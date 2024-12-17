《久別重逢》聖誕檔期上映 粉絲敲碗鄭伊健陳卓賢電影主題曲YouTube上架

愛情片《久別重逢》將於本周五趁聖誕節檔上映。由葉偉信、彭玉琳監製，新晉導演梁禮彥執導兼執筆，鄭伊健、陳卓賢（Ian）、許恩怡及蔡思韻主演的愛情片《久別重逢》，即將於本周五（12月20日）聖誕節檔上映。電影透過「蘇昇華」與「夏文萱」在不同年齡所經歷的故事，展現那份童真與成熟、執著與放下、期盼與遺憾之間的糾葛，描繪一段真摯而浪漫的關係。

