《九龍城寨之圍城》魚蛋媽原來是浸大校花？多才多藝仲做埋編劇

電影《九龍城寨之圍城》自上映以來，不僅主角們的表現引人入勝，連配角們也成為熱議的焦點。其中，飾演「魚蛋媽」的演員李紫僖，雖然在戲中幾乎沒有正面露面，但她的真實面貌竟是出乎意料的靚女，令網民們大感驚喜！

