五月天3月香港演唱會大滯銷 粉絲心痛總結9大失望原因：由票價到海報都好差
1.五月之約變三月粉絲感覺被背叛
「五月之約」一直是五月天與香港歌迷的神聖約定，但今年卻提前到3月舉行，令粉絲感到失望。有網民分析「329係留俾台灣，留俾七號公園」，認為香港場次已經不再是重點。更有粉絲質疑「疊埋心水諗住佢哋會休息一年好好籌備新碟，結果再返嚟5525+1」，對於樂隊缺乏新作品感到不滿。
2.票價貴到離晒大譜粉絲大呻負擔不起
最令粉絲心淡的莫過於票價問題，有網民直指「最貴要$1,855/人，未計買票手續費」，對比十幾年前的「價錢貼地」，現在的票價已經貴到「嚇死人」。一位資深五迷感慨地表示：「對收入麻麻地嘅歌迷，根本連門票都摸唔到，買飛條路又難到癲，搶又搶唔到，黃牛又炒到天價！」阿信上年曾經叫歌迷「唔好為佢浪費金錢」，但現實卻是票價越開越誇張，真正想支持的歌迷反而被擋在門外。
3.海報設計敷衍到核突粉絲狂鬧無新意
今年的演唱會海報更成為眾矢之的，粉絲怒轟「今年hea到連張poster都AI生成」、「春暖花開版配色老土、設計敷衍，核突到想嘔」！有網民指出海報「來來去去都係嗰個款，毫無新意」，直接用返幾年的5525主題，完全是「消費情懷、賺到盡」。連海報都不願花心機製作，令粉絲感到被敷衍對待，「真係連海報都唔願心機整，完全係消費情懷」。
4.開場時間太早打工仔根本趕唔到
演唱會安排在「閒日1900開場真係太早，黎生都未收工」，對於香港的打工一族來說根本不現實。加上場地選擇亞洲國際博覽館，地點偏遠交通不便，令不少上班族望而卻步。有粉絲抱怨「捱三個鐘係非常之攰」，加上「場地太大，已經無辦法組織五迷送驚喜俾佢哋」，失去了以往演唱會的親密感和互動性。
5.觀眾質素下降影響現場體驗
有資深五迷投訴現場觀眾質素參差，「某啲路人全為打咭，主要拍自己去睇五月天，手機鏡頭拍住自己跟住唱到喊晒咁，主角不是五月天」。更有觀眾「唔識嘅歌就坐低㩒手機，傾計，播返自己拍咗嘅片出嚟開聲睇」，嚴重影響其他歌迷的觀賞體驗。粉絲懷念「十幾年前真係好好多，嗰陣價錢貼地，氣氛又正，大家一齊大合唱」的美好時光。
6.點歌環節引發港人不滿情緒
去年演唱會的點歌環節更成為爭議焦點，阿信連續三次都點中內地遊客，直到第四次才點中香港粉絲，令本地歌迷感到被忽視。有網民指出「爭取香港人點歌，變成香港人霸道」，認為香港歌迷的合理要求被扭曲。這種情況令不少本地五迷感到心寒，覺得自己在主場反而成為配角。
7.假唱爭議持續發酵影響口碑
「咪嘴」問題一直困擾著五月天，網民直言「比二千蚊睇咪嘴」、「演唱會咪咀單野咁都可以不了了之，證明佢後台夠勁」。有觀眾分享親身經歷：「上年陪個fd睇，睇完我屌撚到佢哋老母飛起，我問個fd你聽唔聽到佢墊咗音，個fd話我咁勁聽到」。假唱爭議不但影響現場體驗，更令粉絲對樂隊的專業性產生質疑。
8.年年開演唱會食老本缺乏誠意
「年年都開，悶到嘔」成為網民的共同心聲，有人批評「開九十幾次都唔整啲新歌，勁冇誠意地食老本」。五月天近年來頻繁舉辦演唱會，但新作品產量卻大幅減少，令歌迷感到失望。「2026年仲有人睇五月天？」的質疑聲此起彼伏，反映出部分樂迷已經對樂隊失去信心。
網民狂轟五月天時代已過
社交平台上充斥著對五月天的負面評價，「聽佢唱歌好辛苦，隻耳仔好攰，睇佢演唱會簡直係受罪」、「阿信係中文樂壇史上其中一個最難聽嘅歌手」等尖銳批評層出不穷。一位資深五迷的長篇感言道出了眾多歌迷的心聲：「真心鍾意佢哋咁多年，一路默默支持，結果反而連入場聽一次現場都變成奢望？講就好聽，叫我哋唔好浪費金錢，現實就係票價越開越誇張、海報越整越求其，真正嘅歌迷被擋喺門外！」這番話反映出演唱會文化的變質，從以往的音樂分享變成純粹的商業操作，令真正的樂迷感到被背叛和遺棄。