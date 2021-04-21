乘風破浪的姐姐2｜張栢芝為帶貨賺人仔 突然宣布改名

40歲的張栢芝因參加內地真人騷《乘風破浪的姐姐2》而人氣急升，日前她為配合宣傳內地購物網，突然在微博宣布改名，並留言：「我的新名字：張百知。」，為賺人仔連名都改埋算到盡！

文：東方新地 ｜圖：《乘風破浪的姐姐2》截圖、張栢芝微博