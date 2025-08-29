九龍城寨｜鄭保瑞預告《終章》開拍 講明陳浩南未必登場：伊健都唔會做
《九龍城寨之圍城》自上映以來熱潮不斷，票房突破1.1億港元，舊香港情懷席捲全城。隨著第一集風靡港日兩地，觀眾紛紛期待前傳或續集何時面世。導演鄭保瑞近日在YouTube節目《浩然正戲》親自透露關於續作的最新動向，令粉絲熱切關注。
鄭保瑞披露新一集進展
在訪談中，鄭保瑞首度交代目前劇本進展，並透露林峯自年初已投入訓練，為新一集拍攝做好準備。鄭導表示，由於林峯角色設定，續集將率先開拍後傳《終章》，而前傳《龍頭》則暫未開始籌備，期待角色發展再次突破。
主持人追問電影是否會按漫畫設定新增雷公子等新角色，鄭導雖未明確回應，但暗示雷公子或有驚喜登場。至於四位主角的未來和「城寨」的命運，導演則承諾會充分交代，讓觀眾更深入探索角色離開城寨後的發展故事。
場景將涉及香港多區 城寨場景會保留
劇情將涉及油麻地、旺角、尖沙咀、銅鑼灣等地，導演特別強調各地獨有特色：「旺角會草根一點，尖東有大富豪夜總會夜夜笙歌，甚至有個小日本的世界，到底個故事要到哪裡發展都會有不同」。此外，導演明言「城寨」場景保證出現，即使故事發展至新階段，懷舊氛圍依舊貫穿全劇。
親自交代「陳浩南」加入與否
粉絲關心漫畫經典角色陳浩南會否重現銀幕，鄭保瑞則坦承鄭伊健因年齡不符不會出演，角色人選懸念待解：「邊個做呀？伊健都唔會做，因為年紀上都唔啱，時間上應該係陳浩南啱啱出嚟，係當日90年代嘅鄭伊健，冇可能叫佢做番，佢都唔會肯，咁邊個可以代替鄭伊健呢？你冇得搞。」
鄭伊健拒絕拍《古惑仔》
自2023年起，鄭伊健與妻子蒙嘉慧逐步將生活重心移往日本，近年事業主要集中在海外巡演，並多次婉拒綜藝節目邀約。坊間更曾傳出，有片商開出高達700萬人民幣酬金，只求他重演「陳浩南」，而且僅需拍攝一天。不過伊健卻笑言自己年紀已大，不適合再「打打殺殺」：「《古惑仔》可以重拍，但就唔好再搵我啦。」
