九龍城寨｜鄭保瑞預告《終章》開拍 講明陳浩南未必登場：伊健都唔會做

《九龍城寨之圍城》自上映以來熱潮不斷，票房突破1.1億港元，舊香港情懷席捲全城。隨著第一集風靡港日兩地，觀眾紛紛期待前傳或續集何時面世。導演鄭保瑞近日在YouTube節目《浩然正戲》親自透露關於續作的最新動向，令粉絲熱切關注。