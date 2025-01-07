久別重逢｜陳卓賢插曲《Tides》唱出角色真摯情感 蔡思韵剖白被許恩怡打動
蔡思韵從許恩怡眼神看見自己
其中不少影評也形容電影是「一封給男生的情書」，而戲中由許恩怡及蔡思韵分飾的夏文萱正正是成功俘虜男生內心深處的關鍵人物。有見及此，電影公司今日全新發佈一條夏文萱角色介紹，Natalie和Cecilia不約而同形容角色帶來「善良、熱情、開朗的感覺」，道出夏文萱一角深受歡迎的關鍵。
Cecilia飾演成長後投身社會夏文萱，她透露自己也被電影中的Natalie打動：「我覺得夏文萱個底同Natalie好似，我知道我要同Natalie合作嘅時候，我都會問我哋似樣㗎咩？但係我望住佢嘅時候，某啲眼神我係真係望到，好似我嘅細個咁，有一對好單純嘅眼睛，所以好觸動到我。」
角色成功打動入心，居功至偉的包括親自參與選角的導演梁禮彥 ：「Natalie對於我嚟講係Perfect Cast，佢係一個好大愛嘅女孩子，佢對人好善良，好開心。佢嘅角色係最難做，佢係一個好有想像力嘅演員。」
Ian唱出角色「少年蘇昇華」真摯情感
至於飾演少女夏文萱的許恩怡今次在《久》片由頭帶到尾，角色更需要跨越兩個時空，Natalie坦言認真對待劇本每一個細節，她說：「穿越呢件事本身已經有好多邏輯上嘅問題要考慮，例如故事發展，我穿越之後嘅身份，記憶有冇改變。我哋每一場之前都會坐低逐句逐句咁樣傾，每個細節都影響到自己點樣去演。」
至於很Natalie有最多對手戲的Ian亦笑言驚歎Natalie的能量值，他指：「唔知點解佢有咁高嘅能量值，因為佢無時無刻都係好帶到歡樂俾身邊嘅人。」電影公司同時首度發放演員Ian身兼曲詞編唱的電影插曲《Tides》，Ian透過全英文歌詞，手執結他，簡單純粹地唱出角色「少年蘇昇華」真摯情感，帶領觀眾重拾美好的青春年華。而Ian日前於謝票場亦透露，他相信角色「少年蘇昇華」對「少年夏文萱」有着微妙的情感。
《久別重逢》故事受導演自身創作時所遇的迷茫所啟發，而故事主軸關於鄭伊健飾演（少年版為陳卓賢飾演）的音樂人蘇昇華面對創作瓶頸，選擇逃避卻重遇蔡思韵飾演的知己夏文萱（少年版為許恩怡飾演），而展開的一次療癒旅程，道盡人生在不同年齡階段的種種期盼與遺撼。