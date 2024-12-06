久別重逢 羅淑佩

久別重逢｜羅淑佩升職網民大膽預測 陳卓賢首擔大旗票房有望破億？

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曾任房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩，昨日獲國務院任命為文化體育及旅遊局局長，瞬間引起唔少網民關注。文體旅局涵蓋文化、藝術、體育、電影、創意產業及旅遊事務，因此羅淑佩一上任就引來唔少網民大膽預測Ian會否成為御用藝人代表，就連Ian將於本月20日上映嘅電影嘅票房都係預測嘅話題之一……

久別重逢｜陳卓賢首擔大旗孖鄭伊健做男一

人氣男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）於本月20日上映嘅電影《久別重逢》中，飾演少年蘇昇華，而成年蘇昇華則由鄭伊健飾演。故事主要講述一位音樂人因面對創作瓶頸，選擇逃避而展開嘅一次療癒旅程。除咗參演電影之外，陳卓賢更參與埋電影歌曲嘅創作及演唱部分，而歌曲〈Tides〉亦搶先於前導預告中公開！

久別重逢 羅淑佩 陳卓賢首次參演電影就已經同鄭伊健合作！（圖片來源：ig@lastsongforyou.film）
陳卓賢首次參演電影就已經同鄭伊健合作！（圖片來源：[email protected]
久別重逢 羅淑佩 鄭伊健於《久別重逢》中飾演蘇昇華。（圖片來源：youtube@美亞娛樂 Mei Ah Entertainment）
鄭伊健於《久別重逢》中飾演蘇昇華。（圖片來源：youtube@美亞娛樂 Mei Ah Entertainment）
久別重逢 羅淑佩 而Ian陳卓賢則於《久別重逢》中飾演少年蘇昇華。（圖片來源：youtube@美亞娛樂 Mei Ah Entertainment）
而Ian陳卓賢則於《久別重逢》中飾演少年蘇昇華。（圖片來源：youtube@美亞娛樂 Mei Ah Entertainment）

久別重逢｜網民大膽預測票房「掂硬」

適逢羅淑佩升職做文化體育及旅遊局局長，唔少網民都大膽預測涵蓋於文體旅局電影發展範疇嘅《久別重逢》票房會否受惠：「真係咁啱得咁蹺，票房應該有可能破億！」、「仲要踩住聖誕，唔知會點樣谷套戲呢」、「Ian第一次做拍電影仲做男主喎，局長一定撐嘅」、「估幾時破億仲好過啦」

久別重逢 羅淑佩 唔少網民都預測Ian嘅新電影票房會否受惠！（圖片來源：ig@iancychan）
唔少網民都預測Ian嘅新電影票房會否受惠！（圖片來源：ig@iancychan）
久別重逢 羅淑佩 Ian於7月舉辦首次個人演唱會，作為忠實Hellosss的房署署長羅淑佩亦有送上花籃兼現身支持Ian！（圖片來源：Facebook@Rosanna Law）
Ian於7月舉辦首次個人演唱會，作為忠實Hellosss的房署署長羅淑佩亦有送上花籃兼現身支持Ian！（圖片來源：Facebook@Rosanna Law）
久別重逢 羅淑佩 （圖片來源：東方新地）
（圖片來源：東方新地）

久別重逢｜故事大綱公開

《久別重逢 》故事講述音樂人蘇昇華（鄭伊健 飾）與少時知己夏文萱（蔡思韵 飾），在人生低谷中意外重逢，展開一場療癒心靈的旅程。回憶起青春歲月中未竟的情愫，蘇昇華逐漸發現，這一切竟是夏文萱留給他的最後禮物——希望這段旅程能讓他人生找到改變⋯⋯

久別重逢 羅淑佩 （圖片來源：youtube@美亞娛樂 Mei Ah Entertainment）
（圖片來源：youtube@美亞娛樂 Mei Ah Entertainment）
久別重逢 羅淑佩 （圖片來源：youtube@美亞娛樂 Mei Ah Entertainment）
（圖片來源：youtube@美亞娛樂 Mei Ah Entertainment）
久別重逢 羅淑佩 （圖片來源：youtube@美亞娛樂 Mei Ah Entertainment）
（圖片來源：youtube@美亞娛樂 Mei Ah Entertainment）
久別重逢 羅淑佩 （圖片來源：youtube@美亞娛樂 Mei Ah Entertainment）
（圖片來源：youtube@美亞娛樂 Mei Ah Entertainment）

羅淑佩Ian忠粉接任文體旅局局長 追星事件一覧 網民：全港最有權力鏡粉

政府人事調動！國務院昨日（5日）公布任命56歲羅淑佩為文化體育及旅遊局局長，免去楊潤雄職務。此消息傳出後，引起網友紛紛熱議，相信大家對羅淑佩過個名字不陌生，事關佢另一個身份係MIRROR成員陳卓賢（Ian）超級忠粉（hellosss），間唔中都會見到佢現身娛樂版！

羅淑佩背景公開

羅淑佩於1989年7月進入政府工作，當時擔任勞工主任和貿易主任職系。她在1990年7月轉至政務職系，並於2022年4月晉升為首長級甲級政務官。在她的職業生涯中，她曾在多個決策機構和部門任職，包括前銓敍科、前政務總署、前憲制事務科、政務司司長辦公室、前貿易署和前環境運輸及工務局。

至於今次換人原因，特首李家超講到：

新任局長能夠發揮領導才能，有好的解說能力及主動性，符合施政理念。

網民：全港最有權力鏡粉

網友知道呢個人事變動後，爆笑開Po指：「Ian嫂升職文化體育局長，以後準備一街都見到旅遊大使ian個樣」，「全港最有權力鏡粉」、「公道講句房署都無搵ian做宣傳」、「Ian名正言順坐正上弦一」

追星無分年齡 羅淑佩坦言不解

羅淑佩今年3月在恆生大學傳播學院《恆傳感言》的訪問中提到，她不明白為何在這個時代，人們會覺得她喜歡年輕歌手是一件奇怪的事。並表示喜愛歌手和參加演唱會是自然的娛樂方式，強調自己並不認為這是「追星」

「我媽咪嗰輩，如果鍾意陳寶珠、蕭芳芳、任劍輝、白雪仙，係人都知喎，我係邊個嘅迷。我成長、讀書嘅時候，譚詠麟、張國榮、或者陳百強、Beyond，我鍾意佢地又係人都知。」

久別重逢 羅淑佩 她不明白為何在這個時代，人們會覺得她喜歡年輕歌手是一件奇怪的事。（圖片來源：YouTube影片截圖）
她不明白為何在這個時代，人們會覺得她喜歡年輕歌手是一件奇怪的事。（圖片來源：YouTube影片截圖）
久別重逢 羅淑佩 大方認欣賞Ian（圖片來源：YouTube影片截圖）
大方認欣賞Ian（圖片來源：YouTube影片截圖）

羅淑佩公開場合支持Ian 遭質疑自爆年輕時喜愛譚詠麟

羅淑佩多次在公餘時間被發現到陳卓賢的活動中支持他，這樣的行為引起了一些人的批評。對此，羅淑佩表示：

「一個好似我咁嘅年紀、做我呢啲工嘅人，原來好似唔係好應該鍾意一個年輕啲嘅香港歌星或歌手？係咁㗎咩？唔係一向都講俾人聽咩？我後生鍾意譚詠麟，到而家佢全部碟齊晒，所以我覺得好自然啫。」

羅淑佩欣賞Ian的正面形象 推介呢首歌！

羅淑佩解釋，她之所以會公開表示喜歡Ian，是因為他在音樂之外，還有其他值得欣賞的地方。她大力推介Ian去年包辦作詞、作曲、編曲的一首歌——《地球上的最後一朵花》。

「當你自己覺得是一朵孤花時，其實也可以有生命力、可以成長……其實你有信念呢，你一樣可以生根、生長，一樣可以將花粉傳開去。」

久別重逢 羅淑佩 （圖片來源：YouTube影片截圖）
（圖片來源：YouTube影片截圖）

MIRROR成員陳卓賢Ian應馬會邀請，出席《時尚煲呔賽馬日》並擔任開幕表演嘉賓。著名Ian粉絲房署署長羅淑佩亦有現身支持，仲全程春風滿面， 甜笑冧爆全程跟住唱，Ian都表示非常感激署長支持，並且希望大家畀「多啲空間」署長。

久別重逢 羅淑佩 Ian陳卓賢今日（15日）在馬場擔任《時尚煲呔賽馬日》開幕表演嘉賓。（圖片來源：東方新地）
Ian陳卓賢今日（15日）在馬場擔任《時尚煲呔賽馬日》開幕表演嘉賓。（圖片來源：東方新地）
久別重逢 羅淑佩 房署署長羅淑佩都有到場支持。（圖片來源：東方新地）
房署署長羅淑佩都有到場支持。（圖片來源：東方新地）

房署署長羅淑佩現身馬場捧Ian場

西裝骨骨的Ian今天戴住煲呔登場，一登場就唱出三首個人作品《正式開始》、《抱抱無尾熊》及《留一天與你喘息》，全場Ian粉絲都非常興奮，每位都跟住Ian一齊大合唱，就連首席Hellosss房署署長羅淑佩都冧爆全程跟住一齊唱，非常投入！

久別重逢 羅淑佩 好投入！（圖片來源：東方新地）
好投入！（圖片來源：東方新地）
久別重逢 羅淑佩 笑得好慈母Feel。（圖片來源：東方新地）
笑得好慈母Feel。（圖片來源：東方新地）

Ian感激署長支持：聽到署長讚我叻仔

活動結束後，Ian在接受訪問時感激署長的支持，表示很開心能夠再次在活動上遇到對方：「之前都有特別感謝佢，佢有一次做訪問有提到我嗰名、有讚我，我好開心。我媽咪之後有好Proud咁同我講返呢件事，話聽電台聽到署長讚我叻仔，話我叻仔，我阿媽都好少讚！」

久別重逢 羅淑佩 羅淑佩於今年7月仍是運輸署署長時接受電台訪問，自爆是Ian的粉絲「Hellosss」。（圖片來源：YouTube@香港電台公共事務組RTHK）
羅淑佩於今年7月仍是運輸署署長時接受電台訪問，自爆是Ian的粉絲「Hellosss」。（圖片來源：YouTube@香港電台公共事務組RTHK）
久別重逢 羅淑佩 Ian媽媽都話聽到署長讚Ian。（圖片來源：IG@iancychan）
Ian媽媽都話聽到署長讚Ian。（圖片來源：IG@iancychan）

尊重署長閒時追星 望給予對方「多啲空間」

Ian亦希望大家能夠給予署長多點空間：「希望大家可以畀啲空間佢，因為佢都係工餘時間做一啲令自己放鬆同享受嘅事，我覺得係好尊重，亦都好多謝佢！」當得悉署長全程跟住大合唱，Ian笑指：「好開心！好鐘意同大家一齊大合唱嘅Moment，又可以突擊檢查吓大家係唔係真係有用心聽。」

久別重逢 羅淑佩 署長曾經追星追到入機場。（圖片來源：IG@Ian__koalabb）
署長曾經追星追到入機場。（圖片來源：IG@Ian__koalabb）
久別重逢 羅淑佩 喺後面深情款款咁望住Ian。（圖片來源：IG@_IANFANS）
喺後面深情款款咁望住Ian。（圖片來源：IG@_IANFANS）
久別重逢 羅淑佩 笑得好開心啊！（圖片來源：IG@ianianiancychan）
笑得好開心啊！（圖片來源：IG@ianianiancychan）

https://youtu.be/PnJgIqaG66Y

撰文：東方新地圖片來源：youtube@美亞娛樂 Mei Ah Entertainment、[email protected]、ig@iancychan

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