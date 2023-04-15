五月天香港演唱會2023｜熱唱28首經典金曲 全場High爆尖叫聲不斷
五月天香港演唱會2023｜超前赴約 率先香港中環海濱開6場
四年魂牽夢縈的想念，所以五月天超前赴約，終結香港歌迷的孤單！「華人第一天團」五月天定於4月14、15、16、21、22、23日到香港中環海濱活動空間，舉辦六場為期二週的《五月天好好好想見到你演唱會》。歌迷對五月天火熱的思念，共10.8萬門票火速售罄，繼續保持「一開票即秒殺」驚人記錄。
五月天香港演唱會2023｜熱唱28首經典金曲全場尖叫不斷！
完整歌單如下：
- 盛夏光年
- 愛情萬歲
- 派對動物
- 離開地球表面
- 因為你所以我
- 知足
- 瘋狂世界
- 香水
- 擁抱
- 如果我們不曾相遇
- 最重要的小事
- 永遠的永遠.勇敢.出頭天
- 人生海海
- OAOA
- 孫悟空
- 軋車
- 生命有一種絕對
- 突然好想你
- 任意門
- 諾亞方舟
- 為你寫下這首情歌
- 你的神曲
- 玫瑰少年
- 終結孤單
- 傷心的人別聽慢歌
- 倔強
- 溫柔
- 憨人
五月天解鎖新場地：最近你們生活的城市裡面唱歌
五月天「唱」遊香港無極限，曾在香港紅磡、迪士尼樂園幻想道露天場地開唱，這次選在香港中環海濱活動空間，眼前的無敵海景，舞台的後方是著名的天際線夜景，新的空間開唱，解鎖新場地，與現場1.8萬名歌迷再創美好記憶。阿信說：「過去20年一開始到街頭，五月天真的很感謝所有的朋友，我們每次來到香港都會住上很久，一開始在街頭開唱，後來到了會展中心，再到紅館，後來到了迪士尼，今天晚上我們就在接近你們上班、上學，生活最近的城市裡面，唱給你們聽，謝謝你們『唔該』、『金多蝦』，謝謝你們。」五月天應歌迷點歌要求，演唱〈金多蝦〉，也傳達出歌迷支持的感謝。
五月天集結最強黃金團隊
集結各路演唱會製作與音樂製作最強黃金團隊，五月天力圖呈現最磅礡壯闊的舞台，與歌迷「五」距離，五月天才一出場，全場歌迷似乎將積累已久的尖叫一次用盡，歌迷思念傾洩而出，全力到「叫我第一名」的尖叫聲劃響天際，五月天也瞬間帶領滿場歌迷「離開地球表面」，從極具爆發力的〈盛夏光年〉、〈愛情萬歲〉、〈派對動物〉、〈瘋狂世界〉等歌，到〈知足〉、〈倔強〉，濃烈的思念之情一次宣洩，而歌迷也有備而來，連新歌〈為你寫下這首情歌〉合唱之聲大到破表，五月天感動不已，在這一天，這一刻，這個場景，五月天與歌迷續寫豐富故事。
怪獸以廣東話打招呼 冠佑想念歌迷尖叫聲勝過美食
首場演唱會，在唱完多首歌曲後，五月天說話之前，歌迷1425倍的瘋狂尖叫，熟悉的歌聲與尖叫聲，喚回五月天熟悉的香港記憶，怪獸先以廣東話跟大家打招呼並說：「有一句話想要問大家，你們在激動什麼，其實連五月天也非常激動。好久沒見到大家，聽到大家歡呼聲，除了大聲還有激動。」他也回想起到第一次到香港演出時歌迷也是如此熱情，石頭也說道：「看到相同的你們、同樣的聲音、同樣的掌聲，特別親切！」冠佑透露在知道要來香港開唱時，同事問他最想念什麼，他說：「他們說我是不是最想念凍檸茶，因為我之前每天都要喝五到六杯，但這次回來最想念你們所有人的聲音，可以讓現場二萬人的聲音，讓全香港都聽到五月天的歌嗎？」而除了歌迷尖叫聲與合唱聲很給力，在點歌橋段時，也特別將大型雞蛋仔模型送上台，讓五月天一解美食情愁。
五月天邀請師妹白安擔任嘉賓
在港灣開唱，五月天邀請師妹白安合唱〈人生海海〉與〈OAOA〉，格外有氛圍，白安很開心師兄的邀請，相隔四年能再來到香港演唱，儘管行程來去匆匆，搭一早班機離港回台北表演，接著又搭當天最晚班機來到香港，擔任16日的開場嘉賓，但能再見到大家，她樂此不疲。
香港站首場開場嘉賓：宇宙人和蕭秉治
香港站首場由宇宙人和蕭秉治輪番擔任開場嘉賓。宇宙人先以節奏感滿點的嗨歌〈陪我玩〉拉開序幕，瞬間引爆全場氣氛，接著演唱〈你的樣子〉、〈藍色的你〉、〈如果我們還在一起〉，他們說開心大喊：「上次來到香港是四年前，真的是好好好～～～好想見到你們，〈藍色的你〉正是與海有關的歌，第一次唱給香港，也第一次真的在有海的地方獻唱。」，他們30日也將在香港舉辦「理想狀態」演唱會，歌迷反應熱烈，門票已完售，接下來他們也將前往南京、上海、長沙、西安、重慶等城市開唱，期待和各地歌迷在一起，一起創造屬於宇宙人的樣子。
蕭秉治學廣東話跟歌迷問好引發全場尖叫
也是許久沒來香港的蕭秉治，13日到香港時馬不停蹄先上了許多通告，透過媒體和歌迷先分享音樂作品《狂人》，他學了廣東話「大家好，我是蕭秉治」跟歌迷問好，引發全場尖叫，他害羞地說：「這是我唯一會的廣東話，經過四年來演出，很謝謝師兄，謝謝大家，希望未來我有機會把Project X演唱會帶來香港，再唱歌給大家聽。」他準備經典蕭氏情歌〈毒藥〉、〈我還是愛著你〉，以及最新情歌〈外人〉和歌迷見面，帶動現場一波合唱高潮。五月天4月15、16、21、22、23日繼續開唱「五月天好好好想見到你演唱會」，更多五月天相關消息，請密切關注五月天及相信音樂官網、官方臉書粉絲團及官方微博。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、五月天、Twins、鄭秀文、許冠傑；小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！