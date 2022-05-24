乘風破浪3｜薛凱琪、吳謹言官方海報重手P圖出事 網民：完全唔認得﹗

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》前年開始播放，搵來中港台三地30+女藝人參加訓練及比賽，引起不少熱話，來到第三季《乘風破浪3》（前名《乘風破浪浪的姐姐3》 ）日前公布名單，除了中港台三地藝人，還有韓團「少女時代」前成員Jessica鄭秀妍，不過引起最大討論度是官方海報，不少女藝人都被指認唔出﹗