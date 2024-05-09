九龍城寨丨林峯笑爆伍允龍「高手喎～」網民為王九平反
林峯笑爆伍允龍「高手喎～」
昨日（8日），林峯、胡子彤及張文傑一同出席了《九龍城寨之圍城》的宣傳活動。伍允龍遭遇突襲事件後，有關是否會取消與觀眾近距離接觸的問題，胡子彤堅持不會取消這一環節，因為這是與觀眾互動的最佳方式。他相信，演員們會更加小心，提高警覺，一旦發現異常便會立即與觀眾保持距離。林峯則幽默地表示：「我們一起取笑伍允龍『高手喎～』當然我們都有問候他」，林峯指其實拍完這部電影後各演員身手都不錯，可以保護到自己。
網民為伍允龍平反：係咪講個呀叔
事後，網民為伍允龍平反：「伍唔出手姐 真係一拳 個阿叔打橫出戲院」、「係咪講個呀叔咋」、「我都覺得似笑X伍允龍遇著個白卡界嘅高手」、「雖然佢笑得最開心，但睇片見到阿叔俾伍推郁嗰下係佢即刻去扶」。
《九龍城寨之圍城》票房成績亮眼 盼望開拍續集
截至昨天下午1時，該片在港澳地區的總票房已超過2600萬元。張文傑對於票房的佳績表示非常高興，並分享了導演鄭保瑞對於票房的驚喜反應。他們對於是否能打破香港電影票房紀錄持開放態度，更重要的是觀眾的口碑和支持，並希望能開拍下一部電影。林峯則表示，若票房表現更佳，開拍新電影的可能性將大增，他強調：「至於拍續集，還是原班人馬開拍全新一部戲，便交畀導演諗，我們拍甚麽也可，不過若拍文藝戲會太浪費班底，要保持著鬱動才能熱血，動作片是香港特色之一。」
伍允龍並非首次被觀眾偷襲
有熱愛武術觀眾與伍允龍切磋武藝，成為網上熱搜焦點，獲得了網民的高度讚揚「EQ高」並具有「武德」，伍允龍對此回應這次並非他首次遇到這樣的情況，之前為《惡戰》在內地宣傳時都試過，可能是觀眾看得太入戲。「多謝大家關心，我沒事的，只是一下沒防備被推低，好明顯這位觀眾看得太投入，以為我是王九（戲中角色），今次演技都有些突破，透過這件事知道很多網民、朋友及觀眾都很關心我，令到我很窩心，現在大家應將焦點放在電影《九龍城寨之圍城》上，留意我的角色王九，多謝大家。」
《九龍城寨之圍城》謝票場遇不速之客！表面切磋實質挑釁「偷襲」
不過在星期六的謝票場中，卻發生了一場小風波，胡子彤、伍允龍與林峯在狀軍澳戲院謝票期間，有個男觀眾舉手要跟伍允龍對打，伍允龍亦照原定安排，找一位現場觀眾示範「寸勁」，該名中年男觀眾狀甚積極，被選中後一直顯得相當興奮，更不斷轉身示範旋風腿掃向伍允龍！
林峯目擊案情助解圍
短片中所見，男觀眾準備迎戰伍允龍，司儀提醒說是輕鬆的，伍允龍準備向男觀眾出拳時，林峯與張文傑已在後面準備扶著觀眾，該名觀眾卻顯得甚為緊張，結果伍允龍出招輕推，令男觀眾倒後幾步，本來雙方握手完結，沒料到該觀眾突然向伍允龍出踭，埋身將伍允龍推跌地上。現場觀眾無不嘩然，身旁的張文傑與林峯連聲說：「勁呀勁呀勁呀，唔好衝動！唔好衝動！」該名無品男子還在反覆問「佢（伍允龍）係咪輸咗？」難得伍允龍被扶起時仍笑笑口保持風度，工作人員送走該男子後，伍更笑住向大家解釋「我唔識神打㗎」。
網民鬧爆功夫叔叔：不講武德
事後，不少網友評價該名叔叔行為：「呢D友以為自己好醒實則失禮全家」「伍允龍EQ真高」「睇嚟佢自尊好脆弱，好比武但輸又唔起」「小器無品..偷襲…」「不講武德」