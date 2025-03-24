前「最強小三」東莞做侍應Sales 返工第1日就捱鬧 日賺呢個價仲好搵過做TVB？
前TVB「最強小三」于淼 重提被樂小姐責罵
現年37歲的前華姐于淼在離巢TVB後，選擇回到內地發展，並在東莞打工做Sales和侍應，她在社交媒體上拍片分享說：「前TVB女演員在香港賺不到錢，現在在東莞做Sales。#東莞 #tvb #打工人 #穿搭 #女裝」。片中于淼不僅需要改變造型招待客戶，還要親自試穿服裝，到最後她獲得底薪100元人民幣（約107元港幣）再加佣金345元人民幣（約370元港幣），合共賺得約445元人民幣（約477元港幣）。她又提到自己一向不懂配搭造型，在TVB時，也經常被樂小姐（樂易玲）因此責罵。
做侍應返工第1日就捱鬧 在香港曾做快餐店兼職
另一段影片中，可以見到于淼到一間日式餐廳做侍應時，在著上和服後，因為忘記戴手套開工而要被鬧，最終辛苦一日，獲得薪金180元人民幣（約193元港幣），事後她表示「挺滿意」，因為她在香港做演員時，也試過去快餐店做兼職，要企足全日，比今次在食肆打工更辛苦。又指在TVB做演員時，拍半小時的戲份，因為要等主角先拍完，往往要等至少3個鐘，壓力十分大，不比做侍應輕鬆。
做TVB月入1萬多不夠生活
于淼在社交媒體自稱為「前TVB女演員」，曾拍片分享在TVB時的收入為每月1萬多元，但因為香港房租太貴，不做兼職的話根本不夠生活，她說：「如果在香港看到藝人有兼職根本不用奇怪，因為TVB的人工根本不夠生活」，她又提到自己曾戀上一位港龍航空高層的兒子，但因為自己是娛樂圈中人，男方怕家人反對，最終兩人有緣無份，于淼指不想再被誤會是個貪錢的人，是促使她離開娛樂圈的部份原因。
曾贏台慶100萬獎金獎品
于淼曾代表大連參加《2012國際中華小姐競選》，落選後簽入TVB，主力擔任TVB娛樂新聞台國語主播，亦有拍過《鬼同你OT》、《來自喵喵星的妳》、《不懂撒嬌的女人》等劇，2015年，她曾在台慶贏得總值100萬港元獎金獎品，2019年，於《多功能老婆》飾演「最強小三」顏成功，曾讓她入圍「最佳女配角」最後五強，直至2023年，她離巢TVB。