F4驚爆合體五月天演唱會！言承旭台上哽咽 網民嘆：可惜杉菜不在

昨晚（12日）台灣天團五月天《5525回到那一天》25周年巡迴演唱會台北大巨蛋終極尾場，竟上演世紀驚喜！當經典神曲《流星雨》前奏一響，傳說中的F4四子言承旭、周渝民（仔仔）、吳建豪及朱孝天竟無預警現身舞台，引爆全場超過50,000名歌迷瘋狂尖叫，場面極度震撼！四人自2013年後，相隔足足12年再度公開合體，畫面逼哭全網，言承旭更在台上感觸哽咽，究竟這場世紀合體背後有何秘辛？