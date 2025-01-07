久別重逢｜陳卓賢插曲《Tides》唱出角色真摯情感 蔡思韵剖白被許恩怡打動

由美亞電影製作有限公司、香港電影發展基金及文創產業發展處出品，葉偉信及彭玉琳監製，新晉導演梁禮彥同時身兼編導兩職，鄭伊健、MIRROR成員陳卓賢、許恩怡（Natalie）、蔡思韵（Cecilia）領銜主演新片《久別重逢》現正上映，電影自聖誕檔期上映滿載好評，一眾演員更相當齊心無間斷跑戲院謝票。

