乘風破浪3 | 40歲薛凱琪驚被揀中喊到溶妝 網民諷：演技大爆發

內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》前年開始播放，搵來中港台三地30+女藝人參加訓練及比賽，引起不少熱話，《乘風破浪3》來到最後一次公演分組，40歲的薛凱琪所在的組別由於上一集慘敗，因此其他三組有權邀請敗隊的一位成員加入，而被選擇的人，沒有權利拒絕。