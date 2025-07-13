F4驚爆合體五月天演唱會！言承旭台上哽咽 網民嘆：可惜杉菜不在
F4突襲五月天舞台 《流星雨》前奏響起全場瘋狂
五月天演唱會來到尾聲，主唱阿信感性發言後，現場燈光一暗，《流星雨》的熟悉前奏突然響起，F4四子帥氣登場，瞬間讓台北大巨蛋陷入瘋狂！全場歌迷由錯愕到狂喜，尖叫聲幾乎掀翻屋頂。
阿信：光是湊齊四個人，我們花了整整兩年
阿信在台上透露，為了促成這次歷史性合體，團隊花了極大力氣，直言：「光是湊齊四個人，我們花了整整兩年。」可見這次重聚得來不易。當言承旭、周渝民、吳建豪和朱孝天並肩站立，合唱著這首屬於一代人青春的歌曲時，台下無數歌迷已熱淚盈眶，紛紛舉起手機記錄這不可能的一刻，合唱片段隨即在網上瘋傳洗版。
朱孝天台上自嘲「不用再裝傻」 言承旭哽咽謝五月天
難得四人齊聚，五月天阿信在台上也忍不住考驗他們的默契，問道：「上次合體是何時？」結果吳建豪猜「2016年吧」，周渝民則一臉驚訝反問：「怎麼問我？」場面搞笑。朱孝天更語出驚人，一句「過了今天不用再裝傻」引爆全場大笑，道盡多年心聲。相比之下，言承旭則顯得相當感性，他聲音微顫、眼眶泛紅地說：「我覺得好像在作夢，一輩子都無法想像能站在五月天舞台⋯⋯」他真誠感謝五月天的邀請，坦言：「謝謝阿信給我們力量，讓大家回憶青春。」真情流露的模樣讓歌迷相當動容。
回憶殺！F4上次合體已是12年前 《流星花園》成集體回憶
這次世紀合體，勾起了無數粉絲的集體回憶。F4上一次公開同台，已經要追溯到2013年的江蘇衛視春晚，距今長達12年之久，四位成員之後各自發展，要再見到他們同台可說是粉絲們遙不可及的夢想。F4的誕生源於2001年現象級的台灣偶像劇《流星花園》，當年該劇風靡全亞洲，由言承旭、周渝民、吳建豪、朱孝天飾演的「F4」與大S徐熙媛飾演的「杉菜」，成為了80、90後心中無可取代的經典。如今四子再度合體，也讓所有劇迷瞬間掉進《流星花園》的回憶漩渦。
網民洗版淚崩「青春回來了」 嘆一句：可惜杉菜不在
F4合體的影片在演唱會結束後火速攻佔各大社交平台，網民一面倒陷入瘋狂與感動，淚崩洗版留言：「我的青春回來了！」、「天啊！我真的在螢幕前尖叫出來」、「聽到前奏就起雞皮疙瘩，是時代的眼淚」、「四個人站在一起的畫面太美好了」。不過，在眾多興奮的留言中，也夾雜著一絲遺憾，不少網友不約而同地感嘆：「F4終於合體，可惜杉菜(大S徐熙媛)不在了。」、「道明寺、花澤類、西門、美作都到了，就差一個杉菜」、「如果大S也在就完美了」，一句話道盡了所有劇迷心中的小小缺憾，惹人鼻酸。