五月天3月香港演唱會大滯銷 粉絲心痛總結9大失望原因：由票價到海報都好差

最新娛聞
東方新地

廣告

五月天香港演唱會竟然出現史無前例的滯銷情況！這個曾經一票難求、秒速售罄的天團，今年3月場次竟然「賣咗成朝仲有大量場次大量價位任買」，連資深五迷都驚呼「第一次見到賣不完」！粉絲們心痛總結出9大失望原因，每一個都直插五迷心臟，令人不禁反思演唱會文化的變遷。

1.五月之約變三月粉絲感覺被背叛

「五月之約」一直是五月天與香港歌迷的神聖約定，但今年卻提前到3月舉行，令粉絲感到失望。有網民分析「329係留俾台灣，留俾七號公園」，認為香港場次已經不再是重點。更有粉絲質疑「疊埋心水諗住佢哋會休息一年好好籌備新碟，結果再返嚟5525+1」，對於樂隊缺乏新作品感到不滿。

2.票價貴到離晒大譜粉絲大呻負擔不起

最令粉絲心淡的莫過於票價問題，有網民直指「最貴要$1,855/人，未計買票手續費」，對比十幾年前的「價錢貼地」，現在的票價已經貴到「嚇死人」。一位資深五迷感慨地表示：「對收入麻麻地嘅歌迷，根本連門票都摸唔到，買飛條路又難到癲，搶又搶唔到，黃牛又炒到天價！」阿信上年曾經叫歌迷「唔好為佢浪費金錢」，但現實卻是票價越開越誇張，真正想支持的歌迷反而被擋在門外。

3.海報設計敷衍到核突粉絲狂鬧無新意

今年的演唱會海報更成為眾矢之的，粉絲怒轟「今年hea到連張poster都AI生成」、「春暖花開版配色老土、設計敷衍，核突到想嘔」！有網民指出海報「來來去去都係嗰個款，毫無新意」，直接用返幾年的5525主題，完全是「消費情懷、賺到盡」。連海報都不願花心機製作，令粉絲感到被敷衍對待，「真係連海報都唔願心機整，完全係消費情懷」。

4.開場時間太早打工仔根本趕唔到

演唱會安排在「閒日1900開場真係太早，黎生都未收工」，對於香港的打工一族來說根本不現實。加上場地選擇亞洲國際博覽館，地點偏遠交通不便，令不少上班族望而卻步。有粉絲抱怨「捱三個鐘係非常之攰」，加上「場地太大，已經無辦法組織五迷送驚喜俾佢哋」，失去了以往演唱會的親密感和互動性。

5.觀眾質素下降影響現場體驗

有資深五迷投訴現場觀眾質素參差，「某啲路人全為打咭，主要拍自己去睇五月天，手機鏡頭拍住自己跟住唱到喊晒咁，主角不是五月天」。更有觀眾「唔識嘅歌就坐低㩒手機，傾計，播返自己拍咗嘅片出嚟開聲睇」，嚴重影響其他歌迷的觀賞體驗。粉絲懷念「十幾年前真係好好多，嗰陣價錢貼地，氣氛又正，大家一齊大合唱」的美好時光。

6.點歌環節引發港人不滿情緒

去年演唱會的點歌環節更成為爭議焦點，阿信連續三次都點中內地遊客，直到第四次才點中香港粉絲，令本地歌迷感到被忽視。有網民指出「爭取香港人點歌，變成香港人霸道」，認為香港歌迷的合理要求被扭曲。這種情況令不少本地五迷感到心寒，覺得自己在主場反而成為配角。

7.假唱爭議持續發酵影響口碑

「咪嘴」問題一直困擾著五月天，網民直言「比二千蚊睇咪嘴」、「演唱會咪咀單野咁都可以不了了之，證明佢後台夠勁」。有觀眾分享親身經歷：「上年陪個fd睇，睇完我屌撚到佢哋老母飛起，我問個fd你聽唔聽到佢墊咗音，個fd話我咁勁聽到」。假唱爭議不但影響現場體驗，更令粉絲對樂隊的專業性產生質疑。

8.年年開演唱會食老本缺乏誠意

「年年都開，悶到嘔」成為網民的共同心聲，有人批評「開九十幾次都唔整啲新歌，勁冇誠意地食老本」。五月天近年來頻繁舉辦演唱會，但新作品產量卻大幅減少，令歌迷感到失望。「2026年仲有人睇五月天？」的質疑聲此起彼伏，反映出部分樂迷已經對樂隊失去信心。

網民狂轟五月天時代已過

社交平台上充斥著對五月天的負面評價，「聽佢唱歌好辛苦，隻耳仔好攰，睇佢演唱會簡直係受罪」、「阿信係中文樂壇史上其中一個最難聽嘅歌手」等尖銳批評層出不穷。一位資深五迷的長篇感言道出了眾多歌迷的心聲：「真心鍾意佢哋咁多年，一路默默支持，結果反而連入場聽一次現場都變成奢望？講就好聽，叫我哋唔好浪費金錢，現實就係票價越開越誇張、海報越整越求其，真正嘅歌迷被擋喺門外！」這番話反映出演唱會文化的變質，從以往的音樂分享變成純粹的商業操作，令真正的樂迷感到被背叛和遺棄。

五月天 演唱會 （圖片來源：購票網站）
（圖片來源：購票網站）
五月天 演唱會 （圖片來源：購票網站）
（圖片來源：購票網站）
五月天 演唱會 （圖片來源：購票網站）
（圖片來源：購票網站）
五月天 演唱會 （圖片來源：購票網站）
（圖片來源：購票網站）
五月天 演唱會 （圖片來源：大會提供）
（圖片來源：大會提供）
五月天 演唱會 （圖片來源：threads）
（圖片來源：threads）
五月天 演唱會 （圖片來源：threads）
（圖片來源：threads）
五月天 演唱會 （圖片來源：threads）
（圖片來源：threads）

圖片來源：購票網站、大會提供、threads資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 