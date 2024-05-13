九龍城寨之圍城續集｜古天樂預告拍《九龍城寨》前傳 「陳浩南」有望出場?!
廣告
《九龍城寨之圍城》自上映以來話題不斷，票房勢如破竹！在周六的謝票場活動中，古天樂被問到電影是否開拍續集，唔少網友都勁期待有新角色加入！
古天樂透露風聲開拍前傳
在周六的謝票場活動中，古天樂再被問及對票房的期望，他反覆強調「愈高愈好」，避免談及是否有意打破《毒舌大狀》上映100日累計票房1億1,454的紀錄。至於對電影是否開拍續集，他就首度披露心中已有計劃「如果有留意原作以及電影細節，就知道前傳故事還有發揮空間」，不過他也強調如開拍續集將會是原班人馬，觀眾預料是參考《教父2》及《無間道2》等「前傳＋後傳」的故事方式，不過續集計畫仍未落實，還要視乎票房走勢。
監製莊澄回應網民熱議「乜嘢峰」出演陳洛軍
上星期在文雋的YouTube節目「講呢啲講嗰啲Man’s Talk」播出後，網民對於主角陳洛軍選角的討論愈演愈烈。當小說確定會拍成電影時，不少網民都提議由謝霆鋒、余文樂、鄭伊健及彭于晏出演，而原作者余兒亦曾透露上述演員也是自己的心水。不過電影監製莊澄在訪問中表示：「的確陳洛軍，都係乜嘢峰嘅」未有直指是現時的男主角林峯。
文雋直言林峯孭票房有難度
在訪問中，莊澄被文雋問及為何會選擇林峯來飾演陳洛軍，而不是其他可能更能保證票房的演員，更直言：「林峯我老實講，其實我都好鍾意睇你嘅戲，但係你一向都唔係票房孭到飛㗎嘛」並向莊澄提問選角時是否有爭議或一早已經定好角色。
莊澄力讚林峯夠落力
莊澄認為鄭保瑞選擇林峯的決定是大膽的：「我嘅印象佢係一個靚仔偶像小生，但係依家呢個戲要爛撻撻，打到一個難民咁，我哋好多好經嘅演員都唔肯。」不過莊澄就對林峯的表現給予超高評價：「我有一次去片場，就問林峯喺邊，（佢哋話）打緊嗰個，我話打緊嗰個唔係替身咩？」大讚林峯訓練有素兼親身上陣的專業精神。
余兒8字回應選角爭議
對於外界有不少報導稱監製莊澄透露原選角並非林峯，以及因天下一投資此部電影而令林峯擔正一事，余兒就在社交平台駁斥是失實的傳言：「報導失實，呢個訪問我在現場，所以聽得很清楚。監製話網民自己估，導演早已選定林峯，那時候天下一仲未有份投。」
圖片來源：《九龍城寨之圍城》FB、九龍城寨之圍城 製作特輯、YouTube@文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk、Yahoo新聞、電影《綫人》截圖、電影《寒戰II》截圖、電影《龍虎鬥》截圖、電影《古惑仔之人在江湖》截圖、IG@lam_fung_official、YouTube@GSCinemas、Facebook截圖