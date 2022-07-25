乘風破浪3 | 40歲薛凱琪驚被揀中喊到溶妝 網民諷：演技大爆發
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內地綜藝節目《乘風破浪的姐姐》前年開始播放，搵來中港台三地30+女藝人參加訓練及比賽，引起不少熱話，《乘風破浪3》來到最後一次公演分組，40歲的薛凱琪所在的組別由於上一集慘敗，因此其他三組有權邀請敗隊的一位成員加入，而被選擇的人，沒有權利拒絕。
薛凱琪被王心凌睇中邀加入
《乘風破浪3》排名第二的王心凌隊想選擇一位主唱加盟，經過商議後，大家認為薛凱琪和郭采潔最適合，於是有意邀請。薛凱琪一聽到隊長譚維維說王心凌可能會選她時，即刻掩面爆喊說：「不要！」其後又對着自己的組員反覆表示：「我真的不想走！」
薛凱琪冇被選中感謝阿Sa
郭采潔安慰喊得超誇張的薛凱琪：「不要哭，說不定人家根本沒想過要選我們。」眼見薛凱琪喊到溶妝，不停抽搐，王心凌及隊員也很為難，最終選擇了舞蹈家唐詩逸加入。薛凱琪得知自己不用與原隊分開，再度爆喊，一邊喊一邊走向王心凌隊道謝，攬着蔡卓妍（阿Sa）等不停說「多謝」，看得觀眾莫名奇妙。
薛凱琪集集喊惹網民反感
自節目開播至今，薛凱琪幾乎每集都有喊，她在訪問中也曾自認是「花灑」，不過今次卻惹來不少爭議，有網友嘲諷她「演技大爆發」，有網民認為既然參與節目，就應該遵守規則：「我也覺得這裏有點過了，挺喜歡薛凱琪，就是為甚麼別人要遷就你呢？」，「40歲的人裂嘴爆哭，好感即刻降至零！」
「選擇和被選的人都尷尬」
有網民指薛凱琪已經40歲仍像小孩：「哭成這樣我真的很不理解 」，「40歳人像小孩那樣哭着說不要，真的很不成熟的表現。又不是要淘汰她，有必要這樣嗎？這麼小的事就哭，膝蓋痛也哭。」，「可以有比哭好太多的處理方法，怎麼可能強人所難？選擇和被選的人都尷尬，還得要誇她可愛。」
胡杏兒自私遭網民「重打」
胡杏兒早前在《乘風破浪3》被網民狠批自私精，最終被淘汰，42歲的她在比賽表現一般，但因行為自私惹來網民反感，成為「重打」對象，曾被形容為「只是個殘餘成員」。去到第4場公演，胡杏兒與于文文及隊員趙夢、張薔、唐詩逸及許茹芸合唱羅大佑的《你的樣子》，最終包尾被淘汰。