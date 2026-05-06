「最美中醫」Yuki起底 18%體脂惹火身材瘋傳 竟是中大碩士生 童年濕疹全身流膿蛻變醫美院長
黃卓瑩IG派福利成日常 體脂18%以下身材惹關注
黃卓瑩經常在Instagram分享生活照，當中不乏度假泳衣照、運動後的健美身材照片，被網民形容為「派福利」。雖然她身高僅約155cm，但憑藉長期重訓與有氧運動，曾在不到一個月內將體脂降至18%以下，視覺比例極佳，穿搭技巧更令她看起來完全不似嬌小身型。除了外在美，她亦會在社交平台分享花藝、家居佈置等生活日常，呈現出內外兼修的形象，令追蹤者對她的真實身份愈來愈好奇。
中醫碩士生身份曝光 網民驚呼反差太大
令人意外的是，這位經常派福利的KOL，真正身份竟然是香港中文大學醫學院中醫碩士生。黃卓瑩目前正修讀中醫碩士課程，目標是將中醫理論與現代醫美結合，她更會在Threads以「中醫碩士生」身份分享學習心得。從專業角度出發，她亦會講解抗衰老與輪廓保養知識，強調不論男女都需注重保養。這種「火辣福利照」與「專業中醫師」的極端反差，正正是她在社交平台爆紅的關鍵。
童年濕疹全身流膿 脫褲如撕皮般痛苦
黃卓瑩的故事並非一帆風順，她自小體質極差，長期受嚴重濕疹困擾。她曾憶述：「當時除咗頭頸以外，全身都有濕疹，特別係大腿關節位，每晚都癢到忍唔住抓傷，傷口甚至會出水流膿。」最令她難忘的是每逢周末要去詩歌班，規定必須穿牛仔褲，「每晚返到屋企，條褲黏住咗啲傷口，脫褲嗰下就好似將皮膚結焦再成塊撕落嚟一樣，呢種感覺一輩子都唔會忘記。」正因為這段痛苦經歷，令她對美容和皮膚護理產生極大興趣，最終投身美容行業。
草根出身白手起家 不足百呎小店變兩間分店
黃卓瑩曾在社交媒體分享自己出身草根，因此非常拚命工作與進修。大學畢業後她選擇創業，投身美容行業，從不足百呎的小店開始做起，憑藉六年努力，終於發展成擁有兩間分店的醫美中心Weirdo Beauty。品牌標榜以科學及目標導向的護膚理念，她更曾專程前往大阪進修並取得「日式小顏技師」資格，不斷自我增值。2023年，她更以企業家身份受邀擔任國際雜誌《Prestige Hong Kong》封面人物，事業成就獲得認可。
黃卓瑩創業遇瓶頸 決心報讀中醫尋根源
創業期間，黃卓瑩每天接觸大量有皮膚困擾的客人，愈來愈覺得問題並非總能靠外在護理解決。她坦言：「好多人嚟求助，表面睇係皮膚差，但其實背後仲涉及臟腑功能、情緒壓力、生活方式。」單靠護理或儀器只能處理表層，卻無法解答反覆復發的痛苦。她開始反思：「如果只憑經驗同感覺去俾方案，始終會有盲點。我希望有系統咁去理解身體，咁樣先可以俾到客人真正嘅答案。」於是在創業第三年，她決定報讀中醫課程，為自己建立更完整的專業基礎。
北京實習見盡生死 產後抑鬱媽媽令她落淚
讀中醫期間，黃卓瑩獲得不少實習機會，其中在北京醫科大學附屬醫院，幾乎每天穿梭不同病房和手術室，曾遇肺腫瘤切除、卵巢癌手術、急症搶救、中風後遺症甚至分娩等不同個案。她形容：「實習俾到我專業知識，同時係一次人生成長，確立咗我真正想追求嘅嘢。」最近在廣州實習時，她遇上一位產後抑鬱的媽媽，表面堅強但交談不久卻忍不住落淚，令她深刻體會到醫者的角色不僅是診斷與開藥，更重要的是讓病人覺得「有人睇到、有人明白」。
25歲生日潛水追鯨魚 冒險精神貫穿人生
除了學業與事業，黃卓瑩的生活充滿探索與冒險。她熱愛潛水，最難忘的經歷是25歲生日特意潛入海洋追尋鯨魚的身影，感受到大自然的壯闊與寧靜，與日常生活的繁忙形成強烈對比。她笑言無論是創業還是學醫，背後其實都是同一種「探索」的心態——想去理解更多、嘗試更多，而不是停留在表面。潛水亦讓她學會慢下來，專注呼吸與身體感受，這種冒險精神不但陪伴她在創業路上不斷嘗試，也幫助她在學醫過程中保持好奇心。
黃卓瑩護膚貼士公開 強調穩定比多變重要
談到日常護膚，黃卓瑩認為「穩定」比「多變」更重要，與其不斷嘗試新產品，不如堅持最合適自己的方案，效果往往更長遠。在清潔方面，她建議「溫柔但徹底」，特別是乾敏性膚質更應避免過度摩擦，卸妝時可選質地溫和但潔淨力高的卸妝膏或卸妝油，減少對皮膚的拉扯與傷害。她笑言：「護膚其實就等於習慣，比起臨急抱佛腳式的治療，定期而規律的護理，才是真正影響皮膚狀態的關鍵。」