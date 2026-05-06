「最美中醫」Yuki起底 18%體脂惹火身材瘋傳 竟是中大碩士生 童年濕疹全身流膿蛻變醫美院長

IG經常派福利、身材火辣的90後女生黃卓瑩（Yuki Wong），社交平台帳號cheukyinggg坐擁大量追蹤者，不少網民被她的泳衣照和運動低體脂身材吸引，紛紛留言讚「福利滿滿」。然而翻查她的背景，竟然發現這位「福利女神」同時是中大醫學院中醫碩士生，更是醫美中心Weirdo Beauty的創辦人，身份反差之大令人震驚。更令人意想不到的是，她童年曾飽受嚴重濕疹折磨，全身傷口流膿，如今卻蛻變成網民口中的「最美中醫師」，背後故事相當勵志。