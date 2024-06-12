古天樂寸爆TVB記者「大支嘢」？！網民反應兩極 記者咁解釋

《九龍城寨之圍城》自上映以來，票房業績一路飆升，連續41天保持香港單日票房冠軍，於6月11日更正式突破1億港元的票房大關。古天樂與「城寨四少」林峯、張文傑、劉俊謙、胡子彤，以及黃德斌和王尹菁等主要演員，近日在九龍灣舉行了一場特別的謝票活動，不過一向在受訪時表現幽默的古天樂，今次就因為一句話引起網民爭議！

