九龍城寨十二少︳胡子彤打到受傷縫15針 拎過最佳新演員 仲係運動精英
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電影《九龍城寨之圍城》四少各人都充滿魅力，「十二少」32歲胡子彤原來係係棒球員，拍攝期間還入院縫15針！早前更被指同ERROR成員吳保錡撞樣！
「城寨四少」十二少｜胡子彤飾演 32歲「黑道新星」
十二少是黑道新星，為Tiger叔的得力助手。雖然看起來懶散，話多於行，但他其實非常重義氣和感情。十二少擅長使用長短日本刀，身手與好友信一不相上下。
被誤會撞樣一位男藝人
有趣的是，吳保錡近日晒出與胡子彤的合照，寫道前幾日坐的士被司機誤會是「十二少」，「十二少」胡子彤亦幽默地回覆：「我地係咪要做啲嘢，等大家分得清楚又或者等大家再亂啲..」
幕後花絮︳胡子彤拍攝期間面入院縫15針後立即復工
胡子彤在拍攝期間面頰受傷，入院縫了15針後立即復工。他表示：「這部電影是我動作場面最多的一部。我自認為是一個很拼命的人，所以盡可能親自完成所有動作。這次遇到一些翻打動作，不是想做就能做，需要經過專業訓練。很感謝動作組教我如何做好動作。」
幕後花絮︳伍允龍踢中面頰受傷
胡子彤在拍攝結尾時，被伍允龍踢中面頰受傷。他說：「動作片一定有危險，受傷是無可避免的。剛好那一腳踢高了，發生在我身上是意外。幸運的是，受傷的只是我一個人。其他人也有大大小小的受傷，例如林峯的腰和腳、German和謙也受傷了。這次只是巧合，發生在我身上。縫了15針後，我立即回去讓化妝師看看怎麼處理化妝。當時拍的是結尾，如果拍不到會影響整個劇組。我對導演表示不好意思，沒想過會這樣。縫針後，我立即回去讓化妝師了解如何處理化妝，看第二天能否繼續拍攝。不想特別談論受傷的事。」
胡子彤係棒球員 憑《點五步》拎最佳新演員
胡子彤拍攝多部電影，2016年電影《點五步》中飾演細威，憑此片獲得第36屆香港電影金像獎、第53屆金馬獎、第11屆亞洲電影大獎最佳新演員。胡子彤亦係棒球員！他是少數現役2010年廣州亞運會的代表之一，但五年前本準備成為雅加達「三朝元老」的他，卻突然退隊。到了杭州亞運會前夕，他決定重拾球棒，在即將跑回本壘的棒球生涯中綻放餘暉。
圖片來源：大會提供、facebook＠點五步 Weeds on Fire、ig＠tsztungtonywu資料或影片來源：原文刊於NewMonday