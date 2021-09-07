于文鳳追討周星馳近8千萬分佣案敗訴 不服裁判上訴有結果

周星馳被前女友于文鳳入稟高院，追討近8,000萬「天比高」等物業投資的分成，案件經審訊後，法官裁定為情侶間的口頭協議，不受法律約束，去年12月裁定于文鳳敗訴須付訟費，但于文鳳決定上訴，案件今日（7日）於上訴庭處理。

文：東方新地｜ 圖片：東星圖片