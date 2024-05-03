九龍城寨丨伍允龍演技大爆發「王九」成代表作 洗甩TVB膠味獲網友激讚！

香港金像獎導演鄭保瑞的最新力作《九龍城寨之圍城》於5月1日隆重登場，首日上映即創下驚人票房，一舉突破500萬港元大關。加上之前的優先場收入，電影的總票房已高達5,020,529港元。這部作品不僅刷新了多項紀錄，更榮登2024年中西片首日票房冠軍，並且是近八年來香港電影首日票房的最高點，僅次於2016年的票房巨作《寒戰2》。

