內地翻拍《九品芝麻官》 「史上最好身材黃蓉」林妍柔演新版戚秦氏
《九品芝麻官》稱得上是周星馳電影中最受觀眾歡迎的作品之一，近日就有內地片商翻拍，當年由張敏飾演的「戚秦氏」一角，竟然由有「史上最好身材黃蓉」之稱的林妍柔飾演。
文：東方新地 ｜圖：電影《九品芝麻官》截圖、林妍柔 IG、林妍柔微博、彭禺厶微博、朱茵微博、愛奇藝截圖
「史上最好身材黃蓉」演戚秦氏
周星馳經典電影無數，《九品芝麻官》稱得上是最受觀眾歡迎的作品之一，電影1994年上映票房大收超過3000萬，在該年十大票房排行第七。近日就有內地片商翻拍《九品芝麻官》，日前在横店舉行開鏡拜神儀式。新版包龍星將由彭禺厶飾演，雖然對於香港觀眾而言比較陌生，不過最令人驚喜的，是當年張敏飾演的「戚秦氏」一角，將由現年31歲的台灣女星林妍柔飾演。擁有33C激凸上圍的林妍柔，曾出演網絡電影《射鵰英雄傳之降龍十八掌》，獲封「史上最好身材黃蓉」，身材出眾絕對唔比當年張敏輸蝕！
IG晒迫爆圖撼贏朱茵
金庸筆下經典小說《射鵰英雄傳》日前被內地翻拍，改編拍成電影《射鵰英雄傳之降龍十八掌》，男主角郭靖由內地演員耿業庭飾演，而女主角黃蓉則由台灣前《黑澀會》成員「蒂蒂」林妍柔飾演。因為林妍柔身材出眾被網民稱為最好身材黃蓉，紛紛大讚勁過當年的朱茵。有網友笑言身材激凸的林妍柔在劇中女扮男裝，郭靖咁都認唔出實在太蠢。
史上最好身材黃蓉
被封「史上最好身材黃蓉」的林妍柔，2013年自台藝大畢業後，正式進入演藝圈發展，過去也曾參與《我愛黑澀會》選秀，曾是黑澀會美眉「蒂蒂」，更曾參與中天《康熙來了》、《大學生了沒》等錄影。林妍柔近年已經到大陸發展，而今次被網民稱為最好身材黃蓉，因為她不時在IG派福利大晒事業線。至於電影內其他角色則由香港藝人參演，包括「西毒」杜德偉、「東邪」關禮傑，以及駱應鈞和林子聰等等。