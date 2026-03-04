五月天3月香港演唱會大滯銷 粉絲心痛總結9大失望原因：由票價到海報都好差

五月天香港演唱會竟然出現史無前例的滯銷情況！這個曾經一票難求、秒速售罄的天團，今年3月場次竟然「賣咗成朝仲有大量場次大量價位任買」，連資深五迷都驚呼「第一次見到賣不完」！粉絲們心痛總結出9大失望原因，每一個都直插五迷心臟，令人不禁反思演唱會文化的變遷。