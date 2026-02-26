38歲前TVB「御用小三」北上求翻身 為搵食吃廚餘：為錢把自己賣

38歲前TVB女星于淼近日加入藝人蔡淇俊團隊，正式移居佛山發展直播帶貨事業。這位曾被封為「御用小三」的女星，三年前離開香港後一直在內地尋找新出路，期間更曾為求生計吃燒烤店廚餘西瓜皮維生，坦言為了錢甚麼都願意做。她的轉型之路充滿艱辛，但展現出不屈不撓的求生意志。