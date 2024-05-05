九龍城寨丨伍允龍謝票遇偷襲 功夫叔叔「唔輸得」被鬧爆！
《九龍城寨之圍城》謝票場遇不速之客！表面切磋實質挑釁「偷襲」
不過在星期六的謝票場中，卻發生了一場小風波，胡子彤、伍允龍與林峯在狀軍澳戲院謝票期間，有個男觀眾舉手要跟伍允龍對打，伍允龍亦照原定安排，找一位現場觀眾示範「寸勁」，該名中年男觀眾狀甚積極，被選中後一直顯得相當興奮，更不斷轉身示範旋風腿掃向伍允龍！
林峯目擊案情助解圍
短片中所見，男觀眾準備迎戰伍允龍，司儀提醒說是輕鬆的，伍允龍準備向男觀眾出拳時，林峯與張文傑已在後面準備扶著觀眾，該名觀眾卻顯得甚為緊張，結果伍允龍出招輕推，令男觀眾倒後幾步，本來雙方握手完結，沒料到該觀眾突然向伍允龍出踭，埋身將伍允龍推跌地上。現場觀眾無不嘩然，身旁的張文傑與林峯連聲說：「勁呀勁呀勁呀，唔好衝動！唔好衝動！」該名無品男子還在反覆問「佢（伍允龍）係咪輸咗？」難得伍允龍被扶起時仍笑笑口保持風度，工作人員送走該男子後，伍更笑住向大家解釋「我唔識神打㗎」。
網民鬧爆功夫叔叔：不講武德
事後，不少網友評價該名叔叔行為：「呢D友以為自己好醒實則失禮全家」「伍允龍EQ真高」「睇嚟佢自尊好脆弱，好比武但輸又唔起」「小器無品..偷襲…」「不講武德」
《九龍城寨之圍城》伍允龍大反派「王九」形象突出
電影中，伍允龍飾演王九這個角色成為了觀眾討論熱點。他是大老闆麾下的頭號人物，擁有一頭蓬亂的長髮和短鬚，穿著華麗，行為舉止常帶有一絲瘋狂。王九的武功高強，與大老闆不相上下，更精通鐵布衫等絕技。即使是合洛軍、信一、十二少和四仔聯手，也只能與他戰成平手。
伍允龍演技獲網友力讚：有joker feel
不少網友在社交平台上發文讚揚伍允龍在本片中的演技大進步，認為這將成為他的代表作之一。「明佢以前套套戲都冇表情，正宗木頭人，今次好X跳制，有joker feel」。伍允龍與洪金寶在片中的對手戲，也被認為充滿驚喜和火花，因為兩人在戲中都是人見人憎的反派，戲味十足！「有無王九外傳 個角色幾正 最記得佢個句 我頂」、「真係佢代表作咁」、「真係識武術嘅演員佢算係最好戲」
從TVB《城寨英雄》到《九龍城寨》蛻變
網友們回顧伍允龍過往的演出，認為他在TVB時期的表現較為單薄，但在《城寨英雄》中的經歷為他的演技打下了堅實的基礎。這次在《九龍城寨》中的演出，伍允龍展現了自己的突破和成長。網友更講起十年前的一部功夫片《惡戰》上，那時他與安志傑共同出演，雖然故事內容和風格較為傳統，但兩位演員都處於事業的巔峰時期。