38歲前TVB「御用小三」北上求翻身 為搵食吃廚餘：為錢把自己賣

東方新地

38歲前TVB女星于淼近日加入藝人蔡淇俊團隊，正式移居佛山發展直播帶貨事業。這位曾被封為「御用小三」的女星，三年前離開香港後一直在內地尋找新出路，期間更曾為求生計吃燒烤店廚餘西瓜皮維生，坦言為了錢甚麼都願意做。她的轉型之路充滿艱辛，但展現出不屈不撓的求生意志。

蔡淇俊團隊正式迎新成員

蔡淇俊早前在影片中正式介紹于淼加入其團隊，透露合作契機源於她的積極進取態度。蔡淇俊表示「我欣賞佢嘅積極進取，陳思齊流量上嚟嘅時候，佢蹭咗兩條視頻，效果都唔錯」，成功吸引到他的關注。他更讚揚于淼的行動力，指雙方第一次碰面當日，她便決定搬到佛山與團隊合作，形容「加入我哋，呢種行動力同執行力，真係非常難得」。

于淼坦承艱難求生經歷

于淼在直播中毫不避諱地分享自己的困難時期，曾在東莞打工兼做KOL期間，為了節省開支而吃燒烤店的廚餘西瓜皮維生。她坦言生活壓力極大，需要養父母和繳交房租，自嘲「把自己賣了也沒關係」。儘管每日收入只有約180元人民幣，但她表示很滿意這個收入，展現出樂觀面對困境的態度。這段經歷更因她吃廚餘西瓜皮而登上熱搜，引起網絡廣泛討論。

TVB十年發展遇挫折

于淼在2012年參加《國際中華小姐競選》雖然10強止步，但選擇留在香港發展演藝事業。她因外貌酷似范冰冰而被稱為「港版范冰冰」，並在劇集《多功能老婆》中飾演小三「顏成功」，獲封「御用小三」稱號。然而，她在TVB發展的十年間，始終因口音問題及市場限制未能大幅突破，當時以為可以接商演賺錢，卻遇上經濟環境轉變，在家待業半年無人問津，最終選擇返回內地尋找新機會。

網民支持轉型發展

于淼的求生故事在網絡上引起熱烈討論，不少網民對她的堅韌精神表示讚賞。有網民留言「佢真係好努力，為咗生活乜都肯做」，亦有人認為「返內地發展係明智選擇，香港市場太細」。部分網民更關注她加入蔡淇俊團隊後的發展，期待她能在直播帶貨領域闖出一片天地。現時于淼透過網絡直播平台重拾曝光率，生活漸有起色，展現出她不屈不撓的拼搏精神。

