于文鳳追討周星馳近8千萬分佣案敗訴 不服裁判上訴有結果
文：東方新地｜ 圖片：東星圖片
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星爺周星馳2010年與「香港建設」太子女于文鳳分手後，遭于文鳳入稟要求賠償近8,000萬元投資佣金，案件經過十日審訊，周星馳與于文鳳去年先後出庭作供，高等法院法官高浩文終於頒下裁決，裁定于文鳳一方敗訴，駁回其入稟申請，于文鳳須支付全部(包括周星馳)的訟費。
周星馳祝福香港人
周星馳與于文鳳對簿公堂終於結束，周星馳的代表律師蕭一峰在庭後表示，周星馳作為案中被告，重申在事件中角色被動，希望今次判決可以為事件劃上句號，律師更代表周星馳祝願香港巿民聖誕快樂。
周星馳曾送2,000萬給于文鳳
在是次訴訟中，于文鳳指當年雖然沒有跟周星馳簽約，但二人有口頭協議，周星馳讓她從投資獲利中抽取10%分成，不過，周星馳就反駁縱使有說過會將投資利潤跟于文鳳分享，但那只是二人熱戀中的綿綿情話，並非具有法律効力的承諾，而且周星馳一向投資有道，投資經驗較于文鳳更豐富，並透露周星馳出於感情因由已經先後向于文鳳送出2,000萬港元。
需支付周星馳訟費
據庭上證供，于文鳳要求追討周星馳數個投資項目利潤10%佣金，包括山頂豪宅「天比高」12號屋、大埔豪宅「比華利山」3個單位連5個車位，以及周星馳旗下投資基金等項目，涉款逾7,000萬元。經過連日開審，高院去年12月終於頒判詞，裁定于文鳳敗訴，並要她支付周星馳的訟費。
一文重溫：盤點周星馳歷年女友
周星馳、于文鳳 97年相識拍拖13年
香港前熊谷組主席兼董事總經理于鏡波的細女于文鳳，本身是周星馳的影迷，彼此是相識十多年的好朋友；99年初星爺被傳媒拍下與于文鳳一起遊日本的照片，兩人即時成為各大傳媒的追蹤目標，往後多次拍到兩人親密同遊的照片。
圖片來源：新傳媒圖庫
疑似周星馳歷年女友大公開 每次拍拖都是地下情？
羅慧娟 89年相戀 共譜八年地下情
周星馳89年憑無線古裝武俠劇《蓋世豪俠》一炮而紅，期間傳出與劇中女主角羅慧娟撻，雖然當年兩人都否認，但兩人拍拖早已是電視圈內公開的秘密，只是做對地下情人。
不過，到了92年，兩人長達八年的戀情最終亦要分手，雙方並沒有公開分手原因，有傳是羅慧娟忍受不了星爺花心多情，才忍痛與他分手；另外，亦有傳是朱茵介入所致。
殷安娜 1992年在星爺屋企過夜
92年性感混血靚女殷安娜與周星馳一夜情的傳聞，成為城中熱門話題，殷安娜當年直認不諱：
「當時我飲多冲兩杯，醉咗七成，我同星仔大約四點幾，返到星仔屋企，但見唔到星媽，而星爺就調製解酒湯，我飲咗後就清醒番，跟住傾咗半個鐘偈後，星爺返房瞓，我就瞓梳化，瞓到六點度就醒，冇同星仔講bye bye就走。」
而兩人的緋聞，隨星爺與莫文蔚撻著而結束。
朱茵之戀 1992年「同星爺拍拖是個教訓」
92年星仔睇中清純可愛的朱茵，邀請她擔正《逃學威龍2》女主角，兩人因而傳出戀情；事實上，當年星仔對朱茵相當好，事事千依百順，但兩年後二人最終還是分手收場。
99年12月朱茵接受記者提問時，表示與星仔過去的一段情，雖然不算愛情重創，但都有受傷，只是傷得不太緊要，那次是一個教訓，多一點教訓以後便懂得珍惜。而當年亦同樣盛傳因星爺花心，朱茵曾在訪問中提過當年拍攝《西遊記》時有過這樣的經歷，她拍攝後走到星爺的睡房，打開門後感到有其他人在：「沒有捉姦在床，但床是温的、洗手間門打不開」有指此事導致兩人戀情無法開花結果。
莫文蔚之戀 1994年 壓力大分手收場
94年莫文蔚參演周星馳的《西遊記》飾演白骨精，合演的還有星仔女友朱茵，結果傳出三角戀，結果莫文蔚取代了朱茵，惟星爺始終不願公開承認兩人關係。
另外有傳Karen難忍星爺花心，令兩人愛恨交纏多年的戀情劃上句號，加上00年Karen遇上了馮德倫，於是對星爺死心。不過莫文蔚曾經公開承認愛過周星馳，跟星爺分手，是因為他對身邊每個人的要求都很高，做他的女友會很大壓力。
鍾麗緹 1994年 來得快散得更快
另外94年美艷性感的鍾麗緹演出星爺電影《破壞之王》及《九品芝麻官》，前者更擔正女主角，兩人迅即傳出緋聞，不過電影一落畫，兩人緋聞就馬上煙消雲散。
張柏芝 1999年 持續時間最短
在星爺的緋聞女友中，張𡟻芝是持續時間最短、最捕風捉影的一個，99年星爺在《喜劇之王》中，大膽起用當年尚算清純的新人張柏芝做女主角外，片場中亦對她照顧有加，緋聞亦相對傳得火熱；惟電影一關機，兩人緋聞就像導演嗌Cut一樣停止了。
趙薇之戀 2000年 假戲真做虛虛實實
周星馳fans趙薇，與偶像星爺在珠海拍攝《少林足球》時，由於拍足三個月，兩人朝夕相處，終擦出愛火花。00年尾更被周刊拍下珠海度假村漫步拖手仔照片，剛巧趙薇向傳媒宣布與男友葉茂青正式分手。
01年1月有周刊刊出兩人珠海碼頭吻別的照片，兩人熱戀傳得甚囂塵上；不過，同年7月趙薇接受訪問時表示：「周星馳一定不是我的真命天子！」加上趙薇與吳大維撻著，遂令星爺重回于文鳳身邊。