重案解密｜九龍城女嬰被拐案驚天逆轉　Jeana失B與真實案件4大異同

TVB熱播劇《重案解密》近日播出第8至9集，劇中講述一宗離奇的「女嬰被拐案」，母親在鏡頭前哭訴女兒被偷走，最終卻被警方揭發是自編自導自演的騙局。這段劇情播出後，立刻喚醒了不少香港市民的集體記憶——這正是以2013年轟動全港的「九龍城女嬰聲稱被拐案」為藍本改編。當年這宗案件引發全城網民自發尋嬰，最終真相卻令人毛骨悚然。究竟《重案解密》的劇情與真實案件有何異同？編劇又作出了哪些改編？以下為大家逐一拆解。