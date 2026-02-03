五月天超前相聚！3月重返啟德主場館開騷 一文睇清演出日期25周年巡演亮點
五月天超前相聚再履承諾
踏入2026年，五月天繼續履行與歌迷的承諾，並且比原定時間更早與香港歌迷重聚。主辦方今天正式宣布，五月天將第二度超前相聚，於三月份重臨香港與歌迷應約。這次演唱會延續「#5525回到那一天」的主題，提早跟歌迷重溫去年的精彩難忘時刻，再和歌迷互動著那說不盡、唱不完，25年來相互間的點點滴滴。去年首度於香港新落成的地標啟德主場館舉行四場「香港站展新啟航版」演唱會，歡呼聲尖叫聲震撼啟德，成為樂壇盛事。
啟德主場館再現全城五月天熱潮
由特高娛樂、大岳娛樂、LIVE NATION TAIWAN主辦，相信音樂協辦的《MAYDAY #5525 LIVE TOUR IN HONG KONG 五月天[#5525回到那一天]25週年巡迴演唱會》，
將於2026年3月24、25日及3月27、28日空降啟德主場館。
演出時間：晚上7時
每張票價分別為港幣1,855元、1,555元、1,355元、1,155元、955元、755元及555元。
優先訂票將隨時上架，公開發售日期將稍後公布，五迷們需密切關注官方詳細售票資訊。
馬年驛馬星高照巡演不停
2026年伊始，亦即將踏入馬年，五月天依然驛馬星高照，從一月初重返起點台中開唱，接力馬來西亞，春暖花開的三月便返場啟德主場館。到時香江將會再現全城五月天的歌聲和蹤影，與五月天來場特別的春日之約。這次命名為「春暖花開版」的演唱會，正好呼應三月春季的時令，為歌迷帶來溫暖的音樂體驗。
歌迷期待重溫25年音樂歷程
五月天25週年巡迴演唱會自推出以來，一直受到各地歌迷熱烈支持。「#5525回到那一天」的主題讓歌迷有機會重溫樂團25年來的音樂歷程，從早期的搖滾作品到近年的多元化創作，每首歌曲都承載著歌迷的青春回憶。去年香港站的成功舉辦，證明了五月天在香港的超強號召力，今次提早重返更是回應了歌迷的熱切期待。主辦方呼籲五迷持續關注「特高娛樂」及「相信音樂」社交平台資訊，以免錯過購票機會。