《乜代宗師》影評票房雙輸！黃子華4年後自爆為對劉心悠一個承諾夾硬開戲
乜代宗師影評票房雙輸2020年賀歲睇完影評好嬲
《乜代宗師》在影評界經常係恥笑對象，其中劇情和演繹皆被喻為黃子華繼《一蚊雞保鑣》後的「黑歷史」，《乜代宗師》於TVB首度播映前，就算在串流平台公映，亦得不到好評，影評認為電影劇情鬆散，主要演員的表現亦欠水準，作為2020年賀歲片，有三千萬票房其實不俗，可惜入場皆呻 「被搵笨」，甚至勸黃子華重返棟篤笑舞台更好！
《乜代宗師》拍得成全因劉心悠 19日時間寫起劇本
相隔18年後，黃子華在20年第二次自編自導自演的《乜代宗師》，這次他更賣掉自己層樓，去投資自己的作品，最終票房大收三千萬總算解毒成功，他說：「原本想拍嗰套唔係《乜代宗師》，係另一套文藝片，但係裏面有要求個女演員要打得叻嘅，係臨開拍之前，同其他電影一樣遭遇到問題，於是就取消，但係又訓練咗呢位女演員6個月，佢仲打跛過隻手，我見到劉心悠就同佢講：『你要信我，我一定拍㗎，我無論如何都會拍』，於是我就返去同我個監製鍾繼昌講，『如果20日內度出一個劇本，又可以用返打拳嘅元素，諗唔到就唔拍。』結果又畀我哋喺第19日完成到。」
一時衝動拍《乜代宗師》皆因「唔想做契弟」
這次黃子華除了要兌換自己許下的承諾，其實開拍《乜代宗師》仲有一個好大嘅原因：
「依家我好慶幸拍咗呢部戲，就算蝕錢都對我影響好微，我相信我幾難面對，我曾經實牙實齒應承過你一定拍，我end up就唔拍，我諗我每晚瞓覺，間唔中就會諗到『你咪一個契弟囉』，所以我好感激自己一時衝動拍咗呢部戲。」
黃子華《乜代宗師》「虐待」女神 劉心悠做打女增肥曬黑搏到盡
黃子華2018年完成26 場棟篤笑《金盆𠺘口》後，秘密打造賀歲片《乜代宗師》，包辦編導演員一腳踢博到盡，女主角劉心悠仲慘，女神變打女為演「女拳王」任由子華神虐待，日日開工打到飛起！
黃子華《乜代宗師》自編自導自演壓力大 要求心悠BB做打女棄用替身
據當年的劇組透露：「咪睇子華神每次出嚟都咁識搞氣氛，就以為佢做嘢會好輕鬆好鍾意講笑，其實佢係個緊張大師，一做嘢就超級投入，今次係佢十七年後再次自編自導 自演，壓力好大，每個細節都力求完美，心悠BB要喺戲入面做傳奇女拳手，子華唔想用替身，心悠BB亦唔敢偷懶，幾個月前已搵咗個拳師學拳，為咗打得有力度，佢仲好勤力操fit，做好多運動鍛鍊體能！」
緊張大師上師 尖沙咀街頭拍外景唔識笑
劇中某一幕，子華神聯同心悠BB在尖沙咀街頭拍外景，緊張大師上身的子華神全程眉頭緊皺，對住女神都唔識笑，走勻全場做監督，不停指揮外套內是緊身小背心的心悠BB，來回拍攝搞到頭髮亂飛，辛苦晒心悠女神。
當年曾陷「剝削」指控！黃子華拍片澄清：賣樓湊數無收片酬
對於當年有新聞質疑黃子華收百萬片酬、剝削其他人，黃子華講笑話的確有「剝削」台前幕後的工作人員，「係求所有人收平一啲」，佢強調自己唔單止一毫子都無收，實情係賣埋層樓拍呢套戲！講到咁慳家，原來因為呢套並係合拍片：
「呢套戲並非合拍片，呢個一開始嘅心態，呢套戲完全只是想拍畀香港人睇、一套香港嘅電影。點解要唔揀合拍片，因為我係想自由自在拍戲，無論題材、表達手法，我唔想有人去 censor 我，應該點樣點樣拍，想自由自在忠於我嘅 concept 拍出嚟。」
賣樓翻本無望 勝在唔係合拍更多自主
子華在接近6分鐘的澄清影片中強調，電影係100% Made in Hong Kong：
《乜代宗師》係香港人投資、香港人賣樓，拍一套剩係畀香港人睇嘅戲。
曾經拍過《一蚊雞保鑣》蝕錢收場的黃子華，其實對電影翻本並無信心：「今次其實係輸少當贏…以我套戲嘅 budget，係無可能返本，我甚至無諗過層樓可以賺得返嚟，但有無可能得返間房、或者一格廁所呢？就算只係返到個水龍頭，我都係預咗，但我可以自由自在拍。」
回應深圳取景 只為慳錢爭取更多工作天
子華進一步解說點解要返深圳取景：「我問過好熟行嘅監制，我賣咗樓，在香港可以拍幾多日？佢話 15 日，但我套戲需要 50 日。如果要喺香港拍，我唔單止要賣呢個單位，仲要賣我住緊個單位、賣埋我阿媽層樓，呀唔係，佢係租嘅……全行都認為我呢個傻佬，賣咗層樓，90 幾% 無得翻盤，我希望講返真實情況畀大家聽，睇唔睇，唔係好緊要。」
黃子華自爆《飯戲攻心》《毒舌大狀》都係執二攤
《飯戲攻心》登香港票房第二最高後，來到2023頭炮，正當人人以為《毒舌大狀》是《男親女愛》半世後的延續，但原來黃子華在片中飾演的林涼水一角，竟然係執二攤：「《飯戲攻心》同《毒舌大狀》，原本都唔係搵我，《毒舌大狀》我可以做係因為《飯戲攻心》，老闆日日嚟睇就覺得呢條友做得幾好，黃子華做得幾好喎，佢先至去搵我去做《毒舌大狀》，係因為我《飯戲攻心》做得好，我先至有呢個機會，我真係知道我唔係原本要搵嗰個人。」
常見問題
《毒舌大狀》影評如何？為何票房有望「破億」成為史上第一位？
以往香港賀歲檔期，幾乎都係大堆頭喜劇，容易忽視劇情意義，今次《毒舌大狀》就充滿談論話題 ，有影評點出當中7大必睇細節伏線⋯⋯按此看全文
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