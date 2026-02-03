「最強小三」五索直播自爆去年險懷孕食事後丸 因一事非常後悔決定

35歲五索昨晚直播中突然自爆去年10月差點再次懷孕，但最終選擇服用事後丸解決，事後卻深感後悔！這位被網民封為「最強小三」的鍾睿心與大生銀行主席馬清鏗拍拖10年並育有4名子女，一直不忌諱在社交平台大晒恩愛日常，但今次罕有透露私密生育經歷，更直言「我好後悔，因為我feel到嗰個可能係女」，引起網民熱烈討論。