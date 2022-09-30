台灣啦啦隊女神ig粉絲排名榜 林襄粉絲大幅拋離 小鬼女友峮峮成功打破壟斷

台灣網友早前舉辦了中職啦啦隊（中華職棒專屬啦啦隊）女神排名，截止8/26之後統計結果，發現樂天桃猿啦啦隊幾乎包攬整個排名，其中毫無疑問林襄當然係第一名，令人意外係，有一個女神竟然打敗樂天桃猿隊壟斷局面，成為唯一一個非該隊嘅啦啦隊女神！