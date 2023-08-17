人氣中韓KOL Sue Chang大女拍廣告捱負評 用1招反擊酸民夠霸氣

已加入YouTuber行列多年的人氣中韓KOL Sue Chang（張厚耀）近年除了繼續經營個人頻道，更創立了親子時裝品牌、珠寶品牌及畫廊。IG有33.7萬followers的她亦受到不少廣告商喜愛。Sue早前（15日）在IG晒出大女Jane為鞋履品牌拍廣告的片段，不過有網民指女兒「醜樣」，事後Sue即為女兒發聲護航！