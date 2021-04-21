0003

乘風破浪的姐姐2｜張栢芝為帶貨賺人仔 突然宣布改名

東方新地

40歲的張栢芝因參加內地真人騷《乘風破浪的姐姐2》而人氣急升，日前她為配合宣傳內地購物網，突然在微博宣布改名，並留言：「我的新名字：張百知。」，為賺人仔連名都改埋算到盡！

文：東方新地 ｜圖：《乘風破浪的姐姐2》截圖、張栢芝微博

乘風破浪的姐姐2
張栢芝為內地購物網帶貨賺人仔，突然宣布改名。

張栢芝突然宣布改名張百知

40歲的張栢芝早前參加內地真人騷《乘風破浪的姐姐2》而人氣急升，一舉一動備受網友關注，可惜最後大熱倒灶7強不入，未能組成女團。日前張栢芝突然在微博宣佈正式改新名，並留言：「我的新名字：張百知。」連微博名稱亦改為「我是張百知」。其實有不少藝人都經常改名求轉運，但栢芝今次原來幫內地購物網帶貨，而配合宣傳扮情報官叫自己「張百知」，為賺人仔索性連名都改埋相當稱職！

乘風破浪的姐姐2
40歲的張栢芝早前參加內地真人騷《乘風破浪的姐姐2》而人氣急升。
乘風破浪的姐姐2
張栢芝突然在微博宣佈正式改新名，並留言：「我的新名字：張百知。」
乘風破浪的姐姐2
張栢芝連微博名稱亦改為「我是張百知」。
乘風破浪的姐姐2
對於改名，張栢芝開頭大賣關子。
乘風破浪的姐姐2
為配合宣傳扮情報官，連名都改埋叫自己「張百知」。
乘風破浪的姐姐2
張栢芝幫內地購物網帶貨。
乘風破浪的姐姐2
張栢芝同吳卓羲舊愛張馨予因拍攝《乘風破浪的姐姐2》而成為好姊妹。
乘風破浪的姐姐2
好姊妹張馨予在微博都八卦提問：「為何突然改名？」
乘風破浪的姐姐2
網民心水都幾清。
乘風破浪的姐姐2
內地網民留言。

張栢芝與王菲閨密那英一攬泯恩仇

《乘風破浪的姐姐2》最好睇除了是姐姐們組隊表演互片外，女人之間的勾心鬥角最有話題，不過今輯《乘風破浪的姐姐2》被指火藥力唔夠上一輯，當中只有張栢芝與王菲閨密那英由節目未開播已擦出火花。那英一開始就對張栢芝的毫不客氣，甚至曾拒絕她入自己組；張栢芝被插hea爆演出，花生指數都好高。節目去到第三輪比賽，那英身為大姐大繼續排名第一，不過姐姐們幾乎一面倒選擇入周筆暢做隊長嗰組，只有張栢芝揀那英，化解那英無人問津的尷尬，就算幾唔想要，那英都笑住接收張栢芝，仲一攬泯恩仇！

乘風破浪的姐姐2
張栢芝在第二輪比賽中以中性打扮出賽，造型確係好瀟灑，不過依然係表現平平冇進步。
乘風破浪的姐姐2
那英綵排時壓力已很大，更與隊員有意見分歧。
乘風破浪的姐姐2
那英覺得自己跳舞累街坊，一時自責喊起來。

張栢芝靠知名度守住排位

《乘風破浪的姐姐2》開播一段日子，張栢芝的才藝完全不用懷疑，唱歌唔得跳舞又跟不上，不過她依然未被淘汰，皆因她知名度高受觀眾歡迎，不過順利晉級後又要進行大洗牌，那英繼續留任隊長，人氣高企的周筆暢就第一次做隊長，不過到分組入隊時就發生尷尬場面。

乘風破浪的姐姐2
那英得分最高，保留隊長位置。
乘風破浪的姐姐2
周筆暢排名第二，晉升為隊長。
乘風破浪的姐姐2
個個都爭住揀要入周筆暢那組。
乘風破浪的姐姐2
周筆暢受寵若驚。

救那英於水深火熱之中

因為大部份姐姐都爭住入周筆暢的組，而那英就明顯坐冷板凳，最後竟然由張栢芝化解尷尬場面，她主動表示想入那英組，同時那英亦向她招手，更上前拉手互攬，對於那英突然轉性變熱情，張栢芝亦有點來不及反應……

乘風破浪的姐姐2
到張栢芝揀隊長，佢見之前個個都揀周筆暢，個樣面有難色。。。。。。
乘風破浪的姐姐2
之前被那英拒絕過一次的張栢芝，竟然開口揀那英。
乘風破浪的姐姐2
那英好唔好意思咁向張栢芝招手，無得揀惟有退而求其次。
乘風破浪的姐姐2
那英起身迎接張栢芝，仲主動拉栢芝手。
乘風破浪的姐姐2
雖然有著千絲萬縷的複雜關係，不過張栢芝這次的確為那英挽回面子。

唱歌走音聲又爛

《乘風破浪的姐姐2》每集比賽都緊張萬分，誰勝出誰被淘汰都引起話題，不過在節目中張栢芝與那英互動更加精彩。首集張栢芝演唱其首本名〈星語心願〉，竟然音唔準、拍子錯，稍為高音都唱不上去，聲線更比以前沙啞又拆表演令人慘不忍睹，緊接跳舞環節，舞姿生硬又僅以手部動作居多，被網民指無誠意，而張栢芝自覺表現不理想在後台爆喊。其實如果那英有得揀，應該都唔想同張栢芝一組。

乘風破浪的姐姐 張栢芝
《乘風破浪的姐姐2》張栢芝唱出電影《星願》主題曲〈星語心願〉，唱自己的首本名曲竟不停走音失準，令人聽不下去﹗
乘風破浪的姐姐 張栢芝
唱完歌到跳舞，張栢芝舞步簡單但舞姿極其生硬，而且大多是雙手有動作，下肢只在原地踏步。

張栢芝爆喊謝票

張栢芝在《乘風破浪的姐姐2》首個表演已經不理想，不過有份投票的姐姐們指這首歌是回憶，電影《星願》是大家的美好回憶，為張栢芝爭回不少分數，最後更有91分，排行尾四，算順利過關，張栢芝上台喊住話：「太感動，明明我唱得不好，跳得那麼不好，姐姐們都舉手，很感動，我只有40分都不如，你們還舉手投票﹗」

乘風破浪的姐姐 張栢芝
張栢芝自覺表現未如理想，在後台爆喊﹗
乘風破浪的姐姐 張栢芝
張栢芝表現奇差，但卻離奇能獲91分，有網民指製作單位高薪請張栢芝為節目造勢，當然要她由頭玩到尾。

那英、張栢芝互寸

張栢芝喊住講的一番說話，感動到一班姐姐們，都一一上前鼓勵她，而王菲閨密那英亦有上前與她擁抱，但卻語帶驚人：「你別哭，我都沒有投你票﹗」栢芝聽到後秒回：「所以我也沒感謝你﹗哈哈哈﹗」栢芝笑到向後彎腰，那英繼續回話：「你不用感謝我﹗」那英狠狠的一番話，被網民截圖變成網絡熱話，大家都指那英話中有話﹗

乘風破浪的姐姐 張栢芝
張栢芝爆嘁得到一班姐姐們抱抱安慰，那英亦有上前擁抱。
乘風破浪的姐姐 張栢芝
不過那英卻放狠話： 「你別哭，我都沒有投你票﹗」
乘風破浪的姐姐 張栢芝
張栢芝亦回話：「所以我也沒有感謝你﹗」說完笑到彎腰，那英續說：「你不用感謝我﹗」

張栢芝被插Hea做

《乘風破浪的姐姐2》自公布張栢芝加盟後，一直成為觀眾期待，只不過張栢芝表現卻被插強差人意，其中一集姐姐們分成三至五人一組，張栢芝與其餘四位姐姐們表演跳唱〈理所當然〉，站正中間位置張栢芝跳舞甩拍子，自顧自不停隨意扭動身體，跟大家的舞步完全唔配合，站在隊中間顯得相當突兀，被睇出是對嘴形唱歌不特止，更連嘴形都唔夾，被網民以「划水」太明顯來狠批她，「划水」一詞是指有能力但未肯做到，即是hea做﹗

乘風破浪的姐姐 張栢芝
名氣最大的張栢芝站正中間，不過跳舞狂甩beat。
乘風破浪的姐姐 張栢芝
張栢芝的舞步及眼神方向，完全跟隊員不同。
乘風破浪的姐姐 張栢芝
表演結束後，四位姐姐齊聲講出組合名稱擺出相當甫士，但張栢芝只是呆站當場，連介紹自己的稱號，都要旁邊姐姐提醒，張栢芝笑笑口推說：「年紀大沒記性﹗」

那英當眾拒絕張栢芝入組

張栢芝和隊員Rap住跳唱〈理所當然〉與那英組別表演〈在這裹請你隨意〉比拼，最後挑戰失敗，但張栢芝獲重新調配的機會，問到她要如何選擇，張栢芝竟然話：「我想去那英姐那組﹗」那英面有難色，栢芝話：「你可以拒絕﹗」那英當場耍手擰頭：「你先想想吧﹗」當場拒絕栢芝，令場面相當尷尬，不過亦有網民讚那英夠率直夠真﹗

乘風破浪的姐姐 張栢芝
節目播出以來，張栢芝和那英互動火花四濺，不過張栢芝竟然話想加入那英組，令大家都好驚訝﹗
乘風破浪的姐姐 張栢芝
那英反應其大，不停耍手擰頭，一臉嫌棄﹗
乘風破浪的姐姐 張栢芝
那英聽到張栢芝話想加入自己組別，雙手抱頭甚為頭痛，更當眾拒絕﹗

讀者留言

熱門文章

 