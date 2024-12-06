久別重逢｜羅淑佩升職網民大膽預測 陳卓賢首擔大旗票房有望破億？
久別重逢｜陳卓賢首擔大旗孖鄭伊健做男一
人氣男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）於本月20日上映嘅電影《久別重逢》中，飾演少年蘇昇華，而成年蘇昇華則由鄭伊健飾演。故事主要講述一位音樂人因面對創作瓶頸，選擇逃避而展開嘅一次療癒旅程。除咗參演電影之外，陳卓賢更參與埋電影歌曲嘅創作及演唱部分，而歌曲〈Tides〉亦搶先於前導預告中公開！
久別重逢｜網民大膽預測票房「掂硬」
適逢羅淑佩升職做文化體育及旅遊局局長，唔少網民都大膽預測涵蓋於文體旅局電影發展範疇嘅《久別重逢》票房會否受惠：「真係咁啱得咁蹺，票房應該有可能破億！」、「仲要踩住聖誕，唔知會點樣谷套戲呢」、「Ian第一次做拍電影仲做男主喎，局長一定撐嘅」、「估幾時破億仲好過啦」
久別重逢｜故事大綱公開
《久別重逢 》故事講述音樂人蘇昇華（鄭伊健 飾）與少時知己夏文萱（蔡思韵 飾），在人生低谷中意外重逢，展開一場療癒心靈的旅程。回憶起青春歲月中未竟的情愫，蘇昇華逐漸發現，這一切竟是夏文萱留給他的最後禮物——希望這段旅程能讓他人生找到改變⋯⋯
羅淑佩Ian忠粉接任文體旅局局長 追星事件一覧 網民：全港最有權力鏡粉
政府人事調動！國務院昨日（5日）公布任命56歲羅淑佩為文化體育及旅遊局局長，免去楊潤雄職務。此消息傳出後，引起網友紛紛熱議，相信大家對羅淑佩過個名字不陌生，事關佢另一個身份係MIRROR成員陳卓賢（Ian）超級忠粉（hellosss），間唔中都會見到佢現身娛樂版！
羅淑佩背景公開
羅淑佩於1989年7月進入政府工作，當時擔任勞工主任和貿易主任職系。她在1990年7月轉至政務職系，並於2022年4月晉升為首長級甲級政務官。在她的職業生涯中，她曾在多個決策機構和部門任職，包括前銓敍科、前政務總署、前憲制事務科、政務司司長辦公室、前貿易署和前環境運輸及工務局。
至於今次換人原因，特首李家超講到：
新任局長能夠發揮領導才能，有好的解說能力及主動性，符合施政理念。
網民：全港最有權力鏡粉
網友知道呢個人事變動後，爆笑開Po指：「Ian嫂升職文化體育局長，以後準備一街都見到旅遊大使ian個樣」，「全港最有權力鏡粉」、「公道講句房署都無搵ian做宣傳」、「Ian名正言順坐正上弦一」
追星無分年齡 羅淑佩坦言不解
羅淑佩今年3月在恆生大學傳播學院《恆傳感言》的訪問中提到，她不明白為何在這個時代，人們會覺得她喜歡年輕歌手是一件奇怪的事。並表示喜愛歌手和參加演唱會是自然的娛樂方式，強調自己並不認為這是「追星」
「我媽咪嗰輩，如果鍾意陳寶珠、蕭芳芳、任劍輝、白雪仙，係人都知喎，我係邊個嘅迷。我成長、讀書嘅時候，譚詠麟、張國榮、或者陳百強、Beyond，我鍾意佢地又係人都知。」
羅淑佩公開場合支持Ian 遭質疑自爆年輕時喜愛譚詠麟
羅淑佩多次在公餘時間被發現到陳卓賢的活動中支持他，這樣的行為引起了一些人的批評。對此，羅淑佩表示：
「一個好似我咁嘅年紀、做我呢啲工嘅人，原來好似唔係好應該鍾意一個年輕啲嘅香港歌星或歌手？係咁㗎咩？唔係一向都講俾人聽咩？我後生鍾意譚詠麟，到而家佢全部碟齊晒，所以我覺得好自然啫。」
羅淑佩欣賞Ian的正面形象 推介呢首歌！
羅淑佩解釋，她之所以會公開表示喜歡Ian，是因為他在音樂之外，還有其他值得欣賞的地方。她大力推介Ian去年包辦作詞、作曲、編曲的一首歌——《地球上的最後一朵花》。
「當你自己覺得是一朵孤花時，其實也可以有生命力、可以成長……其實你有信念呢，你一樣可以生根、生長，一樣可以將花粉傳開去。」
MIRROR成員陳卓賢Ian應馬會邀請，出席《時尚煲呔賽馬日》並擔任開幕表演嘉賓。著名Ian粉絲房署署長羅淑佩亦有現身支持，仲全程春風滿面， 甜笑冧爆全程跟住唱，Ian都表示非常感激署長支持，並且希望大家畀「多啲空間」署長。
房署署長羅淑佩現身馬場捧Ian場
西裝骨骨的Ian今天戴住煲呔登場，一登場就唱出三首個人作品《正式開始》、《抱抱無尾熊》及《留一天與你喘息》，全場Ian粉絲都非常興奮，每位都跟住Ian一齊大合唱，就連首席Hellosss房署署長羅淑佩都冧爆全程跟住一齊唱，非常投入！
Ian感激署長支持：聽到署長讚我叻仔
活動結束後，Ian在接受訪問時感激署長的支持，表示很開心能夠再次在活動上遇到對方：「之前都有特別感謝佢，佢有一次做訪問有提到我嗰名、有讚我，我好開心。我媽咪之後有好Proud咁同我講返呢件事，話聽電台聽到署長讚我叻仔，話我叻仔，我阿媽都好少讚！」
尊重署長閒時追星 望給予對方「多啲空間」
Ian亦希望大家能夠給予署長多點空間：「希望大家可以畀啲空間佢，因為佢都係工餘時間做一啲令自己放鬆同享受嘅事，我覺得係好尊重，亦都好多謝佢！」當得悉署長全程跟住大合唱，Ian笑指：「好開心！好鐘意同大家一齊大合唱嘅Moment，又可以突擊檢查吓大家係唔係真係有用心聽。」
https://youtu.be/PnJgIqaG66Y