《九龍城寨之終章》吳彥祖光頭兇悍造型首曝光 城寨四子抽水合照瘋傳
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《九龍城寨之終章》20日晚在尖東封街拍攝期間，新加盟演員吳彥祖首度以光頭鬍鬚造型現身，一身黑衣配巨型側孭袋，殺氣騰騰完全顛覆以往靚仔形象。城寨四子更與吳彥祖在日本餐廳合照，互動畫面隨即引爆網民期待。
吳彥祖光頭造型首曝光殺氣騰騰現身尖東街頭
《九龍城寨之終章》由鄭保瑞執導，已低調開拍約一個月，劇組近日終於殺入尖東一帶進行大規模外景拍攝。製作團隊將整條街打造成80年代繁華景象，到處懸掛懷舊霓虹招牌與廣告牌，多部古董車停泊路旁，還原度極高。吳彥祖昨晚（20日）正式現身拍攝現場，以光頭加鬍鬚造型示人，穿著全黑服裝配上超巨型側孭袋，充滿粗獷男人味，與過往斯文形象形成強烈反差。現場拍攝他在街頭緩步走過，工作人員在正式開拍前為他整理衣服和補妝，整個製作規模龐大，更吸引大批途人駐足圍觀。
蕭定一澄清木村拓哉傳聞指兩人演出不同角色
早前有傳《終章》原本邀請木村拓哉參演一個重份量角色，但最終未能成事，改由吳彥祖頂上。不過監製蕭定一昨日親自澄清，指木村拓哉與吳彥祖根本各自飾演不同角色，「木村所飾演的是日本黑幫大佬」，與吳彥祖的角色完全不同。換言之，《終章》目前仍有另一位重份量演員的位置尚待公佈，這個懸念令影迷更加期待最終陣容。
城寨四子與吳彥祖合照曝光信一四仔向前輩抽水
除了造型曝光，「四仔」張文傑昨日在社交平台分享了一張珍貴合照，相中可見林峯（飾演陳洛軍）、胡子彤（飾演十二少）、劉俊謙（飾演信一）及張文傑本人，與吳彥祖在日本餐廳聚首一堂，並寫上「5條寨仔」。相中已成為話事人的「信一」劉俊謙與「四仔」張文傑更手多多向前輩的胸肌抽水，場面搞笑又溫馨。連同早前已確認加盟的Tyson Yoshi飾演富家子角色，《終章》陣容可謂星光熠熠。
網民封男神級組合狂讚期待終章火花
合照一出即引發網民瘋狂討論，不少人大讚這個組合為「男神級組合」，留言區充斥著興奮反應。有網民表示：「太正啦，好想快啲睇到套戲！」亦有人對吳彥祖的兇悍新造型感到驚喜：「完全認唔出，殺氣好重」、「光頭祖好有型，期待佢同城寨四子對戲」。更有影迷回帶指出早前吳彥祖被網民在山頂捕獲時已是光頭造型，原來當時已經為《終章》做準備，可見劇組保密功夫之嚴密。
資料或影片來源：原文刊於新假期