「最強小三」五索直播自爆去年險懷孕食事後丸 因一事非常後悔決定
35歲五索昨晚直播中突然自爆去年10月差點再次懷孕，但最終選擇服用事後丸解決，事後卻深感後悔！這位被網民封為「最強小三」的鍾睿心與大生銀行主席馬清鏗拍拖10年並育有4名子女，一直不忌諱在社交平台大晒恩愛日常，但今次罕有透露私密生育經歷，更直言「我好後悔，因為我feel到嗰個可能係女」，引起網民熱烈討論。
五索直播爆料去年10月險懷孕
目前專注於自資創業的五索事業發展如日方中，她在直播中透露今年目標是突破1億元收入。當有網民好奇她是否打算再添新丁時，五索坦言自己很想再生個女兒，並突然自爆去年差點懷孕的經歷：「我想有第二胎，其實我有少少後悔，因為其實actually我哋10月嘅時候係差啲有咗，但係最後我決定冇要到，我食咗粒事後丸，我好後悔，因為我feel到嗰個可能係女。」這番話立即引起直播間網民的震驚反應。
女兒渴望妹妹陪伴成催生動力
五索透露家中唯一的女兒曾向她抱怨家中全是男孩子，缺少共同話題和玩伴。她引述女兒的話說：「佢好想要一個妹妹，同佢一齊玩手甲，貼貼紙。」正因為女兒的渴望，令五索更希望能夠擁有一個女兒，讓姊妹倆能夠一起分享共同興趣。這個家庭動態也成為五索考慮再次懷孕的重要因素，同時也解釋了她對去年服用事後丸決定的後悔心情。
有錢人就係咁生得引發熱議
面對網友對她生育計畫的驚訝反應，五索態度坦率，甚至幽默回應稱：「有錢人就係咁生得！」這句話立即成為直播間的熱門話題。五索的直白與自信不僅讓人注意到其家庭生活的特殊背景，也展現出她對家庭與事業的獨特平衡態度。作為馬清鏗的伴侶，五索一直以高調作風示人，從不避諱談論自己與富商的關係和生活狀況。
網民反應兩極化議論紛紛
五索的坦白分享在網上引起兩極化反應，有網民認為她過於高調炫富，批評「講嘢太直接」、「唔應該咁公開私人嘢」。但也有支持者讚賞她的真誠，留言「至少佢夠坦白」、「有錢人嘅生活就係咁」。不少網民對她形容自己「feel到嗰個可能係女」的說法感到好奇，紛紛討論是否真的有所謂的母親直覺。整個話題持續在各大社交平台發酵，成為近日娛樂圈熱門討論焦點。
圖片來源：YouTube@五索、IG@5kidsokma資料或影片來源：原文刊於新假期