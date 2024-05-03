九龍城寨丨伍允龍演技大爆發「王九」成代表作 洗甩TVB膠味獲網友激讚！
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香港金像獎導演鄭保瑞的最新力作《九龍城寨之圍城》於5月1日隆重登場，首日上映即創下驚人票房，一舉突破500萬港元大關。加上之前的優先場收入，電影的總票房已高達5,020,529港元。這部作品不僅刷新了多項紀錄，更榮登2024年中西片首日票房冠軍，並且是近八年來香港電影首日票房的最高點，僅次於2016年的票房巨作《寒戰2》。
伍允龍大反派「王九」形象突出
電影中，伍允龍飾演王九這個角色成為了觀眾討論熱點。他是大老闆麾下的頭號人物，擁有一頭蓬亂的長髮和短鬚，穿著華麗，行為舉止常帶有一絲瘋狂。王九的武功高強，與大老闆不相上下，更精通鐵布衫等絕技。即使是合洛軍、信一、十二少和四仔聯手，也只能與他戰成平手。
伍允龍演技獲網友力讚：有joker feel
不少網友在社交平台上發文讚揚伍允龍在本片中的演技大進步，認為這將成為他的代表作之一。「明佢以前套套戲都冇表情，正宗木頭人，今次好X跳制，有joker feel」。伍允龍與洪金寶在片中的對手戲，也被認為充滿驚喜和火花，因為兩人在戲中都是人見人憎的反派，戲味十足！「有無王九外傳 個角色幾正 最記得佢個句 我頂」、「真係佢代表作咁」、「真係識武術嘅演員佢算係最好戲」
從TVB《城寨英雄》到《九龍城寨》蛻變
網友們回顧伍允龍過往的演出，認為他在TVB時期的表現較為單薄，但在《城寨英雄》中的經歷為他的演技打下了堅實的基礎。這次在《九龍城寨》中的演出，伍允龍展現了自己的突破和成長。網友更講起十年前的一部功夫片《惡戰》上，那時他與安志傑共同出演，雖然故事內容和風格較為傳統，但兩位演員都處於事業的巔峰時期。
圖片來源：《九龍城寨之圍城》圖片、九龍城寨FB圖片、TVB、《惡戰》