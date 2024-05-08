九龍城寨信一｜35歲劉俊謙靚仔爆紅起底！ 曾是游泳校隊成員

由鄭保瑞執導的香港史詩動作電影《九龍城寨之圍城》，集結了古天樂、洪金寶、任賢齊、林峯、劉俊謙、胡子彤、張文傑及伍允龍等實力派演員。《九龍城寨之圍城》四少之一的「信一」，35歲劉俊謙原來已成功打入台灣市場，被封為新一代男神，連小S都成狂粉！一齊睇吓劉俊謙的7個故事。

