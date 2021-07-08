內地翻拍《九品芝麻官》 「史上最好身材黃蓉」林妍柔演新版戚秦氏

《九品芝麻官》稱得上是周星馳電影中最受觀眾歡迎的作品之一，近日就有內地片商翻拍，當年由張敏飾演的「戚秦氏」一角，竟然由有「史上最好身材黃蓉」之稱的林妍柔飾演。

文：東方新地 ｜圖：電影《九品芝麻官》截圖、林妍柔 IG、林妍柔微博、彭禺厶微博、朱茵微博、愛奇藝截圖