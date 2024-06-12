古天樂寸爆TVB記者「大支嘢」？！網民反應兩極 記者咁解釋
古天樂忽然寸TVB記者「大支嘢」
古天樂在謝票活動結束後，接受了媒體的採訪。當被問及續集進度時，一向表現幽默古天樂突然對提問的TVB記者表示：「嘩你都好大支嘢咁喎。」其後更鬼馬模倣該記者表情作出鬼臉。原來古天樂是指TVB記者的持咪姿勢，記者王鎮泉即解釋係因為：「托住咗隻手。」以防手部疲勞，以及令支咪更加穩定。這一幽默的互動讓現場氣氛更加輕鬆。古天樂隨後透露，雖然續集的劇本和場景搭建還在籌備中，但整體方向已經明確，演員們也正在調整檔期以配合拍攝。
TVB主播王鎮泉曾多次訪問古天樂
不過古天樂這一句說卻引起不少網民爭議，有網民狠批古天樂無禮貌兼唔尊重人，但亦有網民力撐他受訪時的風格一向如此，認為他只是在開玩笑。睇翻TVB娛樂新聞主播王鎮泉的社交網，原來他去年在電影《掃毒3：人在天涯》宣傳期間，亦有訪問過古天樂和劉青雲，當時王鎮泉曾提及：「已經唔記得係第幾次同古生同青雲傾計。」相信兩人本身已是相熟。而TVB事後亦有上載這次古天樂接受訪問的影片，但就cut走了他「大支嘢」的言論。
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在謝票活動中，古天樂以其標誌性的幽默風格，以「龍捲風」的身份向觀眾發言：「我係龍捲風，嚟睇戲好嘞﹗唔好搞嘢﹗唔係命都冇。」黃德斌雖然在電影中戲份不多，但他感謝觀眾對他角色的喜愛。林峯對於過去一個月觀眾的支持表示衷心的感謝，並希望票房能夠持續攀升。伍允龍開玩笑地表示，這次的受歡迎程度宛如拍攝了一部偶像劇。劉俊謙對觀眾的支持表示感謝，希望能夠幫助這部電影成為香港華語片票房的冠軍。胡子彤感謝所有台前幕後的工作人員和兄弟們的陪伴。張文傑和王尹菁也對觀眾的支持表示感激，並承諾會繼續努力。
古天樂「龍捲風」頒發獎狀 粉絲唱《男朋友》
在活動的高潮部分，古天樂以「龍捲風」的身份頒發了「票房破億畢業獎狀」給林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑，不僅鼓勵這些新一代的演員，也為電影注入更多的活力。古天樂對於電影的成績表示非常高興，並希望觀眾能夠繼續支持，推動票房創下新高。此外，有粉絲在謝票活動中以古天樂的歌曲《男朋友》向他提問，古天樂回應說：「你唔好喺度搞事呀﹗」當被問及有關「爹哋」的稱呼時，他表示這是他第一次聽到，並在場上收到了觀眾的父親節祝福。