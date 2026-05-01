重案解密｜九龍城女嬰被拐案驚天逆轉 Jeana失B與真實案件4大異同
案發經過：自編自導的「拐帶騙局」
劇集與真實案件的起點如出一轍。在《重案解密》中，母親李素貞（何佩瑜Jeana飾）聲稱在九龍城推住BB車散步時，一對男女向她問路，男子趁她不注意時，抱走她的一歲的女兒小妍，並留下了勒索字條；而在2013年的真實案件中，吳姓母親則報案稱在九龍城被操內地口音的男女以「問路」轉移視線，趁機從嬰兒車抱走半歲大的女兒。兩位母親同樣在事發後表現出「受害者」的姿態。劇中的李素貞在記者會上哭哭啼啼，懇求社會人士幫忙；現實中的吳婦則在Facebook上載尋人啟事，甚至揚言懸紅50萬尋女。兩者同樣利用了公眾的同情心來掩飾自己的罪行。
網民開設「我哋要搵番個bb女」群組
在劇集中，警方（嚴灼穎）是透過調查李素貞的社交軟件，發現她與情夫「安迪」（梁競徽飾）的異常互動，加上鄰居證實案發前一星期已沒有聽見嬰兒哭聲，以及朋友圈照片的時間差，從而鎖定母親嫌疑。現實中，雖然警方同樣是透過深入調查破案，但當年一眾網民的「鍵盤推理」亦應記一功。BB被拐的消息傳出後，網民在facebook開設「我哋要搵番個bb女」群組，短短15小時內獲近4萬人讚好。當年網民透過閉路電視片段，發現吳婦推嬰兒車時將車篷「包到實」，且推車速度極快、無視顛簸，加上嬰兒車的重量看似異常，從而歸納出「五大疑點」，這與劇中警方察覺母親口供不符的推理過程有異曲同工之妙。
犯案動機：勒索情夫 VS 掩飾死亡
這是劇集與現實最大的分歧所在。《重案解密》將案件包裝成一宗「為錢走險」的綁架勒索案。劇中的李素貞因為包養情夫安迪，企圖利用親生女兒向富裕的丈夫吳亨通（張松枝飾）勒索四百萬巨款，動機出於貪婪。然而，真實案件的真相卻沉重得多。現實中的吳婦並非為了勒索，而是因為半歲大的女兒早已在幾天前死亡（懷疑被焗死）。她為了掩飾嬰兒死亡的真相，害怕被責罵，竟將親生骨肉的屍體放入小提琴盒內當作垃圾棄置，然後再推著空的嬰兒車上街，自編自導這場「拐子佬偷B」的大戲。
結局：大團圓 VS 悲劇收場【現實更心寒】
為了顧及電視觀眾的感受，《重案解密》給予了一個相對溫馨的結局。警方最終在情夫的第二個住處尋回女嬰，雖然女嬰被餵食過量藥物及脫水，但萬幸依然生還，而原本只顧玩樂的父親也因此浪子回頭，留在醫院陪伴女兒。但在2013年的現實中，卻沒有這種大團圓結局。被當作垃圾棄置的女嬰屍體最終未能尋回，而涉案母親在庭上被揭發在女兒死前曾上網搜尋「BB無氣」、「棄屍」、「殺人犯心理學」等資訊，行徑冷靜得令人心寒。最終，該母親因阻止合法埋葬屍體及妨礙司法公正罪，被判囚五年。
喚醒港人網上「尋B」心寒記憶
《重案解密》巧妙地改編了「九龍城女嬰案」，但將殘酷的棄屍案改編為帶有懸疑色彩的勒索案，保住了無辜嬰兒的性命。但對於當年曾參與網上「尋B」的香港市民來說，這段劇情無疑再次喚醒了那段令人痛心且心寒的真實記憶。