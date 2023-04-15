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五月天香港演唱會2023｜熱唱28首經典金曲 全場High爆尖叫聲不斷

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五月天香港演唱會2023｜「華人第一天團」五月天咋晚（14日）在中環海濱活動空間舉行《好好好想見到你演唱會》，五月超前赴約終於見到香港歌迷！相隔四年，台下粉絲尖叫聲震撼中環，演唱會頭場更請到台灣樂隊宇宙人、歌手蕭秉治及白安擔任嘉賓，即刻看看演唱會首場的完整歌單！

五月天 「華人第一天團」五月天定於4月14、15、16、21、22、23日到香港中環海濱活動空間，舉辦六場為期二週的《五月天好好好想見到你演唱會》
「華人第一天團」五月天定於4月14、15、16、21、22、23日到香港中環海濱活動空間，舉辦六場為期二週的《五月天好好好想見到你演唱會》（圖片來源：官方海報）

五月天香港演唱會2023｜超前赴約 率先香港中環海濱開6場

四年魂牽夢縈的想念，所以五月天超前赴約，終結香港歌迷的孤單！「華人第一天團」五月天定於4月14、15、16、21、22、23日到香港中環海濱活動空間，舉辦六場為期二週的《五月天好好好想見到你演唱會》。歌迷對五月天火熱的思念，共10.8萬門票火速售罄，繼續保持「一開票即秒殺」驚人記錄。

五月天 四年魂牽夢縈的想念，所以五月天超前赴約，終結香港歌迷的孤單！
四年魂牽夢縈的想念，所以五月天超前赴約，終結香港歌迷的孤單！（圖片來源：官方提供）

五月天香港演唱會2023｜熱唱28首經典金曲全場尖叫不斷！

完整歌單如下：

  1. 盛夏光年
  2. 愛情萬歲
  3. 派對動物
  4. 離開地球表面
  5. 因為你所以我
  6. 知足
  7. 瘋狂世界
  8. 香水
  9. 擁抱
  10. 如果我們不曾相遇
  11. 最重要的小事
  12. 永遠的永遠.勇敢.出頭天
  13. 人生海海
  14. OAOA
  15. 孫悟空
  16. 軋車
  17. 生命有一種絕對
  18. 突然好想你
  19. 任意門
  20. 諾亞方舟
  21. 為你寫下這首情歌
  22. 你的神曲
  23. 玫瑰少年
  24. 終結孤單
  25. 傷心的人別聽慢歌
  26. 倔強
  27. 溫柔
  28. 憨人

五月天解鎖新場地：最近你們生活的城市裡面唱歌

五月天「唱」遊香港無極限，曾在香港紅磡、迪士尼樂園幻想道露天場地開唱，這次選在香港中環海濱活動空間，眼前的無敵海景，舞台的後方是著名的天際線夜景，新的空間開唱，解鎖新場地，與現場1.8萬名歌迷再創美好記憶。阿信說：「過去20年一開始到街頭，五月天真的很感謝所有的朋友，我們每次來到香港都會住上很久，一開始在街頭開唱，後來到了會展中心，再到紅館，後來到了迪士尼，今天晚上我們就在接近你們上班、上學，生活最近的城市裡面，唱給你們聽，謝謝你們『唔該』、『金多蝦』，謝謝你們。」五月天應歌迷點歌要求，演唱〈金多蝦〉，也傳達出歌迷支持的感謝。

五月天 五月天「唱」遊香港無極限，曾在香港紅磡、迪士尼樂園幻想道露天場地開唱，這次選在香港中環海濱活動空間
五月天「唱」遊香港無極限，曾在香港紅磡、迪士尼樂園幻想道露天場地開唱，這次選在香港中環海濱活動空間（圖片來源：官方提供）
五月天 阿信說：「今天晚上我們就在接近你們上班、上學，生活最近的城市裡面，唱給你們聽」
阿信說：「今天晚上我們就在接近你們上班、上學，生活最近的城市裡面，唱給你們聽」（圖片來源：官方提供）

五月天集結最強黃金團隊

集結各路演唱會製作與音樂製作最強黃金團隊，五月天力圖呈現最磅礡壯闊的舞台，與歌迷「五」距離，五月天才一出場，全場歌迷似乎將積累已久的尖叫一次用盡，歌迷思念傾洩而出，全力到「叫我第一名」的尖叫聲劃響天際，五月天也瞬間帶領滿場歌迷「離開地球表面」，從極具爆發力的〈盛夏光年〉、〈愛情萬歲〉、〈派對動物〉、〈瘋狂世界〉等歌，到〈知足〉、〈倔強〉，濃烈的思念之情一次宣洩，而歌迷也有備而來，連新歌〈為你寫下這首情歌〉合唱之聲大到破表，五月天感動不已，在這一天，這一刻，這個場景，五月天與歌迷續寫豐富故事。

五月天 首次在中環海濱活動空間舉行演唱會，想念歌迷尖叫聲勝過美食，歌迷更將「大型雞蛋仔」送上台，場面搞笑！
首次在中環海濱活動空間舉行演唱會，想念歌迷尖叫聲勝過美食，歌迷更將「大型雞蛋仔」送上台，場面搞笑！（圖片來源：官方提供）

怪獸以廣東話打招呼 　冠佑想念歌迷尖叫聲勝過美食

首場演唱會，在唱完多首歌曲後，五月天說話之前，歌迷1425倍的瘋狂尖叫，熟悉的歌聲與尖叫聲，喚回五月天熟悉的香港記憶，怪獸先以廣東話跟大家打招呼並說：「有一句話想要問大家，你們在激動什麼，其實連五月天也非常激動。好久沒見到大家，聽到大家歡呼聲，除了大聲還有激動。」他也回想起到第一次到香港演出時歌迷也是如此熱情，石頭也說道：「看到相同的你們、同樣的聲音、同樣的掌聲，特別親切！」冠佑透露在知道要來香港開唱時，同事問他最想念什麼，他說：「他們說我是不是最想念凍檸茶，因為我之前每天都要喝五到六杯，但這次回來最想念你們所有人的聲音，可以讓現場二萬人的聲音，讓全香港都聽到五月天的歌嗎？」而除了歌迷尖叫聲與合唱聲很給力，在點歌橋段時，也特別將大型雞蛋仔模型送上台，讓五月天一解美食情愁。

五月天 怪獸先以廣東話跟大家打招呼並說：「有一句話想要問大家，你們在激動什麼，其實連五月天也非常激動。好久沒見到大家，聽到大家歡呼聲，除了大聲還有激動。」他也回想起到第一次到香港演出時歌迷也是如此熱情
怪獸先以廣東話跟大家打招呼並說：「有一句話想要問大家，你們在激動什麼，其實連五月天也非常激動。好久沒見到大家，聽到大家歡呼聲，除了大聲還有激動。」他也回想起到第一次到香港演出時歌迷也是如此熱情（圖片來源：官方提供）
五月天 石頭也說道：「看到相同的你們、同樣的聲音、同樣的掌聲，特別親切！」
石頭也說道：「看到相同的你們、同樣的聲音、同樣的掌聲，特別親切！」（圖片來源：官方提供）

五月天邀請師妹白安擔任嘉賓

在港灣開唱，五月天邀請師妹白安合唱〈人生海海〉與〈OAOA〉，格外有氛圍，白安很開心師兄的邀請，相隔四年能再來到香港演唱，儘管行程來去匆匆，搭一早班機離港回台北表演，接著又搭當天最晚班機來到香港，擔任16日的開場嘉賓，但能再見到大家，她樂此不疲。

香港站首場開場嘉賓：宇宙人和蕭秉治

香港站首場由宇宙人和蕭秉治輪番擔任開場嘉賓。宇宙人先以節奏感滿點的嗨歌〈陪我玩〉拉開序幕，瞬間引爆全場氣氛，接著演唱〈你的樣子〉、〈藍色的你〉、〈如果我們還在一起〉，他們說開心大喊：「上次來到香港是四年前，真的是好好好～～～好想見到你們，〈藍色的你〉正是與海有關的歌，第一次唱給香港，也第一次真的在有海的地方獻唱。」，他們30日也將在香港舉辦「理想狀態」演唱會，歌迷反應熱烈，門票已完售，接下來他們也將前往南京、上海、長沙、西安、重慶等城市開唱，期待和各地歌迷在一起，一起創造屬於宇宙人的樣子。

五月天 香港站首場由宇宙人和蕭秉治輪番擔任開場嘉賓。宇宙人先以節奏感滿點的嗨歌〈陪我玩〉拉開序幕
香港站首場由宇宙人和蕭秉治輪番擔任開場嘉賓。宇宙人先以節奏感滿點的嗨歌〈陪我玩〉拉開序幕（圖片來源：官方提供）

蕭秉治學廣東話跟歌迷問好引發全場尖叫

也是許久沒來香港的蕭秉治，13日到香港時馬不停蹄先上了許多通告，透過媒體和歌迷先分享音樂作品《狂人》，他學了廣東話「大家好，我是蕭秉治」跟歌迷問好，引發全場尖叫，他害羞地說：「這是我唯一會的廣東話，經過四年來演出，很謝謝師兄，謝謝大家，希望未來我有機會把Project X演唱會帶來香港，再唱歌給大家聽。」他準備經典蕭氏情歌〈毒藥〉、〈我還是愛著你〉，以及最新情歌〈外人〉和歌迷見面，帶動現場一波合唱高潮。五月天4月15、16、21、22、23日繼續開唱「五月天好好好想見到你演唱會」，更多五月天相關消息，請密切關注五月天及相信音樂官網、官方臉書粉絲團及官方微博。

五月天 蕭秉治擔任開場嘉賓
蕭秉治擔任開場嘉賓（圖片來源：官方提供）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒Space Music Festival張學友李克勤林宥嘉方皓玟五月天Twins鄭秀文許冠傑；小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：官方提供

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