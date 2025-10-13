九記牛腩老闆寸爆反擊「網上負評」承認親疏有別 網民批：仲學人擺款等收檔
黎芷珊在早前一集的《香港美食匠人》找了九記牛腩的主理人潘國興師傅，他接手九記牛腩後，一做就做了43年，堅持用質量好的牛肉。事後TVB社交平台節錄了一段九記牛腩老闆面對外界質疑他「寸爆」的指控，老闆接受黎芷珊訪問時毫不避諱地承認自己「親疏有別」，更直言「我又不是你們的藝人」。這番坦白回應不但沒有平息爭議，反而令網民意見兩極，究竟這位老闆的真性情是值得欣賞，還是純粹態度有問題？
九記老闆寸爆回應指控 承認親疏有別
面對黎芷珊直接詢問「你認不認同你真的有點囂張？」，九記牛腩老闆毫不猶豫地回應「我不覺得的，我只不過是個人比較坦白啲啫，我老粗一個，無端端對你敷衍，我不會。我唔識你，又唔識咧嘴對你笑，我又唔係你們啲藝人」。當被問及是否會親疏有別對待客人時，老闆更是直認不諱地表示「有㗎，緊係有啦」，並以自己買燒臘時老闆會斬好肉給他作比喻，認為這種做法十分正常。
潘國興拒絕笑臉迎人：我唔得喎，我性格！
談到自己的牛腩製作，老闆顯得相當自豪，強調「招牌是我們做的，我們也不是模仿別人的，難聽點說，我們青湯腩是手創的，外面的和我們的不同」。他更透露為了保持品質，會把不符合標準的材料直接丟棄，「很多東西都不能用，就在這裡丟，這些油我不要，我不要，我割出來丟」。面對建議他笑臉迎人一點可能會減少負評，老闆激動抗拒：「我唔得喎，我性格！我帶口罩，你知鬼我笑唔笑咩！我唔介懷佢負評，七十億人嘅意見，你點樣可以滿足得到她呢？」，表示自己是賣出品，不是賣笑，會繼續做回自己。
網民兩極反應：仲學人擺款臭寸等收檔
老闆的坦白回應在網上引起激烈討論，批評聲音不絕於耳。有網民直言「大把牛腩面家好過九記，論湯底真心講一般，仲學人擺款臭寸等收檔」，亦有人表示「佢咁寸，就算真係好好食，我都唔會去食，點解我們的錢要養咁寸啲人，食咗佢啲牛腩又唔變神仙」。更有網民質疑「打開門口做生意，點解要黑口黑面咁對客？咁巴閉唔好做啦！」不過亦有支持者認為老闆只是「唔虛偽，個人比較直接」，指出「熟客仔有著數好正常，咁平時出街飲茶識經理都有免茶啦」，認為老闆的真性情值得欣賞。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期