減肥如名模
成為門徒 成為門徒
才回望十歲舊時肥仔
慳啲 我要吃不能猶疑
追尋何時 減肥何時
輪迴重生為人時
不必開口 聽到暗示
看到食物用力掃
（Everybody 斟）
茶樓和路上盡力掃
肥牛和內臟落力掃(雞腎)
凌晨和白晝合力掃(會醉)
掃到那欲望欲絕尚在掃
（Everybody 斟）
繼續掃
（斟 斟 斟）
葉綠素
（斟 斟 斟）
有命數 才知
根本 我自豪
(I’m fit！)
網民激讚惡搞高質連姜濤粉絲都讚好
中村惡搞姜濤的影片一出，即刻惹來極大迴響，不少網民都紛紛留言大讚今次中村的惡搞夠高質，又大讚中村唱歌咬字、音準都好過原唱姜濤。另一值得留意的地方是，每當有惡搞MIRROR和姜濤的影片一出，通常都會吸引到大批MIRROR粉絲互主，但今次竟然連姜濤的粉絲們都留言讚中村，認真厲害！
曾經惡搞《蒙著嘴說愛你》被投訴到影片黃標
今次已經不是中村第一次惡搞姜濤的歌曲，上年中村就已經將姜濤的《蒙著嘴說愛你》改編成《蒙著嘴唸佛經》，「So I Say I 佛 You」之外，中村團隊更在影片介紹中寫上「佛誕合輯全民造馬冠軍歌曲《蒙着嘴唸佛經》出爐」，令一班姜濤粉絲震怒，舉報影片到黃標。
微辣員工中村《吃中吃》。
重溫姜濤吒咤《鏡中鏡》大暴走！
常見問題
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