九龍城寨之圍城｜盤點電影金句 王九、龍捲風寸爆廣東話對白最傳神
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《九龍城寨之圍城》由改編自余兒原著小說《九龍城寨》，正在熱血上映！上映第九天已累積逾3000萬港元，當中唔少觀眾將對白背到爛熟，戲中金句夠晒熱血，看得相當痛快！以下盤點幾位角色的金句！
《九龍城寨之圍城》故事簡介
故事簡介—-《九龍城寨之圍城》講述落難青年陳洛軍（林峯 飾）誤闖城寨，在城寨內結識了一眾好兄弟：信一（劉俊謙 飾）、十二少（胡子彤 飾）、四仔（張文傑 飾）等。兄弟們以龍捲風（古天樂 飾）馬首是瞻，奮力抵抗惡勢力大老闆（洪金寶 飾）的入侵，展開連番惡鬥，誓死保衛城寨這個安身之地的故事。
《九龍城寨之圍城》17句熱血金句（無刪剪、內含劇透）
1. 「腌個豬肉有幾難吖？豆瓣醬、叉燒醬、豉油醬、磨豉醬、南乳、海鮮醬、芝麻醬、老抽、玫瑰露、鹽、糖，配料就更簡單啦，一殼兩殼兩個三個一塊，三殼兩殼三殼一殼七殼」、「可唔可以再講慢啲」 -豬肉佬&陳洛軍
2. 「城寨嗰浸除，普通人聞到，都調頭走㗎喇。」-龍捲風
3.「隻爛紙鳶飄來飄去，唔知幾時候先可以落地」-龍捲風
4.「整撚定㗎，留住自己條命，走出去！」-龍捲風
5.「唔好鬧啲𡃁呀，係我身手快喳」-龍捲風
龍捲風半夜潛入大老闆（洪金寶）私竇，現身其睡床邊歸還洛軍搶走的白粉，暗中拔刀的大老闆似乎要跟龍捲風大戰一場，場面充滿張力，卻被一句對白輕輕化解。
6.「駛唔駛加頂帽先肯食呀」-龍捲風
叉燒飯加荷包蛋，俗稱「加頂帽」，80年代風味的一句對白。
7.「你瞓得到，唔係因為城寨，而係因為城寨嘅人。」-龍捲風
8.「冚家剷搞到唔三唔四」、「等天收」 – 城寨街坊
9.「入得嚟城寨，你幫人、人幫你。」- 四仔
10.「叫雞呀？」-魚蛋妹
11.「即係搞事啦」、「叫咗你唔好搞事㗎嘛，打交，下次叫埋我」-信一、龍捲風
城寨中人對「搞事」的定義，隨情況而改變，洛軍入城寨時一舉一動都被視作「搞事」、破壞原有規矩，但當他隔入城寨生活時，開始摸索到「搞事」的說法充滿彈性。
12.「返嚟打柒你個仆街」- 王九
13.「咁撚敏捷啊？」「你真係Kai㗎喎！」- 王九
14.「我頂。頂。頂。頂。」- 王九
王九勁好打，接近係屈機大反派，就連大老闆都可以親手殺死嘅氣硬功高手，經常講「我頂」運功。
15.「最撚憎啲黑社會」- 四仔
16.「撻佢老母紙巾」-城寨四少
17. 「要贏一齊贏，輸就一齊輸！」-信一
在最後大戰，洛軍與王九一同墮樓打算同歸於盡，二人命懸一線，在天台的信一不捨放手，然後說出這熱血對白，其實「要贏一齊贏，輸就一齊輸！」在另一齣熱血運動港產片《點五步》的經典台詞，重溫2016年港人電影《點五步》8大熱血金句
圖片來源：九龍城寨之圍城劇照及電影截圖