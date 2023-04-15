五月天香港演唱會2023｜熱唱28首經典金曲 全場High爆尖叫聲不斷

五月天香港演唱會2023｜「華人第一天團」五月天咋晚（14日）在中環海濱活動空間舉行《好好好想見到你演唱會》，五月超前赴約終於見到香港歌迷！相隔四年，台下粉絲尖叫聲震撼中環，演唱會頭場更請到台灣樂隊宇宙人、歌手蕭秉治及白安擔任嘉賓，即刻看看演唱會首場的完整歌單！