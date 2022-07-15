乘風破浪3｜胡杏兒衰自私惹眾怒終被淘汰 網民狂賀：普天同慶
胡杏兒早前在《乘風破浪3》被網民狠批自私精，去到最新一集她終於被淘汰，有網民點算她最初參賽由位列三甲到現在評負連連，直呼：「真的太尷尬了！」更有網民留言：「普天同慶！」
胡杏兒名次包尾淘汰
42歲胡杏兒在《乘風破浪3》表現一般，但因行為自私惹來網民留反感為為「重打」對象，曾被形容為「只是個殘餘成員」。去到第4場公演，她與于文文及隊員趙夢、張薔、唐詩逸及許茹芸合唱羅大佑的《你的樣子》，最終落得包尾的名次，順理成章被淘汰。
過去胡杏兒公演的名次：
胡杏兒出局網民踩多腳
胡杏兒雖然在《乘風破浪3》中表現一般，但她第一次公演位列三甲，第二次公演跌落第7位，第三次再瀉跌落19位，到第四次落得包尾下場。胡杏兒上一集為難隊長于文文被大鬧自私，如今被淘汰引來網民留言踩多腳：「真不知量力」、「真想P走胡杏兒」、「老牌藝人的人氣為甚麼那麼低？」、「慶祝你淘汰，好高興，不知好歹」等等。更有網民截圖，胡杏兒被淘汰一刻彈幕上沒有網民替她不值，完全被無視。
淘汰後轉戰無錫拍劇
胡杏兒分被淘汰後分享感言，她表示自己沒想過可以走這麼遠，始終是一名演員不擅長跳舞，很高興可以認識到各具專長的姐姐，很高興可以成為一份子。她又表示經過今次節目發現自己喜歡跳舞，像上癮一樣跳極唔夠。胡杏兒拍完《乘風破浪3》後現時身處無錫拍劇，她期待完工後返港與家人見面其聚天倫。
胡杏兒遭內地網民狂轟「自私精」
胡杏兒在《乘風破浪3》 在以往三次表演未算突出，風頭不及其他歌手出身的參賽者，胡杏兒為爭取在第四次表演突圍，卻惹起內地網民反感！胡杏兒此舉嚇親音樂總監之餘，更被內地網民狠批她太自私，動機是為了自己免被淘汰，而非考慮全隊人。內地網民留言狂轟胡杏兒：「自私鬼討厭死」、「胡杏兒也太自我，也太自私吧，這是團體賽並非個人賽」、「你也只是個殘餘成員，哪有資格去要求？」、「那英隊都不肯收留她，還好意思去為難平易近人的于文文」、「你好自私，趁早淘汰，快踢出局」、「一向沒人緣，現在反感加一。」等等。
胡杏兒為自保唱反調 于文文就範痛哭
胡杏兒其後同隊長于文文的對話，火上加油焫著網民，由於公演要選擇跟那英組還是寧靜組對決，隊長于文文過往跟寧靜同組有著深厚感情，故不想倒戈相對，決定與那英組對決。不過新入組的胡杏兒卻意見多多，更唱反調堅持要對決寧靜組，向來「順得人」的于文文尊重她意見，無奈只好跟寧靜對戰。賽前于文文跟寧靜互相擁抱，更忍不住落淚，畫面令網民心痛，紛紛鬧爆胡杏兒不顧別人感受，留言說：「新來的，好意思指指點點！」、「文文跟寧靜之前是同一組的，感情特別好！」、「胡杏兒真不顧別人的感受﹗」、「胡杏兒真是很自私的一個人」等等。事後胡杏兒解釋不想得失那英，但此舉卻犧牲了于文文與寧靜的感情。
內地網民不忿：胡杏兒真的綠茶
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