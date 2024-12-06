久別重逢｜羅淑佩升職網民大膽預測 陳卓賢首擔大旗票房有望破億？

曾任房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩，昨日獲國務院任命為文化體育及旅遊局局長，瞬間引起唔少網民關注。文體旅局涵蓋文化、藝術、體育、電影、創意產業及旅遊事務，因此羅淑佩一上任就引來唔少網民大膽預測Ian會否成為御用藝人代表，就連Ian將於本月20日上映嘅電影嘅票房都係預測嘅話題之一……

