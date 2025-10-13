九記牛腩老闆寸爆反擊「網上負評」承認親疏有別 網民批：仲學人擺款等收檔

黎芷珊在早前一集的《香港美食匠人》找了九記牛腩的主理人潘國興師傅，他接手九記牛腩後，一做就做了43年，堅持用質量好的牛肉。事後TVB社交平台節錄了一段九記牛腩老闆面對外界質疑他「寸爆」的指控，老闆接受黎芷珊訪問時毫不避諱地承認自己「親疏有別」，更直言「我又不是你們的藝人」。這番坦白回應不但沒有平息爭議，反而令網民意見兩極，究竟這位老闆的真性情是值得欣賞，還是純粹態度有問題？