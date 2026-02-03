五月天超前相聚！3月重返啟德主場館開騷 一文睇清演出日期25周年巡演亮點

五月天竟然提早兩個月重返香港！亞洲第一天團五月天宣布將於3月24、25日及27、28日，再度攻陷啟德主場館舉行「#5525回到那一天」25週年巡迴演唱會香港站春暖花開版，比原定的五月之約足足提早兩個月，令一眾五迷驚喜不已。這次演唱會延續去年震撼十多萬歌迷的精彩內容，票價由555港元至1,855港元不等，優先訂票將隨時上架，引發歌迷熱烈關注。