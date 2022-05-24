乘風破浪3｜薛凱琪、吳謹言官方海報重手P圖出事 網民：完全唔認得﹗
內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》前年開始播放，搵來中港台三地30+女藝人參加訓練及比賽，引起不少熱話，來到第三季《乘風破浪3》（前名《乘風破浪浪的姐姐3》 ）日前公布名單，除了中港台三地藝人，還有韓團「少女時代」前成員Jessica鄭秀妍，不過引起最大討論度是官方海報，不少女藝人都被指認唔出﹗
乘風破浪3 ｜香港代表Twins、胡杏兒
《乘風破浪3》日前公布三十位參賽姐姐名單，那英、寧靜、Jessica鄭秀妍、郭采潔、王心凌、柳翰雅、許茹芸、蔡卓妍、鍾欣潼、吳謹言、譚維維、張天愛、黃小蕾、劉戀、趙夢、齊溪、王紫璇、唐詩逸、朱潔靜、胡杏兒、張歆藝、于文文、吳莫愁、黃奕、薛凱琪、張儷、徐夢桃、張薔、毛俊傑、趙櫻子。
乘風破浪3｜ 40歲薛凱琪 驚變「蛇精女」
公布名單後，官方推出一系列海報，在網上引起熱話，有不少網民就指有部分女藝人被重手P圖後，完全認唔出，尤其是薛凱琪及吳謹言，薛凱琪在海報中的樣被指好古怪，直指：「邊位呀？」，更有網民指其眼大下巴尖，變了「蛇精女」，更紛紛表示好懷念Fiona出道時的清純可人氣質﹗
乘風破浪3｜ 31歲吳謹言 古裝變時裝即唔認得
因《延禧攻略》而爆紅的吳謹言出現在今季《乘風破浪3》，令大家好驚喜，不過更驚喜的是在官方海報上的吳謹言，「好似變咗另一個人﹗」，直指「大開眼界」﹗
36歲郭采潔台灣偶像歌手 P到面目全非
今季台灣藝人有一代偶像歌手王心凌及郭采潔等，36歲郭采潔向走髮清爽路線，近來大玩型格，不過在官方海報兩款海報中，連台灣歌迷都話認佢唔出，留言指「連媽媽都認不出來」、「修圖最高境界連你媽媽也不知你是誰」﹗
去片﹗30位「姐姐」MV：
常見問題
《乘風破浪3》何時開播？
《乘風破浪3》於5月20日開播，今季有30位姐姐參與，當中有兩位為上季的冠軍⋯⋯詳情請看
《乘風破浪3》香港代表有那幾位？
30位參賽者中有不少熟悉的面孔⋯⋯詳情請看