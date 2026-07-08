「最強小三」五索激罕曝光大仔容貌 側面五官精緻網民讚不絕口
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「最強小三」五索鍾睿心與67歲大生銀行主席馬清鏗的婚外情早已街知巷聞，兩人交往踏入第11年並育有4名子女。近日五索在社交平台分享與子女出海玩樂的溫馨片段，更激罕曝光大仔的側面容貌，帥氣五官即時引爆網民熱議。
五索帶子女出海玩水展現親密親子關係
五索日前於Instagram分享了一段與子女出海的片段，畫面中她與小朋友一同置身海中嬉水，子女們緊緊依偎在她身旁，親子關係極為親密。片段中更可見一家人其後回到裝潢奢華的豪宅內享用美食，桌上擺滿佳餚，旁邊更放滿名酒，盡顯富貴生活。五索的大仔當時正跪坐在地毯上，一邊拿著水杯一邊準備品嚐薄餅，畫面溫馨自然。
五索堅持親力親為湊仔從不假手於人
雖然五索背後有馬清鏗雄厚財力撐腰，家中亦有多位家傭協助打理大小事務，但她在照顧子女方面一直堅持親力親為。五索平日除了要打理自己的網店生意，還要兼顧4名子女的起居生活，可謂相當忙碌。她曾在社交平台表示自己享受陪伴小朋友的時光，一有空閒便會帶子女外出活動，絕非將湊仔責任全數交予工人姐姐。
五索與馬清鏗11年婚外情愈來愈高調
五索與馬清鏗的婚外情自去年1月曝光後，兩人不但沒有收斂，反而愈來愈高調。五索經常在社交平台分享與馬清鏗的恩愛合照，二人周遊列國歎世界，早前更一同前往外地慶祝交往周年紀念。五索從不介意外界稱呼她為「小三」，反而以「最強小三」之名自居，她曾表示自己要努力發展事業，令自己活得更有底氣，不願安於做少奶奶。
網民大讚仔仔五官精緻長大必定係美男子
五索這次激罕曝光大仔的清晰側面容貌，隨即引來大批網民關注。從片段可見，仔仔留著乖巧短髮，側面輪廓非常精緻，擁有高挺鼻樑，皮膚白晳，五官清秀，盡顯優良基因。不少網民紛紛留言大讚：「側面好靚仔！」、「五官好精緻，長大一定是個美男子」、「完全可以入行做明星、當童星出道！」亦有網民感嘆五索雖然身份具爭議性，但作為母親確實盡心盡力。
資料或影片來源：原文刊於新假期