九龍城寨 古天樂

九龍城寨之圍城續集｜古天樂預告拍《九龍城寨》前傳 「陳浩南」有望出場?!

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Keith

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《九龍城寨之圍城》自上映以來話題不斷，票房勢如破竹！在周六的謝票場活動中，古天樂被問到電影是否開拍續集，唔少網友都勁期待有新角色加入！

古天樂透露風聲開拍前傳

在周六的謝票場活動中，古天樂再被問及對票房的期望，他反覆強調「愈高愈好」，避免談及是否有意打破《毒舌大狀》上映100日累計票房1億1,454的紀錄。至於對電影是否開拍續集，他就首度披露心中已有計劃「如果有留意原作以及電影細節，就知道前傳故事還有發揮空間」，不過他也強調如開拍續集將會是原班人馬，觀眾預料是參考《教父2》及《無間道2》等「前傳＋後傳」的故事方式，不過續集計畫仍未落實，還要視乎票房走勢。

九龍城寨 古天樂 去年初《毒舌大狀》在香港農曆年檔期上畫6日累計票房已達4,000萬 ，今年5月1 日開畫的《九龍城寨之圍城》上映12日達到這個票房，古天樂表示希望稍後可以有突破性的票房表現。（圖片來源：《九龍城寨之圍城》FB ）
去年初《毒舌大狀》在香港農曆年檔期上畫6日累計票房已達4,000萬 ，今年5月1 日開畫的《九龍城寨之圍城》上映12日達到這個票房，古天樂表示希望稍後可以有突破性的票房表現。（圖片來源：《九龍城寨之圍城》FB ）
九龍城寨 古天樂 林峯出席謝票場，被記者問到原著讀者力捧謝霆鋒做陳洛軍，他就謙虛表示對方是好演員，並感謝電影公司和觀眾對他的鼓勵。（圖片來源：九龍城寨之圍城 製作特輯）
林峯出席謝票場，被記者問到原著讀者力捧謝霆鋒做陳洛軍，他就謙虛表示對方是好演員，並感謝電影公司和觀眾對他的鼓勵。（圖片來源：九龍城寨之圍城 製作特輯）

監製莊澄回應網民熱議「乜嘢峰」出演陳洛軍

上星期在文雋的YouTube節目「講呢啲講嗰啲Man’s Talk」播出後，網民對於主角陳洛軍選角的討論愈演愈烈。當小說確定會拍成電影時，不少網民都提議由謝霆鋒、余文樂、鄭伊健及彭于晏出演，而原作者余兒亦曾透露上述演員也是自己的心水。不過電影監製莊澄在訪問中表示：「的確陳洛軍，都係乜嘢峰嘅」未有直指是現時的男主角林峯。

九龍城寨 古天樂 監製莊澄成不少網民都對選角有超多建議。（圖片來源：YouTube@文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk）
監製莊澄成不少網民都對選角有超多建議。（圖片來源：YouTube@文雋 講呢啲 講嗰啲 Man’s Talk）
九龍城寨 古天樂 余兒曾表示謝霆鋒、彭于晏、余文樂及鄭依健是自己的心水人選。（圖片來源：Yahoo新聞）
余兒曾表示謝霆鋒、彭于晏、余文樂及鄭依健是自己的心水人選。（圖片來源：Yahoo新聞）
九龍城寨 古天樂 謝霆鋒在電影《綫人》飾演何細𣁽，更憑電影奪得第30屆香港電影金像獎最佳男主角。（圖片來源：電影《綫人》截圖）
謝霆鋒在電影《綫人》飾演何細𣁽，更憑電影奪得第30屆香港電影金像獎最佳男主角。（圖片來源：電影《綫人》截圖）
九龍城寨 古天樂 彭于晏在電影《寒戰II》中飾演李家俊。（圖片來源：電影《寒戰II》截圖）
彭于晏在電影《寒戰II》中飾演李家俊。（圖片來源：電影《寒戰II》截圖）
九龍城寨 古天樂 余文樂在電影《龍虎鬥》中飾演石黑龍。（圖片來源：電影《龍虎鬥》截圖）
余文樂在電影《龍虎鬥》中飾演石黑龍。（圖片來源：電影《龍虎鬥》截圖）
九龍城寨 古天樂 鄭伊健在電影《古惑仔之人在江湖》中飾演陳浩南。（圖片來源：電影《古惑仔之人在江湖》截圖）
鄭伊健在電影《古惑仔之人在江湖》中飾演陳浩南。（圖片來源：電影《古惑仔之人在江湖》截圖）

文雋直言林峯孭票房有難度

在訪問中，莊澄被文雋問及為何會選擇林峯來飾演陳洛軍，而不是其他可能更能保證票房的演員，更直言：「林峯我老實講，其實我都好鍾意睇你嘅戲，但係你一向都唔係票房孭到飛㗎嘛」並向莊澄提問選角時是否有爭議或一早已經定好角色。

九龍城寨 古天樂 文雋在訪問中稱林峯一向都唔係票房孭到飛。（圖片來源：YouTube@文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk）
文雋在訪問中稱林峯一向都唔係票房孭到飛。（圖片來源：YouTube@文雋 講呢啲 講嗰啲 Man’s Talk）
九龍城寨 古天樂 文雋亦向莊澄提問選定林峯前是否有爭議。（圖片來源：YouTube@文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk）
文雋亦向莊澄提問選定林峯前是否有爭議。（圖片來源：YouTube@文雋 講呢啲 講嗰啲 Man’s Talk）

莊澄力讚林峯夠落力

莊澄認為鄭保瑞選擇林峯的決定是大膽的：「我嘅印象佢係一個靚仔偶像小生，但係依家呢個戲要爛撻撻，打到一個難民咁，我哋好多好經嘅演員都唔肯。」不過莊澄就對林峯的表現給予超高評價：「我有一次去片場，就問林峯喺邊，（佢哋話）打緊嗰個，我話打緊嗰個唔係替身咩？」大讚林峯訓練有素兼親身上陣的專業精神。

九龍城寨 古天樂 林峯在戲中的角色形象有別於往日的靚仔偶像樣。（圖片來源：IG@lam_fung_official）
林峯在戲中的角色形象有別於往日的靚仔偶像樣。（圖片來源：IG@lam_fung_official）
九龍城寨 古天樂 莊澄更指林峯飾演的陳洛軍要「打到一個難民咁」。（圖片來源：YouTube@GSCinemas）
莊澄更指林峯飾演的陳洛軍要「打到一個難民咁」。（圖片來源：YouTube@GSCinemas）
九龍城寨 古天樂 林峯突破形象的挑戰獲大讚！（圖片來源：YouTube@GSCinemas）
林峯突破形象的挑戰獲大讚！（圖片來源：YouTube@GSCinemas）
九龍城寨 古天樂 林峯在戲中的打鬥更係親自上陣，十分敬業！（圖片來源：YouTube@GSCinemas）
林峯在戲中的打鬥更係親自上陣，十分敬業！（圖片來源：YouTube@GSCinemas）

余兒8字回應選角爭議

對於外界有不少報導稱監製莊澄透露原選角並非林峯，以及因天下一投資此部電影而令林峯擔正一事，余兒就在社交平台駁斥是失實的傳言：「報導失實，呢個訪問我在現場，所以聽得很清楚。監製話網民自己估，導演早已選定林峯，那時候天下一仲未有份投。」

九龍城寨 古天樂 余兒在社交平台駁斥失實的傳言。（圖片來源：Facebook截圖）
余兒在社交平台駁斥失實的傳言。（圖片來源：Facebook截圖）
九龍城寨 古天樂 余兒透露林峯的選角早在天下一投資前邊選定。（圖片來源：YouTube@文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk）
余兒透露林峯的選角早在天下一投資前邊選定。（圖片來源：YouTube@文雋 講呢啲 講嗰啲 Man’s Talk）

圖片來源：《九龍城寨之圍城》FB、九龍城寨之圍城 製作特輯、YouTube@文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk、Yahoo新聞、電影《綫人》截圖、電影《寒戰II》截圖、電影《龍虎鬥》截圖、電影《古惑仔之人在江湖》截圖、IG@lam_fung_official、YouTube@GSCinemas、Facebook截圖

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