五月天內地開騷被指「咪嘴」 直播巴黎演唱會意外曝光真唱假唱分別
五月天巴黎演唱會︳網民3大點捉到真唱假唱分別？
唔少粉絲真係零晨3點睇五月天的巴黎演唱會，雖然都有唔少人大讚五月天，但反指從今次直播睇得出同之前演唱會的分別！
第1，覺得聲音明顯唔同：「今次真唱同之前既聲真係有分別喎」、「降咗唔知幾多度嚟過關」、「今日好似唱慢咗」、「唱《盛夏光年》幾大分別」；第2，網民搵到阿信個嘴型唔同咗：「其實都好明顯，真唱個嘴形自然小小，假唱個嘴尖到成個小夫咁」；第3，連姿態都唔同啲：「真唱嘅話膊頭會係咁拉起發力」、「假唱嗰陣又跑又跳，真唱就企定定唔敢郁」、「平時香水段rap，佢會係咁喺到跳，又烏低身，今日唱得好集中好專注，擺明真唱」、「平時假唱嗰陣做嘅大動作冇晒」。
不過都有網民力撐五月天真係唱到CD咁：「好好聽」、「真唱和平時沒有分別」、「謝謝五月天」、「聽得出呢一場佢哋好努力」、「一定係水準以上」。
五月天巴黎演唱會︳內地網民不滿：簡直可以稱為車禍
內地網民似乎對於五月天的巴黎演唱會直播都唔太滿意，認為真唱好大分別之餘，無說服力，仲形容今次似車禍現場：「現場缺少了蹦跳，看看跟之前的對比吧，這種簡直可以稱為車禍，高音一個沒上去」、「回去看過去演唱會粉絲拍的那幾首的視頻，簡直天壤之別」、「這次就站直了還大喘氣，高音差點沒飆上去」。仲有內地網民唔捉阿信假唱，就指怪獸假彈，指手指無掂到弦。都仍有網民大讚五月天有勇敢面對事件，真唱有瑕疵係好正常。
五月天巴黎演唱會︳網民撐五月天：入場其實都係為咗個情懷
有網民認為五月天真係開得太多場，令佢哋無辦法有時唔用墊底聲，入場其實都係為咗個情懷「睇過咁x多場，今日先真係全真唱，近幾年都覺得比佢水咗， 總有4-5首明顯咪嘴。其實大家都知， 連續十X幾場，佢哋仲邊有聲，入場都係買個情懷」、「佢開得太多場，平均幾日就一場太貪心，平時似係想偷下懶半真半假咁hea過去，今次之後逼到以後場場都要真唱唔知仲捱唔捱到」、「唔好開咁密應該會好好多」、「唔知佢哋經濟壓力係咪咁大，寧願佢哋開少啲場次唞多啲」。
五月天阿信生日終開腔回應咪嘴事件！
11月6日正正是五月天阿信的48歲生日，他於社交平台千字文回應咪嘴事件，指自己每次的「嘶吼」都來自他依賴了24年的嗓子，更表示除了真唱，再無其他可以感動歌迷的方式，全文如下：
今年可以過兩倍的生日，亞洲生日結束，還有歐洲時間等著我，比起往年，場面果然更加盛大。
今年的生日，像是一個公開的派對，新舊朋友都歡迎，有人覺得大廳嘈雜了些，而我覺得多認識新朋友也未嘗不好。
人生嘛，有些人為你精心準備生日祝福，有人調皮往你身上砸派。不只是我，每個人都是這樣的，沒什麼公不公平，重點是開闊的心胸，與開朗的心情。
倒是期待著後天凌晨的演唱會直播，邀請你見證與感受，這份100%的熱情與熱力，一定會越過半個地球說服你，感動你。好想見你第77場，終於抵達終站。這次曲目中，最難唱的，也是我每次都最期待的，是「我心中尚未崩壞的地方」。經歷過了將近三年的停機，慢慢把自己調整回巡迴的軌道上，更重要的，是那種珍惜到一首都捨不得刪，唱到超時線上的心情。
「我心中尚未崩壞的地方」，是一首從最低處的吟唱，飆升到最高處的嘶吼。
每次唱這足10拍E6的高音，總是跪足捶地，彷彿如此，才能跟自己確認，抵達了至高的山巔。
當然，每次的嘶吼，每一場，每一聲，都來自於我依賴了24年的嗓子。
除了真唱，否則沒有其他感動你的方式。
雖然不是那種完美天籟，
但我有信心直擊感動你心。
當用盡全力的最高音唱罷之後，我都會奮力再次站起，只因我心不曾崩壞，只因此刻看著這篇文的你，依然在人生的某個轉角，等待五月天與滿頭銀髮的你，在人生繁華落盡時，再次合唱起我們一生一次的青春。
明年就是五月天出道25週年，這當然不是我們航行過的第一場風雨。謝謝每位為我們挺身而出的舊識，更感謝所有給我們指教的路人老師，派對會結束，曲終之時，你我的心與眼神將更加清澈。
請不要擔心我，請不必為任何事辯解，因為人生還有那麼長，我確信每場五月天，都會用盡全力，讓你不虛此行。
星空下你低吟著知足、高考那年聽的倔強、失戀時陪你的溫柔、友情喧嘩時總愛唱的乾杯、海底撈裡不顧旁人的派對動物、現實一再打擊你沒忘了頑固、偶爾想起那個他的突然好想你、擦乾眼淚的笑忘歌、以及你預定道別時刻播放的轉眼與如煙⋯。話題與熱搜，終究會過去，這頂假頂流的皇冠被摘下時，留下的，是平凡如你我的血肉之軀，在人生中更深的羈絆與相依。
美好如你。
能參與你的一生，
是我這趟人生最好的禮物。
生日快樂給我，生日願望給你，祝你們身體健康，心想事成。
我們巴黎直播見！
五月天阿信2字得罪台灣網民
雖然五月天阿信的千字文獲得唔少網民支持，但其中有幾隻字都令台灣網民反感！。例如內文講到「高考那年聽的倔強」以及「頂流」等。「高考」唔係台灣人的常用語，台灣網民表示：「我不是考的高考，我是考學測，再不然就是聯考或指考或統測」、「他的年代是聯考，現在叫指考」。
五月天內地演唱會吸金超過6億
五月天《好想好想見到你2023演唱會》5月起於內地開始巡演，已在北京、杭州、武漢、上海等多個城市共演出39場，其中上海場11月12日至21日共演出8場，最高票價為1,855元人民幣，最平為355元人民幣，以上海體育場7.2萬座位計算，單上海一場，五月天演唱會就已經吸金超6億！另外，有內地報道指出，觀眾可要求主辦方「退一賠三」，假如假唱屬實，五月天最嚴重會面臨「終身禁唱」……
五月天咪嘴港人唔撐：點解要死撐
對於五月天咪嘴事件，有不少網民表示看完演唱會的影片後到不禁質疑真唱成份到底有多少，事關在其中一條影片中，見到阿信將支咪「揈嚟揈去」，但音準、高低音完全毫無影響。不過，亦有網民認為不介意五月天咪嘴，因為認為他們要唱足咁多場，有1、2場幾首歌要咪一咪嘴都沒有太大問題，但卻不解阿信死撐的原因：「唔明係點解明明係假唱，都仲咁多台灣人話相信佢，更加唔明點解阿信仲要死撐，其實唔出聲由件事淡化係最好嘅做法，而家仲出長文講自己有幾勁唱到幾高音，成件事好x戇x，成個細路仔咁」、「罰錢架喎，點都死撐」、「十拍E6係咩事」、「男人唱到E5已經極度罕有，E6女高音都未必唱到喎」、「話人唔重視佢嘅努力咪得」。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！