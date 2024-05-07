九龍城寨｜「魚蛋妹」7歲童星王尹菁起底 喊戲一步到位 演出經驗豐富
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由鄭保瑞執導，古天樂、林峯、劉俊謙和伍允龍等主演的《九龍城寨之圍城》上映以來好評如潮，除了一班主角之外，電影中不少角色都獲得觀眾討論。其中飾演「魚蛋妹」的童星年紀細細相當好戲！
「魚蛋妹」王尹菁夠搶戲獲激讚
《九龍城寨之圍城》戲中3大「女主角」令觀眾留下深刻印象，除了廖子妤、蔡思韵，其中「魚蛋妹」童星王尹菁獲網民一致好評。今年10歲的王尹菁 ，從6歲已經做模特兒以及參演電視劇，《九龍城寨》電影2021年拍攝，當時「魚蛋妹」只係7歲。
「魚蛋妹」菁菁在戲中的母親為吸毒成癮的道友，而媽媽更是九龍城寨最底層的妓女，不少網民都覺得「魚蛋妹」一角展現九龍城寨居民最真實的一面。其中「魚蛋妹」抬頭看媽媽屍體一幕就叫網民們最印象深刻。
仲有一段被剪走的神秘彩蛋：
性格精靈搞鬼 連古天樂都𠱁笑
菁菁除了演技夠好，可愛的外表除了深得網民喜愛，拍攝現場一班演員都非常疼愛菁菁。從電影拍攝花絮中可見，其中一幕古天樂要手上拿著煙，而煙就一直往菁菁方面飄，但菁菁依然非常敬業，一日未嗌Cut都繼續入戲懶理煙味。直到導演嗌Cut，菁菁先轉頭吹走煙味，場面非常可愛，連古天樂都𠱁笑！
王尹菁演出經驗豐富6歲已做模特兒、拍劇
菁菁曾出演過ERROR的《陰目偵信》、《我的HeHe室友》、《把關者們》等，亦曾經與女神謝安琪拍攝廣告。菁菁哥哥亦同為童星，出演過多套作品，包括ViuTV《野人老師》、電影《闔家辣》，兩兄妹非常厲害。
圖片來源：花絮片段截圖、Facebook@Rita Chiu、IG@heiheianklee