台灣啦啦隊女神ig粉絲排名榜 林襄粉絲大幅拋離 小鬼女友峮峮成功打破壟斷
第一名 林襄（[email protected]_mizuki）
樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls大勝！林襄毫無疑問係大贏家，IG共有136.2萬粉絲，大約係其他4位排名的總和。
第二名 峮峮（[email protected]_04）
峮峮，暱稱山君，是臺灣的模特兒、舞蹈員及主持人。她現為中華職棒中信兄弟啦啦隊Passion Sisters之成員、電視節目《飢餓遊戲》及網絡節目《星光雲!Run新聞》主持人。有超過87.4萬之Instagram粉絲，亦係唯一一位非樂天桃猿的啦啦隊員。
第三名 巫苡萱（[email protected]）
巫苡萱本名巫雅慧，都係Rakuten Girls成員，曾於2019年~2020年擔任Rakuten Girls隊長。有79.5個粉絲。
第四名 琳妲（[email protected]）
琳妲本名林羿禎，係台灣模特兒、女藝人、網絡紅人、Rakuten Girls成員，目前除網絡影片拍攝與樂天女孩工作外，時常參與電視與網絡節目錄影等等，有74萬個粉絲。
第五名 雅涵（[email protected]）
張雅涵係平面模特兒，現任Rakuten Girls成員。有65.3萬IG粉絲。
第六名 陳伊（[email protected]）
舊藝名係Yibi，現為女團「伊梓帆」的一員，前台灣Channel V娛樂台的綜藝節目《美少女時代》、《我愛黑澀棒棒堂》的節目成員之一，現為Rakuten Girls成員，離開球隊後與另外兩位曉帆、梓甯，組成伊梓帆團體出道。IG粉絲52.8萬。
第七名 Yuri（[email protected]）
Yuri本名陳怡叡，係台灣女藝人同Rakuten Girls成員，有參與好多廣告拍攝，IG粉絲41.1萬。
第八名 孟潔 （[email protected]）
原名林孟潔，展場宣傳模特兒出身，係女團「Today’s Angels」成員33.8萬IG粉絲。
第九名 倪暄 （[email protected]_o528）
倪暄本名林倪亘，台灣女藝人同時係韓國BRG卡片公司邀請到韓國職棒擔任開賽嘉賓。IG粉絲29.2萬。
第十名 籃籃（[email protected]）
本名籃靖玟，幾年8月受韓國BRG卡片公司邀請到韓國職棒擔任開賽嘉賓。IG粉絲26.2萬。
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