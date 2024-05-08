九龍城寨信一｜35歲劉俊謙靚仔爆紅起底！ 曾是游泳校隊成員
「城寨四少」－「信一」劉俊謙爆紅靚仔迷倒中港台
信一是盤踞九龍城寨的後起之秀，身為龍捲風手下的第一號人物。他為人沉穩冷靜，具備龍捲風的風範，擅使蝴蝶刀，身手了得。他熟悉九龍城寨的結構，不僅人脈廣泛，甚至能夠在城寨的窄巷樓梯間駕駛電單車。逃入城寨的陳洛軍曾與信一交戰，後來信一還介紹洛軍與十二少、四仔認識。
不少中港台粉絲睇完電影，已經深深被劉俊謙靚仔樣迷倒，表示劉俊謙已成最近嘅「流量密碼」！
幕後花絮︳劉俊謙首度挑戰動作戲與吊威亞
劉俊謙首度挑戰動作戲與吊威亞，並經歷了駕駛電單車的驚險。首次拍攝動作戲的他，要應付打鬥場面，臨時學駕電單車。對於如何應付打鬥場面，劉俊謙說：「拍攝前我接受了幾次訓練，我的動作經驗為零，沒拍過動作片，感覺壓力很大，也很害怕，我非常依靠動作指導Kenji和專業的武師們，我自己也不知道表現得如何，很依賴他們的示範和指導。」
劉俊謙表示有一些動作讓他滿意，他說：「這是我第一次拍動作戲和吊威亞，原來吊威亞不是想像中那麼容易，原本以為吊起來就會飛，結果不是。其實吊威亞只是輔助，讓觀眾覺得是真實的演員在做。吊威亞的鏡頭拍了很多次，讓我有些驚喜的感覺。」他原本不懂駕駛電單車，拍攝前只上了兩堂課，卻要在城寨的狹窄走廊拍攝，感到非常驚恐，是個大挑戰。
1. 劉俊謙打入台灣市場小S成狂粉
電影《九龍城寨之圍城》上映後引起熱議，劉俊謙飾演刀手信一，與林峯、胡子彤和張文傑聯手對抗伍允龍，無論造型還是演技都備受關注。同時，劉俊謙在台灣的表現也十分活躍，繼電影《小曉》和Netflix台劇《此時此刻》之後，電影《我在這裡等你》也將於本月中上映，逐漸在台灣建立了一批支持者。就連小S（徐熙娣）都成為了他的粉絲，她曾在社交平台上表示：「怎麼辦？我被劉俊謙圈粉了啦，怎麼可以那麼可愛啦！」並直言如果有機會和劉俊謙演戲，會非常期待。
2. 沒有想過成為演員！ 曾是游泳校隊成員
劉俊謙擁有外表與演技，被譽為新一代男神，但他小時候並沒有想過成為演員。他自小熱愛運動，包括游泳、慢跑、健身等，曾是小學游泳校隊成員，並憑游泳特長考入賽馬會體藝中學。賽馬會體藝中學是唯一可100%自行分配學位的Band 1資助中學，除了提供正規文法中學課程外，也讓學生發展體育和藝術的潛能；該校的著名校友包括香港籃球運動員蘇伊俊、香港女子羽球運動員葉姵延、香港女子跳水運動員利彥婷，以及MIRROR成員王智德（Alton）。
3. 本來想做體育老師？點知膝蓋受傷！
熱愛運動的劉俊謙曾考慮成為職業運動員或體育老師，但在中二那年因運動過度導致膝蓋受傷，需要休息一段時間，因而覺得人生失去意義，開始胡思亂想，甚至將自己躲藏起來。直至有同學提議他加入劇社，當時心情低落的劉俊謙透過演戲抒發負面情緒，並因此愛上了表演。JUPAS放榜後，劉俊謙成績不理想，但又不想讀副學士或高級文憑課程，便嘗試報讀香港演藝學院戲劇學院，最終成功考上並主修表演。
4. 劉俊謙以舞台劇開始他的演藝生涯
雖然他以電影和電視劇為人所知，但最初是舞台劇演員。2015年，他參演多部舞台劇，並憑藉《天邊外》獲得第九屆香港小劇場獎最佳男主角。在不容NG的舞台上，劉俊謙展現出的穩定實力受到肯定，為他的演藝之路打下穩固基礎。
5. 劉俊謙首部電影《幻愛》就入圍金像獎
劉俊謙首部電影就入圍香港金像獎。雖然曾演過不少電視劇，但他的電影作品不多。首部電影《幻愛》中，他飾演一位思覺失調症患者，豐富多變的情緒和憔悴扮相令人印象深刻，獲得包括香港金像獎、金馬獎在內的7項提名，並贏得3項獎，實力備受肯定。
後來在電影《梅艷芳》中，劉俊謙飾演「張國榮」。和平時揣摩角色不同，張國榮是真實人物，觀眾對他有既定印象。而《梅艷芳》又是劉俊謙參與的第一部電影，讓他承受了極大壓力。好在《梅艷芳》播出後大獲好評，成為他的代表作之一。
6. 憑《幻愛》識埋女友蔡思韻
劉俊謙的女友是《返校》的蔡思韻。兩人在《幻愛》時結緣，進而開始交往。劉俊謙的社交平台上有許多與女友的甜蜜瞬間。兩人互動甜蜜，展現了愛情美好的模樣。
7. 劉俊謙的理想愛情
劉俊謙在《此時此刻》中的暖男形象深植人心，讓他獲封「純愛戰士」的名號。他對待感情純粹而真誠，曾在採訪中表示，自己最嚮往的電影中的愛情關係，是北野武的《那年夏天，寧靜的海》。
「這套電影幾乎沒有對白，一對聾啞男女相遇於海邊，女生經常看男生衝浪。我最喜歡他們靜靜地一起坐着看那片美麗無聲的海。不用對白，感情卻很純真簡單，無聲勝有聲。」