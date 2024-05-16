林峯大爆唔會搵返《尋秦記》嚟睇 重提入行認識古仔：真係有戰戰兢兢
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《九龍城寨之圍城》上映以來好評如潮，其中男主角「陳洛軍」林峯演技爆發獲一致好評，同「龍捲風」古天樂合作更令人想起過往的《尋秦記》，林峯近日接受TVB專訪竟大爆唔會重睇《尋秦記》！
林峯提起《尋秦記》有啲尷：點解要睇返呢？
林峯近日接受TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》專訪竟大爆唔敢睇返2001年作品《尋秦記》，主持人王鎮泉接著追問「咁耐以來有冇睇返自己尋秦記嘅作品？（林峯面露尷尬回答：點解要睇返呢？）仲係冇睇呀？（冇啊其實。）」林峯補充會睇返自己最新嘅作品：
「睇吓當時自己諗嘅嘢，對角色嘅理解係咪真係可以喺畫面度表現出嚟，冇得話借鏡，但呢個必經階段，算係個基礎訓練。」
林峯重提《尋秦記》認識古仔：真係有戰戰兢兢
大家見到林峯同古仔，少不免會諗返起經典劇集《尋秦記》嘅趙盤同項少龍。林峯就話佢同古仔喺現實生活中繼續係亦師亦友：
「好開心好慶幸入行嘅時候識到古仔，嗰陣時就真係有戰戰兢兢嘅感覺，嗰陣時咩都唔識，而家佢都係我老闆，佢一路都好照顧我同埋對我影響都幾大，俾咗好好嘅榜樣，我亦都現場拍攝嘅時候都可以畀到好寶貴嘅意見我，令到我喺大銀幕嘅嘗試，創作角色有更多嘅可能性。」
《九龍城寨之圍城》林峯新形象有突破
林峯一直以來給人的感覺就是行斯文靚仔路線，Chok到盡！今次在《九龍城寨之圍城》中飾演難民「陳洛軍」一角，不少網民在入場前都對林峯擔正男一有啲擔心。不過結果卻令人刮目相看，林峯在電影中撇下過去的形象，每場打鬥戲都拳拳到肉、非常瞓身，獲網民大讚打鬥場面都好有睇頭。此外，林峯在劇中將一開始被欺負、無視，再為自己打出公義的情感發揮的淋漓盡致，表現非常好！。
網民大讚：今次可以真正上位！
今次林峯脫胎換骨，成功憑演技撇除20年的電視味，獲網民一致的好評：「林峯唔紅天理不容」、「下年會唔會係林峯影帝」、「希望林峯今次可以真正上位，做港產片新一代男主角」、「從亞太區影帝到真正影帝」等。同時亦有網民認為今次古天樂退守配角，成功令林峯有機會上位發揮。
圖片來源：《九龍城寨之圍城》、《尋秦記》、TVB、電影劇照