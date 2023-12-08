五月天內地開騷被指「咪嘴」 直播巴黎演唱會意外曝光真唱假唱分別

台灣天團五月天正舉行世界巡迴演唱會，早前去到上海站開騷卻被網民質疑「咪嘴」，再加上內地音樂網紅麥田農夫爆料指經過電腦程式鑑定後有5首歌都疑似是假唱，引起極大迴響。五月天的經理公司「相信音樂」為釐清真相，宣布會全程直播12月8日凌晨的巴黎演唱會，狂吸6萬多粉絲上網爭住睇，不過卻反而被網民捉到辨別他們真唱還是咪嘴的方法……