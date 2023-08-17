人氣中韓KOL Sue Chang大女拍廣告捱負評 用1招反擊酸民夠霸氣
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已加入YouTuber行列多年的人氣中韓KOL Sue Chang（張厚耀）近年除了繼續經營個人頻道，更創立了親子時裝品牌、珠寶品牌及畫廊。IG有33.7萬followers的她亦受到不少廣告商喜愛。Sue早前（15日）在IG晒出大女Jane為鞋履品牌拍廣告的片段，不過有網民指女兒「醜樣」，事後Sue即為女兒發聲護航！
Sue昨日上載了大女Jane為鞋履品牌拍廣告的片段，更帶了女兒到銅鑼灣鬧市看廣告牌，女兒見到自己嘅廣告表現得相當興奮，Sue留言：「Proud Mama 媽媽永遠是你頭號粉絲」
網民指Sue女兒「醜樣」
不過，有少量網民指Sue的女兒不漂亮，更直呼「醜樣」指靠母親名氣先有得賣廣告，否則一輩子都不會賣到廣告。由於女兒被網民攻擊，Sue不忍了，在IG story反擊hater，寫道：「好少覆呢啲 但見你攻擊我個女 我覆返你啦 點知你又delete自己留言」。事後，Sue並感激粉絲私訊支持她女兒的留言。
Sue一家四口勁幸福
Sue於2016年成功覓得真愛，與從事金融業的男友John結婚，其後不到一年，Sue宣布有喜於2017年誕下大女Jane後，2020年再誕下細女Kaia，成為兩女之母的她，亦不時在社交平台晒出生活照，非常幸福。
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撰文：東方新地圖片來源：IG@suechangg