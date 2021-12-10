九龍城寨｜任賢齊為新戲變光頭佬 小齊摸頭慨嘆：好慘現在有點涼！
任賢齊日前為電影《九龍城寨》當中一個神祕角色要剃光頭，由導演鄭保瑞親自為他操刀。落髮後，光頭小齊大呼不慣，更摸頭嘆道：「好慘，現在有點涼！」十分搞笑。
文：東方新地 ｜圖：新傳媒圖片庫、[email protected]
任賢齊為新戲變光頭佬
55歲的任賢齊近日忙於拍攝鄭保瑞執導電影《九龍城寨》，由於角色形象是光頭，小齊試妝時發現戴上頭套及特技化妝後，竟需時超過4個多小時，而效果亦不太理想，所以決定忍痛剃光頭。小齊日前落髮，製作組竟然找來沒剃頭經驗的導演鄭保瑞為他操刀，並拍片留念。片中小齊緊張問導演：「你第一刀準備從那下手？」導演大笑說：「那裡都可以啦！開機！」即引得全場大笑。但剃到一半，導演就被對講機叫去開工，最後少少工程唯有讓助手完成，小齊對鏡看著自己光頭Look， 有感而發道：「唉，演藝生涯原是夢。當歌手可以每天都帥氣，當演員只有跟住造型走。」
小齊摸頭嘆道：好慘現在有點涼！
落髮後任賢齊摸頭嘆道：「好慘啊……現在有點涼！」十分搞笑。其實小齊對上次剃頭是20多年前的事，當年他在台灣拍攝電視劇《黃飛鴻與十三姨》，飾演「梁寬」一角，沒想到要剃頭演出。小齊表示當年剃頭後，完全接不到工作，拍戲沒有頭髮不能演，歌手工作又不能做，有足足大半年沒有工作。小齊笑指今次也一樣，剃頭後不能接拍洗髮水廣告，但會考慮接拍生髮水廣告，小齊笑稱：「如果價錢出得好的話，我會考慮考慮。」