《九龍城寨之圍城》魚蛋媽原來是浸大校花？多才多藝仲做埋編劇
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電影《九龍城寨之圍城》自上映以來，不僅主角們的表現引人入勝，連配角們也成為熱議的焦點。其中，飾演「魚蛋媽」的演員李紫僖，雖然在戲中幾乎沒有正面露面，但她的真實面貌竟是出乎意料的靚女，令網民們大感驚喜！
《九龍城寨之圍城》「魚蛋媽」結局悲慘
在《九龍城寨之圍城》中，「魚蛋媽」的命運可謂悲慘至極。她不僅是一名性工作者，還深陷毒癮，最終在吸毒過程中遭到男友九索（朱柏康飾）的虐打，導致慘死。她的屍體被遺棄在後巷，而這一幕正是由她的女兒「魚蛋妹」（王尹菁飾）親眼所見，成為整部電影中最令人心碎的場面。
李紫僖自浸大電影表演系畢業
飾演「魚蛋媽」的李紫僖，畢業於香港浸會大學電影學院表演系，並曾赴北京中央戲劇學院進修。她的演藝經歷豐富，參與過多部舞台劇，包括《我和春天有個約會》、《南海十三郎》、《杜老誌》、《金鎖記》等經典作品。留在上海一年期間，她又曾演出舞台劇版的《微微一笑很傾城》。
曾在姜濤處男作做女一
2019年，李紫僖曾擔任姜濤首部電視劇《退休女王》的女主角，飾演一名電競選手，更同姜濤有微妙的感情線！此外，她又曾參演無綫劇集《賭城群英會》及《老表畢業喇》，甚至還做過《飛虎極戰》的編劇，和執導過短片，後來更參與展覽製作、策劃及網上直播主持等，展現出她多方面的才華。
網民遷怒「魚蛋媽」男友：打到佢變紙巾！
李紫僖在《九龍城寨之圍城》中的表現，讓她獲得了網民的大量讚賞。他們不僅對她的美貌讚不絕口，還戲謔地對飾演她男友的朱柏康表示遷怒，因為他在劇中對「魚蛋媽」虐打致死。這種幽默的互動展示了觀眾對角色的深入投入，以及對演員表現的高度認可。
李紫僖獲網民勁讚：讓人「哇」一聲
李紫僖的社交媒體上的照片，則展示了她與眾不同的氣質和美貌，讓不少網民感到驚喜。她的外貌與在《九龍城寨之圍城》中的形象大相逕庭，這種反差讓人對她的演技更加佩服。李紫僖的美貌和才華，無疑為她在演藝圈中贏得了更多的關注和讚譽。
撰文：東方新地圖片來源：IG@heiheianklee